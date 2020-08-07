Выбрать профессию в 17 лет — и навсегда. Звучит страшновато! Но если следовать несложным правилам, определиться будет проще и есть шанс избежать сожалений.

Содержание:

1. Что такое профориентация

2. Суть профориентации

3. Методики профориентации

4. Профориентация в России

5. Как выбрать профессию

6. Важность профориентации

7. Функции профориентации

7.1 Диагностическая функция

7.2 Организационная функция

7.3 Информационная функция

7.4 Профилактическая функция

8. Типичные ошибки выбора профессии

9. Виды профориентации

9.1 Дошкольная профориентация

9.2 Школьная профориентация

9.3 Студенческая профориентация

9.4 Профориентация взрослых

10. Анализ профориентации

11. Заключение

Что такое профориентация

Профориентация — это знакомство с миром профессий, цель которого — выбрать одну из них. И чем больше информации о специальностях у вас есть, тем проще её проанализировать и найти подходящую.

И это очень важный этап. Ошибки могут стоить дорого — и буквально, потому что высшее образование не всегда бесплатное, и образно говоря, ведь переучиваться в старшем возрасте не так легко.

Суть профориентации

Как правило, впервые таким поиском мы занимаемся накануне окончания школы. В идеале в этом выпускникам помогают сами школы: они организуют встречи с представителями разных профессий, проводят классные часы и тестирования. Все это должно помочь выпускникам разобраться в своих склонностях и узнать, где их можно применить.

Чтобы этот этап профориентации работал как надо, в него, конечно, стоит включиться родителям. Представим, что в вашей жизни так и произошло. Что же дальше?

А дальше профориентация выходит за рамки обязательных мероприятий и становится делом вашей инициативы. В вузе или колледже, например, вы будете проходить практику на производстве, но оставаться там работать или нет — ваш выбор.

Методики профориентации

В предыдущем пункте мы разобрались, что профориентация — это целая система, в которой задействовано очень много участников. И как всякая система, она имеет свои методы.

Например, геймификация. Эту методику применяют в настольных играх, интерактивных занятиях. Суть в том, чтобы в процессе игры выяснить природные склонности и таланты человека, определить способ его мышления.

Более традиционные методики — тестирование, опросы, консультирование. Их можно применять как в работе с конкретным человеком, так и для статистики. Например, чтобы выяснить, откуда выпускники конкретного класса узнают информацию о нужных вузах.

Многие специалисты сейчас считают самым эффективным метод «погружения в профессию». Это когда ребёнок или студент работает над реальным проектом (иногда в команде) и добивается понятных ему результатов.

Профориентация в России

Увы, в большинстве российских школ нет «карьерных бюро», как в европейских странах. Наши школьники встречаются с представителями других профессий в основном только в старших классах, и вся профориентация в целом построена больше на теории, чем на пользе.

У студентов вузов возможностей больше: здесь как минимум обязательно проходить практику. Но чаще всего этого очень мало, и студентам гораздо проще совмещать полноценную работу и учебу, чем после вуза искать работу с нулевым опытом в ней.

Для тех, кто уже закончил и школу, и колледж или университет, основу профориентации составляет все, что проводят местные центры занятости. Обычно это ярмарки вакансий, консультации психологов. Здесь о пробном периоде уже почти не приходится говорить: нужно выбирать вакансию и сразу бросаться в бой.

Остальная профориентация — это уже информация из интернета и от знакомых: отзывы о компаниях, полезные статьи о поиске работы, психологические тесты и многое другое.

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Как выбрать профессию

Довольно часто процесс профессионального поиска себя связан со стереотипами. И многие из них заложены в наши головы с детства.

«Выбирать надо практичное дело, где ты деньги зарабатывать сможешь», — говорят родители. Денежная мотивация — это, несомненно, очень важно, но престижность и практичность профессии не определяются только размером зарплаты.

«Маркетолог — это кто такой вообще? Вот слесарь — это профессия, я понимаю». Рынок труда не отстает от прогресса, и на нем постоянно появляются новые востребованные профессии и должности. Не всегда это понятно нашим родителям, учителям и даже друзьям. С этим нужно смириться и уметь отстаивать свое право на выбранную профессию.

Можно приводить еще довольно много примеров, но все они сводятся к одному: каждому из нас в поиске себя стоит ориентироваться именно на свои качества и склонности, а не на чужие.

Ниже приведем несколько основных советов на случай, если вы ищете свою профессию прямо сейчас.

Читайте как можно больше. Не только художественные книги, разумеется (хотя и они неплохо расширяют представления о профессиональном мире). Читайте статьи, смотрите интервью и репортажи, изучайте мемуары в любой профессиональной сфере, какая попадется.

Не только художественные книги, разумеется (хотя и они неплохо расширяют представления о профессиональном мире). Читайте статьи, смотрите интервью и репортажи, изучайте мемуары в любой профессиональной сфере, какая попадется. Заводите знакомства среди людей разных профессий. Попросите родителей познакомить вас с коллегами, расспросите своих старших товарищей, которые уже нашли работу. Где и как они учились? Что делают на работе? Насколько им легко или сложно? Не упускайте возможность узнать как можно больше.

Попросите родителей познакомить вас с коллегами, расспросите своих старших товарищей, которые уже нашли работу. Где и как они учились? Что делают на работе? Насколько им легко или сложно? Не упускайте возможность узнать как можно больше. Будьте объективны. Не ассоциируйте профессию только с одним конкретным человеком и не слушайте распространенные слухи и стереотипы. Во всем лучше убеждаться лично и смотреть на ситуацию с разных сторон.

Не ассоциируйте профессию только с одним конкретным человеком и не слушайте распространенные слухи и стереотипы. Во всем лучше убеждаться лично и смотреть на ситуацию с разных сторон. Уделите внимание психологии. Независимо от того, проходили вы когда-нибудь профориентационные тесты или нет, полезные статьи и книги в этой области помогут разобраться в своих талантах и склонностях.

Независимо от того, проходили вы когда-нибудь профориентационные тесты или нет, полезные статьи и книги в этой области помогут разобраться в своих талантах и склонностях. И наконец, не спешите. У каждого свой темп жизни и развития, и вы вольны определиться с новым этапом своего пути, например, гораздо позже своих одноклассников или одногруппников. Это не хорошо и не плохо — это решение, которое должно подходить именно вам.

Важность профориентации

С одной стороны, выбор, который вы делаете сразу после школы/университета — не приговор на всю жизнь. Вы всегда можете ошибиться и со временем найти себя в чем-нибудь другом.

С другой стороны, равнодушие или легкомыслие в этом выборе чреваты непростыми ситуациями. Школьнику, который поступил «уже куда-нибудь», придется несколько лет провести в нелюбимом вузе. А студент, решивший работать «неважно где», рискует менять работу бесконечно часто и заслужить в глазах эйчаров репутацию «летуна» — несерьезного и ветреного работника, которому нельзя доверять.

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Функции профориентации

Как у любой системы, у профориентации есть несколько функций. Что это за функции и как они работают? Если коротко, то примерно так:

Диагностическая

Главная цель — определить ваши склонности и таланты, сильные и слабые стороны. Инструменты — тестирования, опросы, консультации, исследования;

Организационная

Информационная

Профилактическая

Типичные ошибки выбора профессии

Здесь основное направление — это организация передачи знаний, опыта, навыков и впечатлений между разными поколениями и категориями людей;Ее основные формы — это ярмарки вакансий, дни открытых дверей и онлайн-мероприятия, главная цель которых — дать максимум цифр и фактов участникам профориентации;Основная задача этой функции — предотвратить неправильный выбор профессий и исключить тех самых «летунов», которые находятся в постоянном поиске и вечных профессиональных метаниях.

История моего хорошего знакомого (назовем его Л.) — отличный способ разобраться с тем, что в профориентации может пойти не так.

Л. — отличный парень, душа компании и большой весельчак. В детстве он очень любил фильмы про Лару Крофт и Индиану Джонса и вместе с друзьями увлекался поисками кладов. Ему очень нравилось это забавное хобби. А когда он узнал, что настоящие археологи действительно находят клады и получают деньги в своих экспедициях, ему все понравилось еще больше.

В школе Л. увлекался историей, хотя гораздо больше ему нравились исторические романы, нежели реальные факты. Но в институт он поступил на истфак: он же будет вместе с друзьями археологом!

Эта история закончилась довольно грустно. Учиться на историческом факультете Л. оказалось неинтересно и сложно, а к третьему курсу он уже точно знал, что археологом не будет — в отличие от многих своих друзей. Л. с трудом закончил бакалавриат, а потом стал менеджером по продажам в IT-компании, где работает уже несколько лет. Ему не очень нравится его работа, но он обещает найти что-то другое «когда-нибудь обязательно».

Какова же мораль сей басни?

Во-первых, выбирать профессию никогда не нужно за компанию. Работать прежде всего будете вы сами, и если вам понравилось общее с друзьями увлечение, спросите себя: уверены ли вы, что будете и дальше этим заниматься, если друзья перегорят?

Во-вторых, единичные представители профессии (и уж тем более герои фильмов/книг) не отражают действительности. Индиана Джонс — плохой пример археолога, потому что он ненастоящий. И даже если бы был настоящим — нельзя ассоциировать с ним всю профессию в целом.

В-третьих, не гонитесь исключительно за престижем. Престиж, хорошие зарплаты и все подобное ничего не говорит о том, что профессия подходит именно вам.

И наконец, в-четвертых, не делайте серьезных шагов в профессию, пока не попробовали ее на практике. В нашем случае Л. стоило бы как минимум изучить археологическую литературу и побывать в археологических музеях, прежде чем поступать на истфак.

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Виды профориентации

Напоследок посмотрим еще и на то, какие виды профориентации бывают.

Дошкольная

Школьная

Студенческая

Профориентация для взрослых

Анализ профориентации

Здесь проходит самое первое знакомство детей с миром профессий, как правило, в игровой форме. Игры и интерактивы проводят в детских садах и тематических центрах — например в парках профессий. Здесь дети учатся хотя бы на визуальных примерах отличать одну профессию от другой.О ней подробнее мы говорили выше. Это классные часы, консультации школьных психологов, встречи с представителями разных профессий, где дети узнают о плюсах и минусах каждой сферы труда, пытаются понять собственные склонности и таланты.В основном, это практика на производстве, практические семинары и встречи с работодателями, цель которых — найти конкретное место работы каждому выпускнику.Она включает в себя ярмарки вакансий и консультации центров занятости, призванные помочь зрелому специалисту повысить или сменить квалификацию.

Профориентация важна не только для вас лично и вашего успешного профессионального пути — она важна и для работы всей экономики в целом. Сейчас процесс профориентации в нашей стране оставляет желать лучшего, и в этом можно убедиться хотя бы на примере вопроса о смене профессий.

В прошлом году «Авито Работа» проводил исследование о смене профессий россиянами и выяснил, что больше половины россиян (65%) задумывались об этом хотя бы один раз в жизни.

Как показало исследование, наиболее популярная причина смены работы — это желание больше зарабатывать (63%), найти баланс между работой и личной жизнью (28%), надоевшую рутину (23%) и профессиональное выгорание, стресс (21%).

При этом в реальности сменить профессию удалось только 17% задумавших такие перемены.

Говоря о причинах, помешавших им сменить профессию, многие тогда заявили, что отложили этот вопрос для более подходящего момента, треть (33%) не были уверены, что имеют достаточно квалификации, еще треть (33%) назвали в качестве причины страхи перемен и ошибок.

Мы надеемся, что все эти обстоятельства в нынешних условиях больше не играют роли — когда уровень безработицы только по официальным данным вырос в 3,5 раза.

Заключение

Адаптироваться к новым условиям и находить себя в мире профессий нужно уметь всегда. Для этого с вашей стороны нужны усилия. Перечислим их еще раз:

Много читайте, много общайтесь

Изучайте профессии с практической стороны

Прислушивайтесь к себе и выясните максимум своих талантов и способностей

Не ориентируйтесь на стереотипы

И принимайте только взвешенные решения, которые подходят именно вам.

Фото на обложке: Shutterstock / panitanphoto