Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Что изменилось для общепита с начала маркировки для HoReCa?

Колонки
Иван Земсков
Иван Земсков

Директор по продукту DocsInBox

Анастасия Удальцова

С 1 сентября 2022 года началась маркировка молочной продукции для поставщиков HoReCa. Теперь им нужно отчитываться за продажу молочной продукции в «Честный Знак».

Иван Земсков, директор по продукту DocsInBox, разобрался, что изменилось для поставщиков и рестораторов после начала маркировки в HoReCa.

Что изменилось для общепита с начала маркировки для HoReCa?

Содержание:

 

Что такое маркировка в «Честном Знаке»

Для начала определимся, что такое маркировка и «Честный знак».

Маркировка — это государственно-частный проект, задачей которого является защита потребителей от контрафакта. 

«Честный знак» — это национальная система маркировки и прослеживания продукции от частной компании ЦРПТ («Центр развития перспективных технологий»). Он был введен еще в 2020 году и распространяется на различные категории товаров — от обуви до шин. 

Читайте по теме: Новое в санитарных нормах общепита: что учесть владельцам

 

Последние изменения после 1 сентября 2022

Наша команда провела опрос среди клиентов, чтобы узнать, что изменилось у них после введения обязательной маркировки молочной продукции для поставщиков. 

В опросе приняли участие 70 клиентов со всей России. Среди опрошенных были поставщики, ресторанные сети и рестораны на одну-две точки. 

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Первое, что мы спросили — изменилось ли что-то в работе после начала сентября. Мнения разделились 50% на 50%. Когда для одних работа с одной частью поставщиков не изменилась, для других некоторые процессы пришлось перестроить.

Основное изменение коснулось перехода на ЭДО: 

  • четверть опрошенных перешла на ЭДО в качестве подготовки к маркировке. Рестораны приняли такое решение, чтобы успеть к официальным датам, поскольку время подключения может занять месяцы, и начать экономить на документообороте.
  • 41% ресторанов уже подключились или подключаются сейчас к «Честному Знаку». Они решили сделать это заранее, чтобы протестировать все процессы до официального срока и обезопасить себя от проблем с поставщиками.
  • 40% поставщиков не списывают продукцию за рестораны без ЭДО, 15% ресторанов либо сами списывают продукцию, либо отказались от части поставщиков, которые перестали отгружать молочную продукцию без ЭДО.

У меня под контролем несколько компаний. Каждая уже перешла на ЭДО, а одну я подключила к «Честному знаку» — они торгуют молочкой. По идее, все должно работать, но накладных с молочкой еще не приходило. С другими компаниями мы пока не торопимся с регистрацией в «Честном знаке» . 

По поводу воды — мы продаем воду в бутылках, но открываем ее и выносим со стаканом. Так она не попадает под маркировку, потому что участвует в производстве. То есть не купля-продажа, как работает магазин. Пока выдохнули.

Елена Петракова, бухгалтер Le Jardin

 

Мое мнение

Как вы видите, результаты неоднозначны. Кто-то из поставщиков готов подстроиться под своих клиентов, кто-то отказывает, кто-то вырабатывает совместные решения. Конечно, вам нужно опираться на то, как работают ваши конкретные поставщики, и исходить из этого. Заранее обсудите с ними процесс работы, чтобы не остаться без товара.

На мой взгляд, самый оптимальный выход — уже начинать переход на ЭДО, если еще не настроили.

Помните, что: 

  1. Основное условие для работы в системе «Честный знак» — настроенный юридически значимый электронный документооборот, а подстройка ЭДО под ваши бизнес-процессы занимает продолжительное время.
  2. Весь обмен документами с поставщиками по маркированной продукции будет происходить через ЭДО.

А регистрация в «Честном знаке» сейчас — отличная возможность протестировать внутренние процессы без риска получения штрафов (а штрафы достигают 300 тыс. рублей) и сохранить хорошие отношения с поставщиками. 

 

Как можно работать с «Честным знаком»: 3 варианта

Даже если вы примите решение дождаться 2023 года, работа с маркировкой неизбежна. Я могу предложить несколько вариантов, как это можно делать.

 


  • Самостоятельная регистрация в «Честном знаке» и подключение ЭДО Light 

Подразумевает, что вы сами заходите в личный кабинет, принимаете там УПД и гасите продукцию.


Плюсы: 

  1. бесплатно, 
  2. вы все контролируете сами.

Минусы:

  1. ЭДО «Лайт» имеет ограничение в 1000 документов в год, а значит, не подходит крупным сетям,
  2. сложно или даже невозможно удобно интегрировать в ваши текущие бизнес-процессы. 

Читайте также:

Электронный документооборот: как избавиться от возни с бумажками

Инструменты для автоматизации работы общепита: полный список

 

  • Выбор коммерческого провайдера ЭДО

Подразумевает, что вы опять же сами регистрируетесь в «Честном знаке», но гасите продукцию через другого коммерческого провайдера.


Плюсы: 

  1. нет ограничения в количестве отправляемых документов.

Минусы: 

  1. платно,
  2. много лишних действий: вы принимаете/подписываете УПД в ЭДО, а гасите ее в «Честном знаке».

 


  • Выбор подрядчика по автоматизации

Подразумевает, что весь процесс работы с маркировкой автоматизирован: от приемки УПД до списания продукции.

 

Плюсы: 

  1. все автоматизировано и удобно встроено в ваши бизнес-процессы,
  2. экономит время — подрядчики сами следят за датами, регистрируют в «Честном знаке», вся работа от приемки УПД до списания продукции происходит в одном окне.

 

Минусы: 

  1. дорого,
  2. небольшой выбор подрядчиков.

 

Официальных сроки запуска маркировки

Молочная продукция: 

01.09.2022 — обязательная регистрация в «Честном Знаке» и внедрение ЭДО для поставщиков. Для HoReCa — если есть продажи через кассу.

01.12.2023 — обязательная регистрация и работа в «Честном Знаке» и внедрение ЭДО для HoReCa. 

 

Упакованная вода: 

01.11.2022 — обязательная регистрация в «Честном Знаке» и внедрение ЭДО для поставщиков воды.

01.03.2023 — обязательная регистрация в «Честном Знаке» и внедрение ЭДО HoReCa в случае, если у вас есть продажи через кассу.

01.12.2023 — обязательный объемно-сортовой учет и списания продукции, запускаемой в производство. Обязательная регистрация в «Честном Знаке» и внедрение ЭДО для HoReCa.

Фото на обложке: Shutterstock / defotoberg

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «ВкусВилл» нацелился на развитие кофейного вендинга
  2. 2 Основатель Dodo Brands Овчинников объявил о выходе «Додо Пиццы» на рынок ОАЭ
  3. 3 10 инновационных стартапов Тель-Авива
  4. 4 Новое в санитарных нормах общепита: что учесть владельцам
  5. 5 Америка ищет таланты: что позволит фудтех-проектам удержаться на рынке?
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

19 октября 2022

«Лучшие практики наставничества»

19 октября 2022

Всероссийский конкурс по агрогенетике для школьников старших классов «Иннагрика»

21 октября 2022

Protek Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ