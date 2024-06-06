Как подать заявку на участие в госзакупках без ошибок

Как избежать подобных ситуаций — рассказывает эксперт в области закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, руководитель учебного центра ЭТП «Торги223» Антон Анисимов.

В условиях высокой конкуренции на рынке госзакупок умение грамотно подготовить и подать заявку на участие — один из ключевых факторов успеха для поставщиков. Даже малейшая ошибка или неточность могут привести к отклонению заявки и упущению возможности заключить выгодный контракт.

Содержание:

Виды закупщиков

Участвуя в закупках, поставщик взаимодействует с заказчиками трех категорий, отличающихся в части законодательного регулирования их деятельности:

Принцип составления заявок везде одинаков. Единственное отличие — в том, что при работе по 44-ФЗ все требования к заявкам жестко регламентированы законом и отклонения не допускаются: от вас потребуется только приложить несколько стандартных документов. А в закупках по 223-ФЗ и в коммерции требования к заявкам и документам устанавливаются самим заказчиком.

Где искать закупки

Искать закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ удобно на сайте Единой информационной системы zakupki.gov.ru — здесь можно настроить фильтры и искать закупки по конкретному закону или по наименованию закупаемого товара — в любом случае в каждой закупке будет указание, по какому закону она проводится:

Пользоваться специализированными платными ресурсами для поиска закупок целесообразно только крупным поставщикам, в остальных случаях вполне достаточно функций ЕИС. Для этого вам необходимо зарегистрироваться в ЕИС в качестве поставщика.

Исключение составляют коммерческие закупки: законодательство не устанавливает к ним требования об обязательной публикации в ЕИС, поэтому искать их надо на торговых площадках в секциях для коммерческих торгов.

Какие способы закупок бывают

Помимо различий в законодательном регулировании в зависимости от типа организации заказчика закупки различаются по видам применяемых процедур:

При работе по 44-ФЗ применяются в основном аукцион (90%), запрос котировок (5-7%) и конкурс. В некоторых случаях используется прямая закупка у единственного поставщика. Заказчики по 223-ФЗ могут применять любые способы закупок, прописав их в своем Положении о закупках.

Особенности проведения закупки в зависимости от вида

В зависимости от вида закупки различаются алгоритмы подачи заявки и критерии выбора победителя.

Аукцион

К заявке требуется приложить стандартный пакет документов: устав, выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, решение об одобрении крупной сделки, лицензии, СРО. Единственным критерием оценки заявки является итоговая цена, до которой участники снижаются в процессе торгов.

Заказчик публикует процедуру,

Участники подают заявки и предоставляют обеспечение,

Когда срок подачи закончился, начинаются торги,

После торгов заказчик рассматривает заявки и определяет победителя. Критерий оценки — цена,

С победителем заключается договор.





Иногда при проведении аукциона рассмотрение заявок происходит в два этапа: например, на одном этапе анализируются документы с информацией о товаре, а на втором — об организации поставщика. При этом первый этап проводится до торгов, а второй — после.

Запрос котировок

Это упрощенная процедура аукциона с тем же стандартным пакетом документов, но торги не проводятся: поставщик указывает свою цену непосредственно в заявке.

Заказчик публикует процедуру,

Участники подают заявки и предоставляют обеспечение,

Заказчик рассматривает заявки и определяет победителя. Критерий оценки — цена,

С победителем заключается договор.





Нюанс: при проведении аукциона или запроса котировок по 223-ФЗ заказчики часто любят устанавливать дополнительные требования к поставщику по наличию у него опыта, персонала или определенного оборудования. По мнению ФАС, это считается незаконным: критерием оценки заявки в аукционе и запросе котировок является только цена — и, устанавливая дополнительные требования, заказчик ограничивает конкуренцию. Такие требования можно обжаловать в ФАС: скорее всего, решение будет принято в пользу поставщика.

Конкурс

Конкурс — это процедура с несколькими критериями оценки заявки (цена, наличие опыта, оборудования, специалистов и т.д.). В документации заказчика будут содержаться формулы оценки заявок по этим критериям. Также будет указано, какие документы вы должны приложить в составе заявки.

Заказчик публикует процедуру,

Участники подают заявки и предоставляют обеспечение,

Заказчик рассматривает заявки и отклоняет не соответствующие требованиям,

Заказчик проводит оценку и сопоставление заявок по установленным критериям, определяя победителя,

С победителем заключается договор.





Другие виды закупок

Запрос предложений — процедура, практически идентичная конкурсу. В рамках 44-ФЗ она исключена.

Закупка у единственного поставщика — это прямое заключение договора, не требующее составления заявки.

Также в рамках 223-ФЗ заказчик может использовать и другие способы закупок — как правило, они по схеме проведения практически идентичны основным способам, рассмотренным выше. Например, комплексная закупка и запрос цен — это, по сути, аукцион и запрос котировок, но с более коротким сроком подачи заявок.

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Крупные заказчики по 223-ФЗ часто используют усложненные процедуры с многоэтапным рассмотрением документов и переторжками. Правила и сроки таких процедур подробно описаны в закупочной документации.

Следует понимать, что чем сложнее процедура, применяемая заказчиком для проведения закупки, тем выше вероятность того, что критерии оценки заточены заказчиком под конкретного поставщика с целью обеспечить его выигрыш.

Участвовать в таких процедурах можно, но риски проиграть даже при очень хорошем предложении — весьма велики. Вашу документацию будут проверять максимально тщательно, придираясь к любой мелочи. Например, не все поставщики знают, что если в решении об одобрении крупной сделки не указан срок его действия, то по истечении одного года документ считается недействительным, и вашу заявку могут отклонить.

Также поставщики часто забывают, что полномочия генерального директора имеют предельный срок: например, в ООО необходимо продлевать полномочия Генерального директора каждые 5 лет, издавая соответствующий приказ. Если этого не делать и приложить к заявке устаревшие документы — ее также могут отклонить.

Итак, вы нашли подходящую закупку и решили принять в ней участие. Переходим к следующему важнейшему этапу.

На что смотреть в закупочной документации

В описании предмета закупки заказчик должен указать потребительские свойства товара, его технические, качественные и эксплуатационные характеристики, условия и сроки поставки и оплаты, НМЦК, требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки, требования к описанию участниками закупки поставляемого товара или услуги, критерии оценки и сопоставления заявок.

Задача поставщика — максимально тщательно изучить документацию заказчика и составить заявку в соответствии со всем требованиями, приложив необходимые документы.

Если в документации имеются непонятные или спорные моменты, участник закупки имеет право направить заказчику через ЭТП запрос на разъяснение. Это можно сделать не позже чем за три дня до окончания срока подачи заявок. Каждый участник может подать до трех запросов.

Структура заявки

Заявка на участие в закупке содержит три ключевых раздела:

1. Информационный блок:

наименование (полное и сокращенное) организации или ФИО физического лица или ИП;

юридический адрес;

ИНН;

выписка из ЕГРЮЛ — для юридических лиц, выписка из ЕГРИП — для индивидуальных предпринимателей, копия паспорта — для физлица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

реквизиты банковского счета;

декларация о соответствии единым требованиям к участникам закупок (п.3-11 ч.1 ст.31 закона 44-ФЗ), подтверждающая, в частности, отсутствие у поставщика процесса ликвидации, приостановления деятельности, банкротства, задолженности по налогам, ограничений деятельности руководителя организации, конфликта интересов между заказчиком и исполнителем и др.;

в случае наличия — информация о принадлежности к льготным категориям поставщиков (СМП, СОНКО и др.);

решение об одобрении крупной сделки, если сумма закупки достигает 1/4 от суммы активов участника. Решение не понадобится, если поставщик — ИП или физлицо;

документы, подтверждающие квалификацию и опыт поставщика, если организатор включил их в перечень (дипломы специалистов, копии исполненных ранее контрактов, лицензии и т.д.);

документы, подтверждающие обеспечение заявки, если это требуется закупочной документацией;

независимая гарантия, если она предоставляется участником в качестве обеспечения.





В случае работы по 44-ФЗ большинство данных подгружается в заявку автоматически (с сайтов госуслуг, налоговой и т.п.). При работе по 223-ФЗ участники заполняют эти данные самостоятельно и прикладывают скрины необходимых документов.

2. Описание объекта закупки, предлагаемого поставщиком:

подробное описание характеристик товара, работ, услуг, включая товарный знак (если есть);

указание страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором;

предоставление сертификатов соответствия ТРУ законодательным требованиям, если это предусмотрено закупочной документацией. При этом важно помнить, что если поставщик не является производителем данного товара, то предоставлять сертификаты на этом этапе он не обязан: сертификаты буду переданы вместе с товаром.





3. Цена контракта (или сумма цен единиц товара, если объем закупки не определен), предлагаемая участником (за исключением закупок, проводящихся по процедуре аукциона).

Если процедура закупки включает этап переторжки, то вы сможете изменить свое предложение (новая цена не должна быть нулевой, совпадать с первоначальной или превышать ее).

Размещение заявки

После того как вы составили заявку, проверили данные и приложенные документы, вы размещаете ее для участия в закупке. Заявку можно подать только на той электронной площадке, где закупка размещена заказчиком. При этом, поставщику необходимо пройти процедуру регистрации на самой торговой площадке.

Когда истекает срок подачи заявок, проводятся торги (в случае закупки способом аукциона) или начинается рассмотрение и оценка заявок заказчиком. По результатам этого этапа определяется победитель закупки, с которым заключается контракт.

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Итак, что же нужно для успешного участия в закупках?

Тщательно изучите всю информацию в закупочной документации. Проверьте соответствие предлагаемых вами товаров, работ, услуг требованиям заказчика. Проверьте правильность заполнения всех полей заявки и комплектность документов, требуемых заказчиком. Если вы платите НДС, не забудьте включить его в стоимость своего предложения — иначе, выиграв контракт, вы должны будете отдать 20% от полученной по нему суммы на налоги. Заранее просчитайте, достаточно ли у вас средств на приобретение товаров для исполнения контракта и внесения обеспечения. Если своих финансовых ресурсов не хватает — рассмотрите варианты оформления кредита на товар и/или банковской гарантии. Будьте внимательны к соблюдению сроков: заявки, отправленные с опозданием хотя бы на минуту, к участию в закупке не допускаются. Сведения, указанные вами в заявке, должны быть достоверными. Если вы выиграете закупку, но до подписания контракта выяснится, что задекларированные вами сведения не соответствуют действительности, — вашу заявку отклонят, а контракт заключат с участником, занявшим второе место.





Участие в закупках — это процесс, требующий внимания к деталям и знания законодательства. Следуя рекомендациям, изложенным в этой статье, поставщики смогут избежать распространенных ошибок и повысить свои шансы на успех. Помните, что грамотно подготовленная заявка — это первый шаг к заключению выгодного контракта.

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