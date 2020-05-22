Спасти китов: воронежский проект Save Whales одержал победу на Webby Awards

Save Whales одержал победу в категории Websites, подкатегория Green (эко-проекты).

Проект был запущен воронежским digital-агентством Red Collar в прошлом году.

«Это внутренний проект: у него нет заказчика со стороны. Командой мы выбрали тему, которая была важна для нас и для общества, и решили устроить себе челлендж: разработать сайт — идею, дизайн, включая 3D, фронтенд-разработку — за максимально короткие сроки, за две недели», — cообщили в компании.

На сайте команда рассказала о пяти видах вымирающих китов, внедрила звуки, которые они издают, чтобы еще больше погрузить пользователя. Также ребята сделали перелистывание страниц в виде волны на Canvas, отрисовали иллюстрации и сделали 3D-модели, которые потом внедрили с помощью WebGL.

На отдельной странице команда рассказала пользователям, как можно менять свои бытовые привычки, чтобы в океаны попадало меньше пластика и вообще человек меньше вредил планете и ее обитателям. Ведь киты, например, погибают от голода, наглотавшись пакетов, которые не перевариваются, но дают чувство сытости.

Агентство делало проект сразу на английском языке для широкой аудитории. Релиз был летом прошлого года. Сайт успел победить и на других международных digital-конкурсах, в том числе на Awwwards, CSS Design Awards и FWA of the Day на FWA.

«Мы часто слышим, что IT-индустрия меняет мир, но на практике повлиять на какую-либо ситуацию на глобальном уровне может очень мало компаний. Мы хотели показать, как можно использовать свои профессиональные навыки и вносить свой вклад в решение любой общемировой проблемы», — говорят в Red Collar.

За Save Whales ребят наградили кубком — спиралью Webby. Организаторы премии отправят ее почтой, команда рассчитывает получить кубок через пару недель. В этом году церемония прошла дистанционно, конкурс назвал ее Webby From Home, организовал дистанционную запись речи победителей и провел онлайн-награждение.

Red Collar — digital-агентство, основанное Юрием Макаровым и Денисом Ломовым. Разрабатывает сайты и делает брендинг. В числе клиентов — «Росбанк», Сбербанк, ВТБ, «Мегафон», «Ростелеком», Wargaming. Офисы компании расположены в Воронеже и Нью-Йорке.

Агентство получает награду на Webby Awards во второй раз. В 2019 году команда также победила в категории Websites, в подкатегории «Архитектура и дизайн» за сайт Leviev Group (был сделан для компании из Москвы, которая занимается дизайном интерьеров).

Сооснователь Red Collar Денис Ломов со статуэткой за победу на Webby Awards в 2019 году

Также награды на Webby Awards-2020 получили украинская ISD Group и российское креативное агенство «Восход» за проект AIVersus, компания Funexpected выпуcкниц мехмата МГУ Натальи Перельдик и Александры Казило за мобильную игру для дошкольников Funexpected Math и телеканал RT за VR-фильм «Уроки Аушвица».



Фото на обложке: Earth theater / Shutterstock