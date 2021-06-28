Топ-12 самых прибыльных интернет-профессий 2021 года

В материале — список самых востребованных онлайн-профессий 2021 года от специалистов iPapus Agency.

Популярность интернет-профессий возрастает с каждым днем. Это связано не только с пандемией коронавируса, но и с человеческим фактором. Выяснилось, что специалисту намного удобнее работать на дому, а работодателю в таком случае не приходится оплачивать аренду офисных помещений. Основатель и руководитель компании iPapus Agency Иван Папусь считает, что в будущем будет наблюдаться рост количества компаний, переходящих на удаленный вариант сотрудничества.

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Копирайтер

Средняя зарплата: 400$

Копирайтер – профессия, предполагающая создание профессиональных текстов для веб-сайтов, слоганов компаний, составление предложений для интернет-рассылок и социальных сетей. Для копирайтера важно профессиональное владение языком, высокий уровень грамотности и креативность.

Профессия копирайтера была и остается востребованной. Услугами этих специалистов пользуются владельцы сайтов, рекламщики, SEO-оптимизаторы.

Чтобы освоить копирайтинг, необходимо хорошо разбираться в конкретной теме. Есть и широкопрофильные специалистыя, которые умеют писать информативные и привлекательные тексты разной тематики, однако в начале карьеры лучше выбрать конкретную тему и досконально в ней разобраться.

Существуют различные техники и рекомендации по написанию текстов. Многие состоявшиеся копирайтеры занимаются обучением и передают опыт начинающим писателям, но прежде чем записаться на семинар или курс, следует самостоятельно попытаться написать несколько уникальных статей, чтобы понимать, насколько профессия подходит именно вам.

Работая копирайтером, можно заработать в среднем от $300 до 800$ в месяц.

Сисадмин

Средняя зарплата: 550$

Системные администраторы занимаются разработкой и обслуживанием локальных сетей, настройкой компьютерной техники. В сферу их ответственности входит бесперебойная работа компьютерных систем, сетевая безопасность.

Для работы системным администратором потребуются профильные теоретические знания. В частности, сисадмин должен понимать основные принципы работы компьютерных систем, протоколов передачи данных, разбираться в аппаратном устройстве ПК, уметь пользоваться специализированным программным обеспечением.

На практике системный администратор должен уметь проводить диагностику сетей и компьютеров, устранять выявленные неполадки, составлять отчеты по диагностике и давать рекомендации по улучшению кибер-безопасности.

Чтобы стать профессиональным сисадмином, необходимо закончить профильные учебные заведения. Более короткий путь – устроится стажером в IT-компанию.

На портале HH работодатели предлагают системным администраторам зарплату от $350 до $1000.

Контекстолог

Средняя зарплата: 630$

Контекстолог – специалист по рекламе в поисковых системах. Как правило, это Google или Yandex. Основная задача контекстолога – привлечь как можно больше клиентов в бизнес.

Для этого ему необходимо создавать рекламные кампании и эффективно управлять ими, анализировать статистические данные и корректировать первоначальную стратегию в зависимости от полученных результатов.

Для входа в профессию необходимо понимать принцип работы рекламы в поисковых системах, уметь пользоваться программным обеспечением для аналитики, обладать стратегическим мышлением. Кроме того, специалист по контекстной рекламе должен понимать основы SEO-оптимизации, уметь собирать семантическое ядро и составлять креативные рекламные объявления.

Освоить профессию контекстолога предлагают множество интернет-школ. Период обучения может составлять от двух месяцев до одного года. В конце обучения вы будете обладать теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для старта карьеры.

Работодатели на портале HeadHunter предлагают специалистам по контекстной рекламе от $300 до $1100.

Средняя зарплата: 690$

Задача 3D-дизайнера — создать объемную виртуальную модель помещений или предметов, которая в дальнейшем используется при строительстве, ремонте, планировке или создании прототипов модели.

Профессия предполагает теоретические знания начертательной геометрии, составления 3D моделей из плоских проекций и умение применить эти знания для решения практических задач.

В процессе работы 3D-дизайнеры используют профессиональное программное обеспечение для создания подробных макетов с учетом требуемых размеров и параметров. Дизайн должен быть точным и отражать все детали будущего проекта, начиная с размеров и заканчивая материалом изготовления.

Легче всего освоить 3D-моделирование тем, кто обладает пространственным мышлением. Такой навык возможно выработать в себе со временем, но если на начальных этапах трудно представить пространственную фигуру, смотря на плоский чертеж, то освоить профессию будет сложнее.

Работодатели готовы платить дизайнерам от $500.

Средняя зарплата: 700$

Профессия SMM-эксперта предполагает наличие знаний и навыков продвижения брендов в социальных сетях. Так как популярность социальных сетей только растет, SMM-эксперты становятся все более востребованными.

Обязанности, входящие в работу эксперта по SMM:

Анализ конкурентов, аудитории и рынка;

Создание и развитие брендовых аккаунтов в соцсетях;

Привлечение новых клиентов;

Создание тематического контента, включая графический, текстовый и видеоконтент;

Общение с подписчиками и потенциальными клиентами;

Разработка и анализ стратегии продвижения бренда;

Анализ полученных результатов .

Это далеко не полный список обязанностей, но даже исходя из вышеперечисленных пунктов понятно, в каких сферах необходимо развиваться, чтобы стать профессиональным SMM-экспертом. Кроме того, нужно иметь представление об алгоритмах работы поисковиков, человеческой психологии и некоторых других вещах. В целом работа интересная, но далеко не простая.

Тестировщик

Средняя зарплата: 800$

Профессия тестировщика ПО важна так же, как и профессия программиста, однако их задачи различаются: программист создает программный продукт, а тестировщик занимается его тестированием. Эта профессия была востребована не всегда. Раньше тестированием ПО занимались сами программисты, но с развитием технологий и ростом масштабов проектов появилась необходимость в профессиональных тестировщиках.

Сферу тестирования ПО можно разделить на две группы:

Ручное тестирование. Тестировщикам в этой области, как правило, не требуется знаний в программировании. Они выполняют рутинную работу вручную, проверяя приложение на наличие багов путем его использования в критических условиях. Сегодня такие специалисты менее востребованы, так как на смену ручному тестированию приходит автоматическое. Автоматическое тестирование. Для работы в этой сфере потребуются базовые знания языков программирования и технологий, которые были использованы при написании ПО. Тестировщик не обязан обладать знаниями программиста. Тем не менее, он должен быть в состоянии написать стандартные тесты, понять в чем причина неисправностей и дать рекомендации по их устранению.

Дизайнер по графике

Средняя зарплата: 1000$

Задача графических дизайнеров – создание макетов дизайна окружающей среды. Если веб-дизайнеры создают макеты будущих интернет-страниц, то дизайнеры по графике работают с оформлением плакатов, журналов, газет, вывесок, рекламных объявлений и других предметов.

Профессия графического дизайнера всегда будет востребована, так как рекламщикам приходится искать все новые методы привлечения внимания аудитории к продукту. В современном мире реклама окружает нас повсюду. Задача дизайнера – оформить продукт таким образом, чтобы он первым обратил на себя внимание.

Для желающих получить специальность существует большое разнообразие онлайн-курсов и онлайн-школ, которые предоставляют возможность за несколько месяцев освоить азы работы с нужным ПО, вникнуть в суть профессии и попробовать себя на тестовых проектах.

Курсы сами по себе не способны сделать из человека профессионала. Для этого, как и в любой другой профессии, нужна целеустремленность, настойчивость и время для самообразования.

Работодатели готовы платить за выполнение проектов от 500 до 2000 долларов.

Таргетолог

Средняя зарплата: 1300$

Таргетолог – специалист по рекламе в социальных сетях. В обязанности таргетолога входит размещение и настройка рекламных объявлений в Facebook, Instagram, VK, «Одноклассниках» и других. По причине высокой популярности социальных сетей, эта профессия остается востребованной и хорошо оплачиваемой на рынке труда.

Основная задача специалиста – эффективная организация и настройка рекламной кампании под целевую аудиторию для привлечения новых клиентов. Таргетолог должен уметь использовать профессиональные сервисы аналитики, иметь представление об основах маркетинга и SEO-продвижения, правилах и нюансах работы с социальными сетями, разбираться в человеческой психологии, желаниях и нуждах аудитории.

Освоить профессию можно самостоятельно или при помощи курсов. Самостоятельное обучение займет больше времени из-за отсутствия четкого плана работы. Преподаватели на курсах помогут освоить теоретическую информацию и закрепить ее на практических задачах.

Зарплата таргетолога варьируется от $400 до $1300.

Средняя зарплата: 1400$

Интернет-маркетолог занимается продвижением товаров и услуг в интернете, используя приемы традиционного маркетинга. Профессия подойдет для тех, кого интересуют современные технологии аналитики и коммуникации, работа с большими объемами данных, бизнес-процессы.

Для работы в интернет-маркетинге необходимо обладать не только профессиональными знаниями и навыками, но и рядом личностных качеств: усидчивостью, стрессоустойчивостью, склонностью к монотонной работе. Эти качества необходимы, так как интернет-маркетологу приходится анализировать большие объемы данных.

Конечно, одного анализа недостаточно. Главное – сделать правильный вывод и оценить факторы, влияющие на рынок, потребности покупателей, современные тенденции медиа и рекламы.

Существует ряд практических навыков, необходимых для интернет-маркетолога: понимание экономики и коммуникации, аналитическое и стратегическое мышление, креативность. Кроме того, необходимо понимать основы контекстной рекламы, SMM и SEO, уметь работать с сервисами Web-аналитики.

На рынке вакансий заработные платы интернет-маркетологов варьируются от $500 до $2800.

Средняя зарплата: 1500$

Профессия веб-дизайнера предполагает не только наличие знаний и навыков работы с ПО, но и художественного вкуса. Эти специалисты разрабатывают графический интерфейс веб-сайтов, после чего верстальщики «оживляют» его, превращая макет из Photoshop или другой программы в HTML и CSS код.

Профессиональный веб-дизайнер должен обладать хотя бы базовыми знаниями HTML-разметки, иначе описать графический макет языком тегов бывает сложно, а иногда и вовсе невозможно. Это одна из причин возникновения дополнительных трудностей в совместной работе верстальщика и дизайнера.

Для освоения профессии в первую очередь необходимо владеть графическими программами. В интернете можно найти множество платных и бесплатных курсов, которые позволяют освоить базовые навыки и понять концепции профессии. Дальнейшее развитие зависит от желания и целеустремленности.

Профессия веб-дизайнера хорошо оплачивается. В зависимости от квалификации и навыков специалиста компании готовы платить от $500 до $3000.

Средняя зарплата: 1500$

SEO-специалист – человек, занимающийся SEO-оптимизацией и продвижением веб-сайтов в поисковых системах. В этой профессии необходимо понимать не только внутреннюю структуру сайта, но и ее взаимосвязь с поисковыми алгоритмами.

Сложность заключается в том, что поисковые системы не сообщают точный алгоритм работы, а лишь дают рекомендации по улучшению позиций сайта в поисковой выдаче. SEO-оптимизатор, используя данную информацию, настраивает содержимое веб-сайта, что позволяет повысить его место в поисковой выдаче.

Основные обязанности SEO-оптимизатора:

сбор семантического ядра;

внутренняя оптимизация, включая оптимизацию контента, метатегов, структуры сайта и др.

внешняя оптимизация, в том числе наращивание ссылочной массы.

Чтобы стать SEO-специалистом, необходимо изучить большой объем актуальной информации о работе поисковых систем и веб-сайтов. Так как алгоритмы поисковых роботов постоянно улучшаются, приходится экспериментировать и применять новые подходы к продвижению.

Работодатели предлагают SEO-оптимизаторам зарплату от $1000 до $2000.

Программист

Средняя зарплата: 3000$

Программирование автоматизированных систем становится все более востребованным процессом в современном мире, в частности, в странах СНГ. В 21 веке спрос на программистов постоянно возрастает из-за развития технологий автоматизации. Интернес к профессии подогревается по причине больших зарплат в отрасли.

Термин «программист» довольно обширен, и включает в себя различные навыки, знания и технологии. Например, веб-разработчики, Android-разработчики и разработчики десктоп-приложений – это программисты, которые занимаются кардинально разными проектами, требующими специфических знаний и навыков.

Большая зарплата программиста обусловлена как минимум тремя факторами:

Сложность в освоении профессии. Технологии развиваются очень быстро, поэтому профессиональный программист обязан постоянно заниматься саморазвитием и совершенствовать навыки работы с новыми технологиями. Работа с зарубежными компаниями или заказчиками. Очевидный плюс «аутсорса» – оплата труда в долларах или евро. Таким образом, программист получает одинаковую оплату без привязки к текущему курсу валют. Порог входа. Для старта карьеры требуется достаточно много знаний. Это не только язык программирования, но и дополнительные технологии и фреймворки. С каждым годом порог входа возрастает.

Зарплаты программистов кардинально отличаются и зависят от квалификации, направления деятельности, владения языками программирования и других факторов. Согласно данным портала Head Hunter, наиболее высокооплачиваемый программист на 2021 год – алгоритмист и Senior Software Developer.

Выводы

В статье были рассмотрены наиболее востребованные интернет-профессии 2021 года. Для освоения любой из них придется потратить время, силы и нервы. Чтобы стать профессиональным специалистом нужно постоянно развиваться в своей области, находить новые пути решения сложных задач, использовать новые разработки и технологии.

Все представленные в материале размеры заработных плат не стоит принимать за истину в последней инстанции. На заработную плату влияет очень много факторов, начиная от уровня квалификации и заканчивая конкретной компанией. Исследуйте рынок самостоятельно, чтобы быть в курсе последних новостей.

Фото на обложке: unsplash.com