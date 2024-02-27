5 профессий, которые появятся с развитием ИИ — отчет Amazon

Все больше работников боятся, что их заменят умные машины. Руководители компаний, инвестирующих в ИИ, спешат их успокоить, утверждая, что при этом появятся новые профессии. А чтобы сохранить востребованность на рынке труда, важно научиться работать с этими технологиями.
Amazon подготовила отчет, в которой рассказала, какие специалисты будут использовать ИИ в будущем.
Аналитик точного земледелия
Сельское хозяйство постепенно превращается в техническую науку, и аналитики точного земледелия продолжат совершать революцию в отрасли: они увеличат урожайность и при этом будут максимально эффективно использовать ресурсы.
Модели ИИ помогут аналитикам прогнозировать воздействие изменения климата и смягчать его, подбирая культуры и распределяя ресурсы, такие как вода и удобрения. Технология также будет интегрироваться с роботами, способными сажать и собирать урожай, а также следить за посевами в режиме реального времени.
Продюсер виртуального туризма
Представьте, что сможете планировать летний отпуск, находясь в виртуальной реальности. Продюсеры виртуального туризма с помощью ИИ будут создавать иммерсивный VR-опыт, чтобы демонстрировать различные направления и мероприятия. Они будут дополнять этот контент последними новостями и культурными событиями в разных регионах, а также продвигать туристический опыт совместно с советами по туризму.
Специалист по кустарной реставрации
Мастера в этой области будут использовать продвинутые системы ИИ, чтобы ремонтировать и восстанавливать предметы роскоши — от одежды высокой моды до антикварной мебели. ИИ будет помогать им находить оригинальные материалы и подбирать наиболее эффективный метод реставрации для каждого случая, чтобы сохранить оригинальную эстетику, историческое значение и ценность объекта.
Инженер космической реальности
Такие специалисты задействуют человеческое воображение и передовой ИИ, чтобы визуализировать далекие и порой невидимые части космоса — от звезд и планет до целых галактик.
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Инженеры космической реальности будут обладать глубокими знаниями астрофизики, космологии и астрономии. Они будут контекстуализировать данные, сгенерированные ИИ, и превращать абстрактную информацию в симуляции, которые знакомят людей с космосом.
ИИ-медсестра
Искусственный интеллект будет помогать медсестрам и другим медработникам диагностировать заболевания, контролировать жизненно важные показатели, а также следить за тем, чтобы пациенты соблюдали план лечения.
От медсестер всегда требовались развитые навыки межличностного общения и глубокие знания медицины. Однако в будущем представители этой профессии также будут использовать инструменты ИИ и аналитику данных, чтобы переводить комплексный анализ диагнозов и планов лечения на язык, понятный пациентам.
Все эти «новые» профессии основаны на уже существующих — ИИ лишь помогает повышать эффективность, находить контент и материалы, анализировать данные.
Чаще всего эксперты прогнозируют: в результате революции ИИ, а точнее разработки удобных для пользователя больших языковых моделей, таких как ChatGPT, автоматизированные инструменты будет использовать широкий круг работников, в том числе за пределами технологической отрасли.
Как говорится в недавнем отчете McKinsey: «Генеративный ИИ одновременно ускоряет автоматизацию и распространяет ее на совершенно новый набор профессий».
Фото на обложке: 24Novembers /
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