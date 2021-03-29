Конструкторы сайтов: на что ориентироваться при выборе платформы

Александр Левитов, писатель в области технологий и веб-разработок, имеет семилетний опыт работы в сфере UX/UI. Он рассказал, какие конструкторы сайтов, на его взгляд, наиболее удобные и что нужно учитывать при их выборе.

Конструкторы сайтов — это платформы, которые позволяют легко и быстро создавать сайты без помощи специалистов: программистов, веб-дизайнеров, HTML-кодеров. Техническое обслуживание потребует оплаты месячной подписки, а некоторые из них являются условно бесплатными Но в этом случае на страницах вашего сайта будет размещаться реклама (как правило, это ссылка или небольшой логотип платформы в нижней части). Бесплатные тарифы также предполагают некоторые функциональные ограничения.

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Платформы располагают коллекциями шаблонов, среди которых можно выбрать наиболее подходящий. После идет:

работа в визуальном редакторе: размещение блоков и элементов (шапка сайта, подвал, блоки для графики и текста);

выбор размеров и цветовой гаммы блоков;

загрузка изображений;

размещение текстового контента.

Еще десять лет назад на разработку полноценного сайта уходило не меньше месяца, сегодня благодаря готовым шаблонам хватит и нескольких часов.

Какие плюсы и минусы есть у конструкторов сайтов

Главный плюс, конечно же, в том, что вы создаете сайт самостоятельно без привлечения специалистов, дешево и быстро. Однако есть нюансы.

Создание сайта с помощью конструктора обойдется в сумму — 500-1200 рублей в месяц. Многие опции доступны в рамках бесплатных тарифов, но на условиях определенных ограничений. Если вам нужны более широкие возможности, то бесплатным тарифом не обойтись.

Еще одна статья расходов — подключение собственного домена, чтобы получить более привлекательный адрес сайта. Вы, конечно, можете использовать вариант по умолчанию с размещением на бесплатном поддомене самого конструктора, но этот вариант подойдет далеко не всем. Для подключения собственного домена нужно перейти на платный тариф. Также учитывайте, что иногда, начиная со второго года использования хостинга, его стоимость может повыситься.

Второй весомый плюс — вы создаете свой сайт самостоятельно, не оплачиваете работу ни программисту, ни дизайнеру. Единственное, придется заплатить своим временем, которое уйдет на изучение работы сервиса: рассчитывать на персональные консультации не придется — далеко не у всех конструкторов есть техподдержка, способная оперативно обслуживать клиентов.

Также если пользователь далек от веб-дизайна, то сайт, скорее всего, получится не слишком привлекательным. Так что если бюджет позволяет, то под определенные задачи целесообразно его заказывать у специалистов. В любом случае с помощью конструктора можно продумать структуру будущего сайта и подготовить контент — это ускорит процесс разработки.

К минусам также можно отнести:

отсутствие доступа к HTML-коду сайта;

ограниченный функционал, особенно на дешевых тарифах;

невозможность полностью индивидуализировать сайт;

обязательная доплата за домен и хостинг;

перенос только статичных файлов при переходе другой хостинг.

Самые популярные конструкторы сайтов

Wix

Возглавляет список наиболее популярных конструкторов. С ним могут работать как опытные пользователи, так и новички. С помощью Wix удобно создавать портфолио, лендинги, сайты-визитки. Платформа предлагает огромную коллекцию шаблонов и возможность изменять дизайн, причем отдельно под мобильную версию.

Интересная и значительно упрощающая жизнь пользователю функция — Wix ADI. Это искусственный интеллект, который помогает превратить разработку сайта в почти полностью автоматизированный процесс. Нужно лишь указать данные: что нужно и важно. Также здесь реализован очень функциональный редактор, а установка дополнительных приложений еще больше расширяет список возможностей.

uCoz

Один из самых популярных среди веб-мастеров конструкторов, который появился еще в 2005 году. В то время не было таких объемов информации, и uCoz стал отличным тренажером для отработки навыков разработки.

Платформа прошла проверку временем и постоянно развивается, наращивая функционал. На конструкторе можно создавать сайты разных типов: блоги, лендинги, визитки, форумы, корпоративные ресурсы и многое другое. Это отличный выбор для некоммерческих организаций, так как позволит им обозначить свое присутствие в сети без затрат: есть бесплатный тариф с отличным функционалом, причем использовать его можно сколько угодно долго.

Разработчики предусмотрели и возможность продвижения готового сайта: для этого имеется специальный модуль. Другие безусловные плюсы сервиса — приятные бонусы, круглосуточная техподдержка, возможность общаться в тематических сообществах в социальных сетях.

uKit

Это еще одно детище разработчиков uCoz. У них получился перспективный функциональный конструктор, позволяющий создавать современные полноценные сайты с нуля.

Для начала предлагается протестировать все возможности uKit в течение триал-периода длительностью в две недели. Далее нужно будет выбрать платный тариф, но цены они здесь невысоки, можно сопоставить с ценой дешевого виртуального хостинга.

Nethouse

Nethouse всерьез претендует на звание лучшего русскоязычного конструктора, позволяющего создавать бизнес-проекты. Здесь не будет рекламы, и вы сможете полностью сосредоточится на создании сайта.

С помощью Nethouse можно создавать лендинги, блоги, визитки, корпоративные ресурсы и так далее. И, конечно, как в случае со всеми лучшими конструкторами, разрабатывать сайт можно самостоятельно, не привлекая сторонних специалистов.

Jimdo

Jimdo — хороший бесплатный конструктор с ориентацией на коммерческие сайты. Правда, нужно учесть, что бесплатная работа с сервисом подразумевает серьезные ограничения. Конструктор будет полезен всем, кто не хочет углубляться в программирование и изучать, как создаются шаблоны.

Setup

Если нет опыта работы с конструкторами, то Setup станет отличным выбором. С помощью него легко с нуля создать блоги, сайты-визитки и даже интернет-магазины. Готовый сайт получит домен в зоне .ru, здесь же можно заняться и его продвижением в поисковиках.

На что ориентироваться при выборе конструктора сайтов

Рассчитывать на бесплатные платформы особенно не стоит из-за их ограниченного функционала. Хороший конструктор будет платным. Но если сравнивать платные тарифы и стоимость работы дизайнера и программиста, то очевидна значительная экономия бюджета. При выборе стоит исходить из того, что требуется получить на выходе: у каждого сервиса есть свои нюансы, функционал многих заточен под конкретные типы сайтов.

Факторы, которые важны при выборе конструктора:

понятный и удобный интерфейс. Идеально, если пользователь сразу разберется, что к чему, и не потратит много часов на изучение;

возможность развивать сайт. Сможет ли выбранный сервис предоставить все необходимое для развития, решать новые задачи;

соотношение функционала и цены. Нужно понимать, стоит ли предлагаемые функционал запрашиваемой цены;

особенности настройки. Чем больше дополнительных параметров можно корректировать, тем сложнее в использовании становится конструктор.