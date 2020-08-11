Технологии и творчество: что делают веб-дизайнеры

Аня Миронова, член Young Jury Awwwards и дизайнер digital-агентства Red Collar поделилась подробным гайдом о том, как войти в профессию веб-дизайнера и продвигаться по карьерной лестнице.

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Что такое веб-дизайн

Веб-дизайн — достаточно молодое, но очень востребованное направление. Он полностью сформировался в 2005 году, а в 2007 получил мощный толчок из-за развития мобильного контента. Веб-дизайнеры востребованы из-за популярности визуальных технологий, и уже большая часть людей половину дня проводит онлайн.

Чем дизайнер отличается от веб-дизайнера

Отличие веба от любого физического дизайна — в воплощенном результате. Например, дизайнер-архитектор создает дом. Люди могут не только увидеть строение, но и потрогать кирпичики фасада. Веб-дизайнер же не может рассчитывать на тактильность, он связан с сайтами: внешний вид, текстовые блоки и все графические элементы — только картинка.

Плюсы профессии

Первый плюс — востребованность веб-дизайна во всех сферах бизнеса. Сейчас компании не могут существовать без сайтов и рекламы, поэтому работа найдется всегда. Это может быть и сторона исполнителя, когда ты в агентстве разрабатываешь сайт по заказу, и штатного дизайнера компании: у крупных брендов есть даже свои отделы дизайна и разработки.

Второй — отсутствие привязанности к рабочему месту. Если ноутбук под рукой, то находиться можно где угодно. Но во многих агентствах, как и у нас, принцип офлайна: считаем, что только так можно делать крутые вещи, когда все на одной волне. Плюс командно удобно решать задачи, и ты более собран, чем на удаленке. Пока этот принцип отлично работает: мы первые в стране выиграли интернет-Оскар Webby, работаем с известными брендами и стеллаж ломится от наград за веб-разработку.

Процесс разработки (скетчи) дизайна бизнес-журнала UpDate для МегаФон

Минусы профессии

Есть и минусы: даже выключив компьютер и встав из-за рабочего стола, ты будешь генерировать и генерировать идеи. Специально или нет, но ты уходишь с головой в задачу. Несомненно, веб-дизайн — творческая профессия, но иногда этого становится слишком много, так много, что ты начинаешь теряться в поиске идей и не видишь хорошего решения.

В таких ситуациях следует отвлекаться от работы и строить для себя график. Не срывать дедлайны, работать в специальное время и вырабатывать привычку отдыхать. Это поможет вовремя отключиться головой от проекта, и тем самым увеличит продуктивность.

Также минус в том, что очень низкий порог входа в профессию: для того, чтобы стать дизайнером, достаточно компьютера и мышки. Поэтому конкуренция на рынке труда очень высокая.

Где учиться на веб-дизайнера: вузы, курсы и самообразование

Диплом в профессии веб-дизайнера не играет ключевую роль. Среди высшего образования в России многие отдают предпочтение Британской высшей школе дизайна. В регионах трудно найти вуз со специальностью, а где есть — могут быть устаревшие учебные планы и мало реальной практики.

Такие же недостатки есть и на курсах. Когда выбираете у кого учиться, смотрите на реальные проекты преподавателя и его место на российском digital-рынке. А лучше выбирайте тех, за кем вы давно следите и уверены в опыте и честности.

Курсы бывают онлайн и офлайн. Плюсы онлайна — большой выбор и можно проходить в комфортное время, но мало личного контакта и погруженности в процесс, а еще курс, рассчитанный на два месяца, можно растянуть на год. Плюсы офлайна — живой лектор, которого можно тут же засыпать вопросами, атмосфера командной работы, новые знакомства и много практики с мгновенной обратной связью, но на дорогу тратится время и не везде в регионах есть достойные преподаватели.

Фото с офлайн-курсов Red Collar

Чем занимается веб-дизайнер

Теория для дизайнера — это первый этап вхождения в профессию. На профессиональном сленге это — отталкивание от буйка незнания. Теория играет большую роль, ты изучаешь как работу с композицией, сеткой и шрифтом, так и логику поведения пользователей и управление вниманием, отдельно — насмотренность хорошим дизайном. А потом применяешь это на практике, проверяешь правильность своих гипотез и учишься понимать клиентов. Опыт также даст тебе интуитивное ощущение верного решения.

Например, при создании Mogney мы перепробовали кучу вариантов, хотели сделать что-то невероятно сложное. Остановились на обратном — простом, но нетривиальном. Mogney — приложение оплаты по QR-коду для рынка Калифорнии, и мы прямо показали QR-код в послойной анимации. Благодаря опыту и насмотренности, мы выбрали лучшее решение, сайт выстрелил на рынке и получил много признаний по миру.

Уровни и карьера веб-дизайнера

Начало карьеры — это первый проект, который ты делаешь для кого-то. Заказ может быть с фриланс-рынка, или даже от твоего друга. Суть в коммуникации, так как с этого начинается жизненный цикл дизайнера: ты учишься решать реальные бизнес-задачи по техническому заданию, общаться с клиентом, анализировать свои шаги и объяснять свои решения.

Дизайнер-одиночка вынужден идти вслепую, тем временем как дизайн-студии предлагают двигаться в отработанном направлении и с поддержкой команды. Есть несколько этапов в жизни дизайнера:

Первый ранг — стажер. Ты выполняешь несложные задачи, а результат представляешь в нескольких вариантах, потому что еще не готов показать именно тот единственный. Следующий уровень — младший дизайнер. Твердо стоишь на ногах, но все еще не можешь вести проект в одиночку. Старший или технический дизайнер имеет достаточный опыт, чтобы заниматься проектами единолично и курировать остальных. Самые высокие ступеньки — это ведущий дизайнер и арт-директор.

Кстати, у нас в агентстве многие дизайнеры выросли из стажеров. Например, я пришла полностью нулевой, и после пары месяцев уже вошла в штат как Junior. Так что это реальный шаг не только для практики, но и для будущей постоянной работы.

Жизненный цикл дизайнера в агентстве

Навыки веб-дизайнера: портфолио и soft-skills

Надеяться нужно на свое портфолио и свои навыки. Важно владение базовыми программами типа Figma и Adobe Photoshop, ProtoPie или Principle для анимации. Часто просят показать пять лучших работ. Здорово, если резюме представлено в виде хорошего имиджевого сайта, но можно собрать портфолио на Behance или вести аккаунт в Инстаграм, чтобы работодатель или заказчик могли отследить актуальность ваши проектов. Можно презентовать работы в формате видео или анимации.

Также развивайте софт-скилы: если вы фрилансер, вы сами себе менеджер проектов и общаетесь с заказчиком, а значит должны уметь слушать, презентовать, объяснять. Это же понадобится и при работе в агентстве.

Сколько зарабатывает веб-дизайнер

Денежные средства можно получать, исходя из оклада или почасовой таксы. Заработок зависит от опыта и уровня. Если смотреть по топовым рекрутинговым площадкам, то зарплата веб-дизайнеров в Москве и Санкт-Петербурге идет от 60 000 ₽. в зависимости от опыта. В регионах – 40 000 ₽.

А вообще, есть простая формула: как поработали + сколько поработали = зарплата. :)

Заключение

Профессия веб-дизайнера — это совокупность творчества, логики и четкого решения задач. Тенденции в веб-дизайне меняются очень стремительно, от тендов до способов взаимодействия с пользователем. Будьте усидчивы и упорны, но не уперты; учитесь быть гибким, вдумчивым и смотрите на шаг вперед, а, конечно, по-настоящему полюбите учиться, — тогда вам будет легко в профессии.

Для тех, кто хочет понять профессию лучше, могу порекомендовать несколько книг:

Ян Чихольд «Новая типографика»

Иоханнес Иттен «Искусство цвета»

Сьюзан Уэйншенк «100 принципов дизайна»

Фото на обложке: Unsplash