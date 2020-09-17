Как выбрать технопарк для своего бизнеса? Начните с этих 5 шагов

Екатерина Наумова, основатель проекта «ЕКТА Менеджмент», сооснователь юридической компании «ЕкаРус», советник руководителя управляющей компании технопарка «Успенский», рассказывает о российском рынке технопарков и о том, на какие нюансы ориентироваться, если вы решили стать резидентом одного из них.

Слово «технопарк» сейчас у многих на слуху. Благодаря знаменитой Кремниевой долине, инновационно развитым Сингапуру и Германии, мы сразу представляем себе некие технологические площадки с готовой инфраструктурой для быстрого старта технологичных производств, развития инноваций, генерации новых технологий и идей.

По данным Ассоциации кластеров и технопарков, в России сейчас 169 действующих технопарков, причем большая часть из них сосредоточена в Москве (42) и в Московской области (23). Но попытайтесь вспомнить хотя бы один технопарк.

Уверена, что многим сразу на ум приходит разве что «Сколково» — сейчас это самая известная площадка. Но у этой известности есть и обратная сторона: попасть в число резидентов этого технопарка очень сложно. Сегодня есть даже компании, которые специализируются на помощи со сбором документов и лоббируют интересы своих клиентов в «Сколково», но при этом не гарантируют, что вы туда попадете.

Есть и хорошая новость: альтернатив довольно много.

К примеру, есть современный технопарк «Слава» или чуть менее интересный с точки зрения инфраструктуры, но очень удобный с точки зрения транспортной доступности «Строгино». Как из всего многообразия технопарков выбрать тот, что подойдет именно для вашего бизнеса? Рассказываю несколько важных правил.





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1. Выясните, есть ли у технопарка официальный статус

Не всегда то, что называется технопарком, на самом деле им является. Присутствие в перечне с сайта Ассоциации — к сожалению, далеко не гарантия. Я знаю случаи, когда слово «технопарк» просто включали в название некой территории с арендными площадями. Технопарком он, конечно, не являлся.

Единственным достоверным доказательством является распоряжение о присвоении статуса технопарка. Этот документ вы можете запросить в управляющей компании.

Решение о соответствии индустриального (промышленного) парка требованиям, установленным Правительством РФ, в целях применения к ним мер стимулирования с внесением в единый реестр, принимает Минпромторг РФ, а вот присваивать статус технопарка могут и региональные органы власти.

Например, в Москве проверку на соответствие требованиям, предъявляемым к технопарку, осуществляют различные департаменты городского правительства в порядке информационного межведомственного взаимодействия, а Распоряжение о присвоении статуса технопарка принимается Правительством города.

Дело в том, что в разных субъектах РФ требования к технопаркам могут быть разными, и на соответствие этим требованиям технопарк проверяют уже на региональном уровне. Например, к технопаркам, которые расположены на территории Москвы, предъявляются дополнительные требования в части площадей помещений и их функционального назначения, объему инвестиций, фонду оплаты труда и среднесписочной численности сотрудников на территории, а также требования к якорным резидентам — это регулируется локальным нормативным актом.

Разные субъекты федерации могут выпускать собственные нормативные акты и устанавливать свои требования к площади, оснащенности, услугам технопарков, инженерному обеспечению и предлагать разные меры поддержки управляющим компаниям и резидентам.

От того, какой именно орган проверил технопарк и на соответствие какому закону, будет зависеть и то, на какие меры поддержки вы, как резидент технопарка, сможете претендовать. Поэтому обязательно проверяйте не только официальный статус, но и кем и когда он присвоен. Обратите внимание, что статус обычно необходимо подтверждать регулярно — как правило, раз в год.



2. Изучите список резидентов, характер деятельности, по возможности пообщайтесь с ними

Информацию о резидентах того или иного технопарка можно либо найти на сайте, либо запросить в управляющей компании. Или можно просто приехать и пообщаться с резидентами на месте.

Очень важно, насколько деятельность ваших будущих соседей будет коррелировать со спецификой вашего предприятия.

Оцените возможность потенциального партнерства и сотрудничества. Именно нетворкинг и перспектива шеринга услуг внешних подрядчиков — это колоссальная возможность для экономии и совместного развития бизнеса в технопарках.

Личное общение с другими резидентами также поможет вам навести справки о том, насколько профессиональна, лояльна и контактна команда управляющей компании технопарка и какие возможности на деле, а не на словах предоставляются резидентам.



3. Поинтересуйтесь, оказывает ли технопарк информационную и маркетинговую поддержку (и какую именно)

В ряде случаев управляющие компании совместно с муниципальными и региональными властями готовы содействовать резидентам в организации мероприятий. Например, можно возместить затраты на участие в выставках. Однако будьте готовы к тому, что по условиям программы субсидирования вам придется представлять свою компанию не отдельно, а под единым некоммерческим брендом, таким как «Сделано в Москве».

Лучше предварительно оценить объем и условия маркетинговой поддержки, чтобы понимать, на что именно вам можно будет рассчитывать. Рассказать об этом должны вам в управляющей компании до заключения договора.



4. Просчитайте, есть ли смысл претендовать на заниженную ставку по налогу на прибыль

Эта возможность есть у технопарков на территории города Москвы, она предусмотрена Постановлением № 38-ПП от 11.02.2016 «О мерах по реализации промышленной и инвестиционной политики в городе Москве».

Если вы ищете технопарк в другом регионе, найдите и проштудируйте подобный документ вашего субъекта — возможно, вы также можете претендовать на сниженную ставку.

В Москве эта возможность доступна компаниям, работающим с общей системой налогообложения, которые являются якорными резидентами технопарков с присвоенным в установленном порядке статусом.

Тот, кто «сидит на упрощенке», не сможет воспользоваться сниженной ставкой.

Такая «скидка» на налог в столице в настоящее время составляет 4,5% от региональной части. Поясню: общая ставка налога на прибыль — 20%, из них 3% идет в федеральный бюджет, а 17% — в региональный, и вот именно на эту часть действует скидка: налог на прибыль, который отчисляется в региональный бюджет, составляет не 17%, а 12,5%.

Эта норма, в соответствии с законом, установлена на 2017–2020 годы, с 2021 года ставка составит 13,5%. Очевидно, что если оборот небольшой, то этот вопрос совсем не принципиален. Но почему бы не воспользоваться такой возможностью, если она есть.



5. Говорите о своих нуждах с управляющими компаниями

Зачастую в России отношение управляющих компаний к резидентам очень прохладное — им предлагают аренду площадей и инженерную инфраструктуру и на этом свою миссию считают выполненной, тем более что дополнительных требований по законам практически нет. Но ситуация постепенно меняется, и в наших силах влиять на нее.

Общайтесь с управляющей компанией технопарка и рассказывайте о том, какие услуги вы хотели бы получать. Это может быть помощь с оформлением кредитов, получением грантов, льгот и субсидий, патентная или юридическая поддержка, налаживание коммуникаций с партнерами. Возможно, это станет стимулом для управляющей компании повысить уровень сервиса технопарка в будущем.



Как достичь максимума: максимально краткий чек-лист по выбору технопарка

Поиск лучше всегда начинать либо с консультации с юристом, либо с самостоятельного изучения законодательной базы вашего региона, регулирующей деятельность технопарков. Так вы будете точно знать, на что вы можете претендовать и какие площадки считаются технопарками. Убедитесь, что у площадки есть официальный статус и управляющая компания может его подтвердить соответствующим документом с актуальной датой. Узнайте у управляющей компании, какую маркетинговую и информационную поддержку она оказывает резидентам, чтобы понимать ваши возможности. Пообщайтесь с действующими резидентами, чтобы проверить, не лукавит ли управляющая компания и какова реальная ситуация. Параллельно можно наметить варианты совместной деятельности с другими резидентами, если ваши интересы соприкасаются. Просчитайте, есть ли смысл претендовать на скидку по налогу на прибыль – если ваши обороты небольшие или вы работаете по «упрощенке», то, возможно, вам и технопарк не очень-то нужен, а подойдет любая другая производственная площадка в аренду.

Фото на обложке: Aleksandr Kondratov/Shutterstock