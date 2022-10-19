Что изменилось для общепита с начала маркировки для HoReCa?

С 1 сентября 2022 года началась маркировка молочной продукции для поставщиков HoReCa. Теперь им нужно отчитываться за продажу молочной продукции в «Честный Знак».
Иван Земсков, директор по продукту DocsInBox, разобрался, что изменилось для поставщиков и рестораторов после начала маркировки в HoReCa.
Содержание:
- Что такое маркировка в «Честном Знаке»
- Последние изменения после 1 сентября 2022
- Мое мнение
- Как можно работать с «Честным знаком»: 3 варианта
- Официальных сроки запуска маркировки
Что такое маркировка в «Честном Знаке»
Для начала определимся, что такое маркировка и «Честный знак».
Маркировка — это государственно-частный проект, задачей которого является защита потребителей от контрафакта.
«Честный знак» — это национальная система маркировки и прослеживания продукции от частной компании ЦРПТ («Центр развития перспективных технологий»). Он был введен еще в 2020 году и распространяется на различные категории товаров — от обуви до шин.
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Последние изменения после 1 сентября 2022
Наша команда провела опрос среди клиентов, чтобы узнать, что изменилось у них после введения обязательной маркировки молочной продукции для поставщиков.
В опросе приняли участие 70 клиентов со всей России. Среди опрошенных были поставщики, ресторанные сети и рестораны на одну-две точки.
Первое, что мы спросили — изменилось ли что-то в работе после начала сентября. Мнения разделились 50% на 50%. Когда для одних работа с одной частью поставщиков не изменилась, для других некоторые процессы пришлось перестроить.
Основное изменение коснулось перехода на ЭДО:
- четверть опрошенных перешла на ЭДО в качестве подготовки к маркировке. Рестораны приняли такое решение, чтобы успеть к официальным датам, поскольку время подключения может занять месяцы, и начать экономить на документообороте.
- 41% ресторанов уже подключились или подключаются сейчас к «Честному Знаку». Они решили сделать это заранее, чтобы протестировать все процессы до официального срока и обезопасить себя от проблем с поставщиками.
- 40% поставщиков не списывают продукцию за рестораны без ЭДО, 15% ресторанов либо сами списывают продукцию, либо отказались от части поставщиков, которые перестали отгружать молочную продукцию без ЭДО.
У меня под контролем несколько компаний. Каждая уже перешла на ЭДО, а одну я подключила к «Честному знаку» — они торгуют молочкой. По идее, все должно работать, но накладных с молочкой еще не приходило. С другими компаниями мы пока не торопимся с регистрацией в «Честном знаке» .
По поводу воды — мы продаем воду в бутылках, но открываем ее и выносим со стаканом. Так она не попадает под маркировку, потому что участвует в производстве. То есть не купля-продажа, как работает магазин. Пока выдохнули.
Елена Петракова, бухгалтер Le Jardin
Мое мнение
Как вы видите, результаты неоднозначны. Кто-то из поставщиков готов подстроиться под своих клиентов, кто-то отказывает, кто-то вырабатывает совместные решения. Конечно, вам нужно опираться на то, как работают ваши конкретные поставщики, и исходить из этого. Заранее обсудите с ними процесс работы, чтобы не остаться без товара.
На мой взгляд, самый оптимальный выход — уже начинать переход на ЭДО, если еще не настроили.
Помните, что:
- Основное условие для работы в системе «Честный знак» — настроенный юридически значимый электронный документооборот, а подстройка ЭДО под ваши бизнес-процессы занимает продолжительное время.
- Весь обмен документами с поставщиками по маркированной продукции будет происходить через ЭДО.
А регистрация в «Честном знаке» сейчас — отличная возможность протестировать внутренние процессы без риска получения штрафов (а штрафы достигают 300 тыс. рублей) и сохранить хорошие отношения с поставщиками.
Как можно работать с «Честным знаком»: 3 варианта
Даже если вы примите решение дождаться 2023 года, работа с маркировкой неизбежна. Я могу предложить несколько вариантов, как это можно делать.
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Самостоятельная регистрация в «Честном знаке» и подключение ЭДО Light
Подразумевает, что вы сами заходите в личный кабинет, принимаете там УПД и гасите продукцию.
Плюсы:
- бесплатно,
- вы все контролируете сами.
Минусы:
- ЭДО «Лайт» имеет ограничение в 1000 документов в год, а значит, не подходит крупным сетям,
- сложно или даже невозможно удобно интегрировать в ваши текущие бизнес-процессы.
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Выбор коммерческого провайдера ЭДО
Подразумевает, что вы опять же сами регистрируетесь в «Честном знаке», но гасите продукцию через другого коммерческого провайдера.
Плюсы:
- нет ограничения в количестве отправляемых документов.
Минусы:
- платно,
- много лишних действий: вы принимаете/подписываете УПД в ЭДО, а гасите ее в «Честном знаке».
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Выбор подрядчика по автоматизации
Подразумевает, что весь процесс работы с маркировкой автоматизирован: от приемки УПД до списания продукции.
Плюсы:
- все автоматизировано и удобно встроено в ваши бизнес-процессы,
- экономит время — подрядчики сами следят за датами, регистрируют в «Честном знаке», вся работа от приемки УПД до списания продукции происходит в одном окне.
Минусы:
- дорого,
- небольшой выбор подрядчиков.
Официальных сроки запуска маркировки
Молочная продукция:
01.09.2022 — обязательная регистрация в «Честном Знаке» и внедрение ЭДО для поставщиков. Для HoReCa — если есть продажи через кассу.
01.12.2023 — обязательная регистрация и работа в «Честном Знаке» и внедрение ЭДО для HoReCa.
Упакованная вода:
01.11.2022 — обязательная регистрация в «Честном Знаке» и внедрение ЭДО для поставщиков воды.
01.03.2023 — обязательная регистрация в «Честном Знаке» и внедрение ЭДО HoReCa в случае, если у вас есть продажи через кассу.
01.12.2023 — обязательный объемно-сортовой учет и списания продукции, запускаемой в производство. Обязательная регистрация в «Честном Знаке» и внедрение ЭДО для HoReCa.
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