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12 курсов, где ваших детей научат предпринимательству

Лонгриды
Лонгриды
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Руководитель направления поискового контента

Анастасия Удальцова

Хотите, чтобы ваш ребенок научился генерировать идеи, управлять проектами и мыслить нестандартно? Тогда обратите внимание на эти 12 образовательных программ, которые помогут ребенку сделать первые шаги в мире бизнеса.

Они дадут знания о финансах, маркетинге и управлении, разовьют креативность и лидерские качества, и, наконец, научат превращать смелые идеи в реальные проекты.

12 курсов, где ваших детей научат предпринимательству
  1. Лонгриды

Содержание

В динамичном мире навыки предпринимательства становятся все более востребованными. Раннее знакомство с основами бизнеса помогает детям развить креативное мышление, финансовую грамотность и лидерские качества, которые пригодятся им в любой сфере деятельности.

Школа «Фоксфорд»

В «Фоксфорде» ребенок получит не только знания о деньгах и банках, но и ценные навыки для будущего предпринимателя.

Курс для учеников 6-8 классов включает 30 уроков по 50 минут, рассчитанных на 8 месяцев.

Дети узнают об истории денег, современных финансовых инструментах, вкладах и кредитах, а также основах личной финансовой грамотности.

Программа поможет развить предпринимательское мышление через разбор успешных и неудачных бизнес-кейсов, разработку собственных идей и создание бизнес-планов.

Ребята освоят анализ рынка, финансовое моделирование, оценку рисков и презентационные навыки.

Курс завершается защитой собственных бизнес-проектов. Идеально для детей, интересующихся бизнесом и стремящихся к самореализации.

Стоимость — 17,4 тыс. рублей.

«Фабрика Дети»

Предлагает практические курсы предпринимательства для детей от 4 до 17 лет.

Форматы обучения: онлайн и офлайн в более чем 80 центрах, в том числе в Москве. Занятия по 90 минут включают 80% практики и 20% теории, общение с действующими предпринимателями, экскурсии на предприятия и разработку собственных бизнес-проектов.

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Учебный портал в игровой форме поддерживает интерес ребенка к учебе. Выдается диплом установленного образца. Программа одобрена Минэкономразвития РФ. Доступен бесплатный пробный урок.

Длительность обучения: экспресс-курс — 3-9 месяцев, для 6-9 лет — 2 года, для 10-17 лет — 3 года. Также есть летние бизнес-смены.

Цена по запросу.

Онлайн-школа финансовой грамотности и бизнеса

Школа предлагает курсы бизнеса и финансовой грамотности для детей. Обучение проходит онлайн с поддержкой личного куратора.

Программа включает базовые знания по финансам и экономике, развивает hard и soft skills («жесткие» и «мягкие» навыки»).

Предусмотрены бизнес-кейсы и встречи с предпринимателями.

Длительность обучения — 2 месяца. В подарок — чек-лист «Как найти идею для бизнеса». По окончании курса выдается сертификат.

Доступны 2 тарифа: «Основа» (5,9 тыс. рублей) и «VIP-клуб» (15,9 тыс. рублей).

Kids MBA

Школа предпринимательства предлагает двухгодичный курс для школьников от 14 до 17 лет, охватывающий основы финансов, инвестиций и бизнеса.

Программа включает изучение истории денег, финансовой грамотности, инвестирования и разработку бизнес-проектов с использованием ТРИЗ.

Дети научатся основам экономики, банковского дела, налогообложения, а также разовьют навыки переговоров и ораторского искусства.

Занятия проходят онлайн в мини-группах до 8 человек, 4 раза в месяц по 1,5 часа и офлайн в Москве. После успешной защиты проекта каждому ребенку вручают сертификат об окончании курса.

Доступны тарифы «Путешественник» (9,9 тыс. рублей в месяц) и «Отличник» (12,9 тыс. рублей в месяц).

«Умназия»

В этой школе дети осваивают азы предпринимательства через увлекательную финансовую игру.

Онлайн-курс охватывает ключевые бизнес-аспекты:

  • доходы и расходы компаний,
  • ценообразование,
  • законы рынка,
  • бизнес-планирование,
  • финансовое моделирование,
  • привлечение инвестиций,
  • анализ конкурентов,
  • прогнозирование спроса и принятие решений.

Обучение построено на 10 тематических блоках с 40 сюжетными задачами и красочными иллюстрациями. Доступ к материалам безлимитный. По окончании курса дети проходят финальную финансовую игру и получают сертификат.

Стоимость: 1 ступень (3 часа) — 1,9 тыс. рублей, 3 ступени (10 часов) — 2,9 тыс. рублей, 5 ступеней (20 часов) — 3,7 тыс. рублей.

CODDY

Предлагает онлайн-курсы для юных предпринимателей. Курс «Интернет-предпринимательство» (12-16 лет) научит монетизировать хобби в сети.

За 5 месяцев ребята пройдут путь от идеи до готовой бизнес-модели, создадут сайт, настроят рекламу и освоят управление командой.

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«Финансовая грамотность» (11-15 лет) — трехмесячный курс, который поможет подросткам освоить финансовое планирование, научиться использовать современные финансовые инструменты и планировать свое будущее. Занятия проходят онлайн индивидуально, в группах или офлайн в Москве.

Стоимость полного курса от 8,5 тыс. рублей.

«Успех»

Предлагает программы для детей и подростков 5-18 лет, фокусируясь на практических навыках и развитии soft skills.

Дети изучают:

  • финансовую грамотность,
  • основы экономики и предпринимательства,
  • ораторское искусство,
  • креативное и критическое мышление,
  • тайм-менеджмент,
  • проектную деятельность.

Программа разделена на 4 ступени по возрастам. Занятия проходят офлайн дважды в неделю по часу или 1 раз в неделю 2 часа, используя метод «Колба» (80% практики).

Подростки посещают предприятия, защищают проекты в РАНХиГС перед менторами-предпринимателями.

Стоимость обучения — от 15 тыс. рублей в месяц.

«Бизнес Созидание»

Обучает детей 5-17 лет предпринимательству через проектную деятельность. Бизнес-программа включает в себя 24 модуля и 4 ступени — Kids, Start, Pro, Foundation.

Трехчасовые занятия сочетают теорию в игровой форме и работу над проектами (включая кейсы от компаний-партнеров).

Подростки разрабатывают и презентуют бизнес-проекты, участвуют в экскурсиях и бизнес-завтраках. Обучение доступно онлайн и офлайн в Москве в деловом центре «Москва-Сити». Выпускники защищают проекты на конференции в РАНХиГС и получают сертификаты.

Цена по запросу.

«Школа Рокфеллера»

Центр К.О.Т. (г. Москва) предлагает курсы финансовой грамотности для школьников, цель которых — сформировать базовые знания о финансах и научить детей управлять деньгами.

Программа включает как основы экономии и бюджетирования, так и «взрослые» темы:

  • инвестиции,
  • акции,
  • кредитные карты.

Курс построен на сочетании теории и практики, с использованием ролевых игр, кейсов и работы в группах.

Обучение ведут бизнес-тренеры и банковские сотрудники.

Доступны онлайн-форматы (8 занятий по 1,5 часа — 15 тыс. рублей) и офлайн (8 занятий по 2 часа — 25,5 тыс. рублей).

«Фабрика предпринимательства — Дети»

Предлагает бизнес-образование для детей от 7 до 17 лет. Здесь представлены курсы «Мой первый бизнес» (7+), «Секреты заработка в соцсетях» (13+) и «Молодой инвестор» (13+).

Обучение длится 9 месяцев, занятия по 2 часа. Программа лицензирована, рекомендована МинЭкономРазвития и включает эффективные методики развития навыков и soft skills.

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Выпускники получают диплом государственного образца. Отличительной чертой школы является преподавательский состав из практикующих специалистов, которые передают реальный опыт.

Стоимость пятинедельного курса — 12,9 тыс. рублей.

Рынок образовательных курсов по предпринимательству для детей сегодня поражает разнообразием. От доступных онлайн-программ до премиальных офлайн-школ в Москве — каждый найдет вариант по своим потребностям и бюджету.

Широкий выбор тематик, форматов и методик обучения позволяет подобрать идеальный курс, учитывая возраст, интересы и цели ребенка.

Инвестируя в бизнес-образование своих детей сегодня, вы закладываете фундамент их будущего успеха. Представленные 12 курсов — не просто образовательные программы, это путеводитель в мир возможностей, который поможет вашим детям развить необходимые компетенции, научиться мыслить нестандартно и превращать свои идеи в реальность.

Фото на обложке: Freepik

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