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Как выбрать технопарк для своего бизнеса? Начните с этих 5 шагов

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Екатерина Наумова
Екатерина Наумова

основатель «ЕКТА Менеджмент», сооснователь «ЕкаРус», советник руководителя УК технопарка «Успенский»

Ольга Лисина

Екатерина Наумова, основатель проекта «ЕКТА Менеджмент», сооснователь юридической компании «ЕкаРус», советник руководителя управляющей компании технопарка «Успенский», рассказывает о российском рынке технопарков и о том, на какие нюансы ориентироваться, если вы решили стать резидентом одного из них.

Как выбрать технопарк для своего бизнеса? Начните с этих 5 шагов

Слово «технопарк» сейчас у многих на слуху. Благодаря знаменитой Кремниевой долине, инновационно развитым Сингапуру и Германии, мы сразу представляем себе некие технологические площадки с готовой инфраструктурой для быстрого старта технологичных производств, развития инноваций, генерации новых технологий и идей. 

По данным Ассоциации кластеров и технопарков, в России сейчас 169 действующих технопарков, причем большая часть из них сосредоточена в Москве (42) и в Московской области (23). Но попытайтесь вспомнить хотя бы один технопарк.  

Уверена, что многим сразу на ум приходит разве что «Сколково» — сейчас это самая известная площадка. Но у этой известности есть и обратная сторона: попасть в число резидентов этого технопарка очень сложно. Сегодня есть даже компании, которые специализируются на помощи со сбором документов и лоббируют интересы своих клиентов в «Сколково», но при этом не гарантируют, что вы туда попадете. 

Есть и хорошая новость: альтернатив довольно много.

К примеру, есть современный технопарк «Слава» или чуть менее интересный с точки зрения инфраструктуры, но очень удобный с точки зрения транспортной доступности «Строгино». Как из всего многообразия технопарков выбрать тот, что подойдет именно для вашего бизнеса? Рассказываю несколько важных правил. 


Anton Gvozdikov / Shutterstock


1. Выясните, есть ли у технопарка официальный статус

Не всегда то, что называется технопарком, на самом деле им является. Присутствие в перечне с сайта Ассоциации — к сожалению, далеко не гарантия. Я знаю случаи, когда слово «технопарк» просто включали в название некой территории с арендными площадями. Технопарком он, конечно, не являлся.

Единственным достоверным доказательством является распоряжение о присвоении статуса технопарка. Этот документ вы можете запросить в управляющей компании. 

Решение о соответствии индустриального (промышленного) парка требованиям, установленным Правительством РФ, в целях применения к ним мер стимулирования с внесением в единый реестр, принимает Минпромторг РФ, а вот присваивать статус технопарка могут и региональные органы власти. 

Например, в Москве проверку на соответствие требованиям, предъявляемым к технопарку, осуществляют различные департаменты городского правительства в порядке информационного межведомственного взаимодействия, а Распоряжение о присвоении статуса технопарка принимается Правительством города. 

Дело в том, что в разных субъектах РФ требования к технопаркам могут быть разными, и на соответствие этим требованиям технопарк проверяют уже на региональном уровне. Например, к технопаркам, которые расположены на территории Москвы, предъявляются дополнительные требования в части площадей помещений и их функционального назначения, объему инвестиций, фонду оплаты труда и среднесписочной численности сотрудников на территории, а также требования к якорным резидентам — это регулируется локальным нормативным актом. 

Разные субъекты федерации могут выпускать собственные нормативные акты и устанавливать свои требования к площади, оснащенности, услугам технопарков, инженерному обеспечению и предлагать разные меры поддержки управляющим компаниям и резидентам. 

От того, какой именно орган проверил технопарк и на соответствие какому закону, будет зависеть и то, на какие меры поддержки вы, как резидент технопарка, сможете претендовать. Поэтому обязательно проверяйте не только официальный статус, но и кем и когда он присвоен. Обратите внимание, что статус обычно необходимо подтверждать регулярно — как правило, раз в год. 


2. Изучите список резидентов, характер деятельности, по возможности пообщайтесь с ними

Информацию о резидентах того или иного технопарка можно либо найти на сайте, либо запросить в управляющей компании. Или можно просто приехать и пообщаться с резидентами на месте. 

Очень важно, насколько деятельность ваших будущих соседей будет коррелировать со спецификой вашего предприятия.

Оцените возможность потенциального партнерства и сотрудничества. Именно нетворкинг и перспектива шеринга услуг внешних подрядчиков — это колоссальная возможность для экономии и совместного развития бизнеса в технопарках. 

Личное общение с другими резидентами также поможет вам навести справки о том, насколько профессиональна, лояльна и контактна команда управляющей компании технопарка и какие возможности на деле, а не на словах предоставляются резидентам. 


3. Поинтересуйтесь, оказывает ли технопарк информационную и маркетинговую поддержку (и какую именно)

В ряде случаев управляющие компании совместно с муниципальными и региональными властями готовы содействовать резидентам в организации мероприятий. Например, можно возместить затраты на участие в выставках. Однако будьте готовы к тому, что по условиям программы субсидирования вам придется представлять свою компанию не отдельно, а под единым некоммерческим брендом, таким как «Сделано в Москве». 

Лучше предварительно оценить объем и условия маркетинговой поддержки, чтобы понимать, на что именно вам можно будет рассчитывать. Рассказать об этом должны вам в управляющей компании до заключения договора. 


4. Просчитайте, есть ли смысл претендовать на заниженную ставку по налогу на прибыль

Эта возможность есть у технопарков на территории города Москвы, она предусмотрена Постановлением № 38-ПП от 11.02.2016 «О мерах по реализации промышленной и инвестиционной политики в городе Москве». 

Если вы ищете технопарк в другом регионе, найдите и проштудируйте подобный документ вашего субъекта — возможно, вы также можете претендовать на сниженную ставку. 

В Москве эта возможность доступна компаниям, работающим с общей системой налогообложения, которые являются якорными резидентами технопарков с присвоенным в установленном порядке статусом.

Тот, кто «сидит на упрощенке», не сможет воспользоваться сниженной ставкой. 

Такая «скидка» на налог в столице в настоящее время составляет 4,5% от региональной части. Поясню: общая ставка налога на прибыль — 20%, из них 3% идет в федеральный бюджет, а 17% — в региональный, и вот именно на эту часть действует скидка: налог на прибыль, который отчисляется в региональный бюджет, составляет не 17%, а 12,5%. 

Эта норма, в соответствии с законом, установлена на 2017–2020 годы, с 2021 года ставка составит 13,5%. Очевидно, что если оборот небольшой, то этот вопрос совсем не принципиален. Но почему бы не воспользоваться такой возможностью, если она есть. 


5. Говорите о своих нуждах с управляющими компаниями

Зачастую в России отношение управляющих компаний к резидентам очень прохладное — им предлагают аренду площадей и инженерную инфраструктуру и на этом свою миссию считают выполненной, тем более что дополнительных требований по законам практически нет. Но ситуация постепенно меняется, и в наших силах влиять на нее. 

Общайтесь с управляющей компанией технопарка и рассказывайте о том, какие услуги вы хотели бы получать. Это может быть помощь с оформлением кредитов, получением грантов, льгот и субсидий, патентная или юридическая поддержка, налаживание коммуникаций с партнерами. Возможно, это станет стимулом для управляющей компании повысить уровень сервиса технопарка в будущем. 


Как достичь максимума: максимально краткий чек-лист по выбору технопарка

  1. Поиск лучше всегда начинать либо с консультации с юристом, либо с самостоятельного изучения законодательной базы вашего региона, регулирующей деятельность технопарков. Так вы будете точно знать, на что вы можете претендовать и какие площадки считаются технопарками.
  2. Убедитесь, что у площадки есть официальный статус и управляющая компания может его подтвердить соответствующим документом с актуальной датой.
  3. Узнайте у управляющей компании, какую маркетинговую и информационную поддержку она оказывает резидентам, чтобы понимать ваши возможности.
  4. Пообщайтесь с действующими резидентами, чтобы проверить, не лукавит ли управляющая компания и какова реальная ситуация. Параллельно можно наметить варианты совместной деятельности с другими резидентами, если ваши интересы соприкасаются. 
  5. Просчитайте, есть ли смысл претендовать на скидку по налогу на прибыль – если ваши обороты небольшие или вы работаете по «упрощенке», то, возможно, вам и технопарк не очень-то нужен, а подойдет любая другая производственная площадка в аренду. 

Фото на обложке: Aleksandr Kondratov/Shutterstock

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