Что такое государственный кредит: условия получения и виды

Государственный кредит — важная часть финансовой системы, позволяющая правительствам восполнить нехватку средств или временно разместить свободные ресурсы. Вадим Тымчик, генеральный директор консалтинговой компании «Элементум Технолоджис», рассказал, что представляет собой госкредит, какие существуют принципы предоставления государственного кредита, с какими условиями нужно ознакомиться перед тем, как его брать, и какие преимущества и недостатки есть у этого инструмента.

Что такое государственный кредит: условия получения и виды

Страны, привлекая финансы извне, реализуют инфраструктурные проекты, либо покрывают дефицит бюджета в кризис. Государственный кредит — привлечение в бюджет или выделение денег из бюджета на возвратной основе.

Например, Россия может занять средства у населения или банков, для этого надо выпустить облигации, либо предоставить бюджетный заем региональным властям и муниципалитетам.

Но компании и частные лица не могут просто взять деньги — для них средства проявляются опосредованно, например, через программы поддержки бизнеса. Функционально этот инструмент отличается от банковского кредита.

Основные функции государственного кредита

Распределительная. С его помощью формируются централизованные денежные фонды, перераспределяющие финансы субъектам РФ, что позволяет покрыть дефицит бюджета без немедленного сокращения расходов. Такие средства направляются как на развитие экономики — например, инвестпроекты, так и на социальные нужды. Регулирующая. Можно «стерилизовать» избыточную денежную массу, снижая инфляционное давление, или удешевить деньги Государство с помощью этого инструмента регулирует валютный рынок: например, размещая облигации, изымает лишнюю ликвидность, чтобы удержать стабильный курс нацвалюты. Контрольная. Означает целевое использование средств и своевременное полное погашение задолженности. Бюджетный кредит выполняет и функцию финансовой поддержки слабых заемщиков, что выражается в помощи дотационным регионам. Но в то же время он становится инструментом стимулирования региональной политики, так как получая средства под символический процент, регион берет на себя те или иные обязательства.

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Виды и формы государственного кредита

Инструменты финансирования состоят из следующих критериев и форм, например:

По территориальному признаку — источнику средств

внутренний — кредиторами страны являются ее резиденты: жители, компании, банки. Занимаются привлечением займов на внутреннем рынке или размещают облигации. Например, когда население покупает ценные бумаги федерального займа, оно кредитует свое правительство;

внешний — заем поступает от иностранных государств, международных организаций или зарубежных инвесторов. Эти государственные кредиты обычно предоставляются в иностранной валюте, то есть несет дополнительные риски. Например, заем в долларах в момент падения экспортной выручки экономически тяжелее обслуживать.

По уровню заемщика

Централизованный. Выпуск государственных облигаций, получение займов от международных организаций, межгосударственные займы. Субфедеральный. Кредиты берут субъекты РФ: республика, край, область, например, размещая облигационный заем или получая ссуду из федерального бюджета. Муниципальный — заемщиком является муниципальное образование — город, район. Законодательство России позволяет брать кредиты не только по вертикали: центр — регион — муниципалитет, но и по горизонтали — между субъектами РФ или между муниципалитетами. Однако на практике межбюджетные горизонтальные кредиты пока практически не применяются.

По срокам заимствования существуют:

краткосрочный — до 1 года;

среднесрочный — от 1 до 5 лет;

долгосрочный — свыше 5 лет (в России обычно до 20-30 лет включительно).

Разные формы и виды этих инструментов позволяют гибко управлять долговыми обязательствами в зависимости от текущих целей.

Объем государственных кредитов России

В России наблюдается резкий рост внутренних заимствований. Фактически все регионы должны средства государству. К марту 2025 года суммарный долг субъектов РФ достиг 5,3 трлн рублей.

По данным Минфина на 1 марта 2025 года, доля госкредитов в регионах относительно всех долговых обязательств — более 93%, доля банковских кредитов около 6%.

График 1. Долговые обязательства регионов РФ. Источник: компания «Элементум Технолоджис»

Очевидно, что большинство регионов покрывают дефицит за счет дешевых госзаймов, то есть зависят от бюджета. Если большая часть долга региона — перед федеральным бюджетом, то любой кризис приводит к тому, чтобы его реструктуризировать на уровне правительства.

Чтобы снизить долговую нагрузку, принято решение частично списать накопленные обязательства регионов перед центром.

В 2024 году правительство утвердило правило, позволяющее «простить» до 2/3 задолженности регионов по государственным кредитам. Высвобожденные средства регионы обязаны направить на проекты развития, например, не менее половины — на инфраструктуру ЖКХ, иначе долг не будет окончательно списан.

Особенности государственного кредитования

Принципы предоставления государственного кредита строго регламентированы законом. Поэтому целевое назначение каждого госкредита определено нормативно — например, законом о бюджете на соответствующий год. Условия государственного займа, как правило, более льготные по сравнению с банковскими.

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Например, бюджетные ссуды регионам выдаются под 0,1% годовых, инфраструктурные государственные кредиты — под 3% годовых, тогда как коммерческие займы для этих же целей обходились бы региональным властям дороже.

Государство не требует залога во время предоставления средств, а опирается на свое право контролировать расходование средств. Государственные кредиты подчинены бюджетному и долговому регулированию. Эти особенности делают госзаймы особым инструментом, направленным не на извлечение прибыли, а на реализацию задач государственной политики.

Критерии выдачи госкредита

Рассмотрим основные условия госкредитов и под какие цели их можно получить:

деньги из бюджета выдаются строго на предусмотренные цели. Целью кредитования обычно является покрытие дефицита бюджета, сглаживание кассовых разрывов или финансирование определенных проектов развития;

перед выдачей займа оцениваются финансово-экономические возможности получателя, чтобы он мог вовремя погасить долг. Например, при межбюджетном кредитовании Минфин анализирует уровень долговой нагрузки региона, исполнение им указаний по оптимизации расходов, динамику доходов;

обязательным этапом является заключение соглашения, устанавливающего основные условия займа: сумму, сроки и график возврата, процентную ставку, порядок расходования средств и отчетности;

каждая сделка государственного займа требует одобрения на высоком уровне. Например, предоставление бюджетного кредита региону утверждается распоряжением Правительства РФ, либо Минфином по установленной процедуре. Вне рамок утвержденных госпрограмм получить средства из бюджета крайне сложно — исключение составляют разве что чрезвычайные ситуации.

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Преимущества и недостатки государственного кредита

Среди плюсов государственного займа выделим:

Регулирование финансовых потоков для правительства. Этот механизм позволяет управлять ликвидностью внутри страны, не прибегая к прямой эмиссии денег, сохраняя приемлемый уровень инфляции. Возможность развивать бизнес при помощи дополнительных ресурсов. Госкредит дает возможность финансировать крупные проекты и средства на инвестиции, не используя деньги из собственного бюджета. Это стимулирует экономический рост, не требуя урезания других статей расходов. Выгоду для заемщиков. Для регионов такие кредиты — источник финансирования, а для кредитора-государства, риски невозврата ниже.

Но у госкредита есть и недостатки:

Обслуживание долга требует ежегодно закладывать в бюджет значительные суммы на выплаты процентов и погашение, не все регионы с этим справляются. Например, на данный момент в антилидером по долгам перед государством остается Московская область. Ответственность власти перед населением региона и государством. Если займы берутся неэффективно и деньги расходуются впустую, это может привести к перерасходу средств.

Как видим, у государственного кредита есть преимущества в виде мобилизации ресурсов и гибкого управления финансами, но имеются и серьезные недостатки, связанные с долговой нагрузкой и рисками.

График 2. Структура долга по регионам. Источник: компания «Элементум Технолоджис»

Этот финансовый инструмент эффективен лишь при соблюдении принципов финансовой ответственности, если же превысить разумные пределы или нарушить договоренности, государственные деньги из полезного инструмента превратятся в источник долговых проблем.

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