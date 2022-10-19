Что изменилось для общепита с начала маркировки для HoReCa?

Иван Земсков, директор по продукту DocsInBox , разобрался, что изменилось для поставщиков и рестораторов после начала маркировки в HoReCa.

С 1 сентября 2022 года началась маркировка молочной продукции для поставщиков HoReCa. Теперь им нужно отчитываться за продажу молочной продукции в «Честный Знак».

Содержание:

Что такое маркировка в «Честном Знаке»

Для начала определимся, что такое маркировка и «Честный знак».

Маркировка — это государственно-частный проект, задачей которого является защита потребителей от контрафакта.

«Честный знак» — это национальная система маркировки и прослеживания продукции от частной компании ЦРПТ («Центр развития перспективных технологий»). Он был введен еще в 2020 году и распространяется на различные категории товаров — от обуви до шин.

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Последние изменения после 1 сентября 2022

Наша команда провела опрос среди клиентов, чтобы узнать, что изменилось у них после введения обязательной маркировки молочной продукции для поставщиков.

В опросе приняли участие 70 клиентов со всей России. Среди опрошенных были поставщики, ресторанные сети и рестораны на одну-две точки.

Первое, что мы спросили — изменилось ли что-то в работе после начала сентября. Мнения разделились 50% на 50%. Когда для одних работа с одной частью поставщиков не изменилась, для других некоторые процессы пришлось перестроить.

Основное изменение коснулось перехода на ЭДО:

четверть опрошенных перешла на ЭДО в качестве подготовки к маркировке. Рестораны приняли такое решение, чтобы успеть к официальным датам, поскольку время подключения может занять месяцы, и начать экономить на документообороте.

41% ресторанов уже подключились или подключаются сейчас к «Честному Знаку». Они решили сделать это заранее, чтобы протестировать все процессы до официального срока и обезопасить себя от проблем с поставщиками.

40% поставщиков не списывают продукцию за рестораны без ЭДО, 15% ресторанов либо сами списывают продукцию, либо отказались от части поставщиков, которые перестали отгружать молочную продукцию без ЭДО.

У меня под контролем несколько компаний. Каждая уже перешла на ЭДО, а одну я подключила к «Честному знаку» — они торгуют молочкой. По идее, все должно работать, но накладных с молочкой еще не приходило. С другими компаниями мы пока не торопимся с регистрацией в «Честном знаке» .

По поводу воды — мы продаем воду в бутылках, но открываем ее и выносим со стаканом. Так она не попадает под маркировку, потому что участвует в производстве. То есть не купля-продажа, как работает магазин. Пока выдохнули.

Елена Петракова, бухгалтер Le Jardin

Мое мнение

Как вы видите, результаты неоднозначны. Кто-то из поставщиков готов подстроиться под своих клиентов, кто-то отказывает, кто-то вырабатывает совместные решения. Конечно, вам нужно опираться на то, как работают ваши конкретные поставщики, и исходить из этого. Заранее обсудите с ними процесс работы, чтобы не остаться без товара.

На мой взгляд, самый оптимальный выход — уже начинать переход на ЭДО, если еще не настроили.

Помните, что:

Основное условие для работы в системе «Честный знак» — настроенный юридически значимый электронный документооборот, а подстройка ЭДО под ваши бизнес-процессы занимает продолжительное время. Весь обмен документами с поставщиками по маркированной продукции будет происходить через ЭДО.

А регистрация в «Честном знаке» сейчас — отличная возможность протестировать внутренние процессы без риска получения штрафов (а штрафы достигают 300 тыс. рублей) и сохранить хорошие отношения с поставщиками.

Как можно работать с «Честным знаком»: 3 варианта

Даже если вы примите решение дождаться 2023 года, работа с маркировкой неизбежна. Я могу предложить несколько вариантов, как это можно делать.

Самостоятельная регистрация в «Честном знаке» и подключение ЭДО Light

Подразумевает, что вы сами заходите в личный кабинет, принимаете там УПД и гасите продукцию.

Плюсы:

бесплатно, вы все контролируете сами.

Минусы:

ЭДО «Лайт» имеет ограничение в 1000 документов в год, а значит, не подходит крупным сетям, сложно или даже невозможно удобно интегрировать в ваши текущие бизнес-процессы.

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Выбор коммерческого провайдера ЭДО

Подразумевает, что вы опять же сами регистрируетесь в «Честном знаке», но гасите продукцию через другого коммерческого провайдера.

Плюсы:

нет ограничения в количестве отправляемых документов.

Минусы:

платно, много лишних действий: вы принимаете/подписываете УПД в ЭДО, а гасите ее в «Честном знаке».

Выбор подрядчика по автоматизации

Подразумевает, что весь процесс работы с маркировкой автоматизирован: от приемки УПД до списания продукции.

Плюсы:

все автоматизировано и удобно встроено в ваши бизнес-процессы, экономит время — подрядчики сами следят за датами, регистрируют в «Честном знаке», вся работа от приемки УПД до списания продукции происходит в одном окне.

Минусы:

дорого, небольшой выбор подрядчиков.

Официальных сроки запуска маркировки

Молочная продукция:

01.09.2022 — обязательная регистрация в «Честном Знаке» и внедрение ЭДО для поставщиков. Для HoReCa — если есть продажи через кассу.

01.12.2023 — обязательная регистрация и работа в «Честном Знаке» и внедрение ЭДО для HoReCa.

Упакованная вода:

01.11.2022 — обязательная регистрация в «Честном Знаке» и внедрение ЭДО для поставщиков воды.

01.03.2023 — обязательная регистрация в «Честном Знаке» и внедрение ЭДО HoReCa в случае, если у вас есть продажи через кассу.

01.12.2023 — обязательный объемно-сортовой учет и списания продукции, запускаемой в производство. Обязательная регистрация в «Честном Знаке» и внедрение ЭДО для HoReCa.

Фото на обложке: Shutterstock / defotoberg