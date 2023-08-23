Профессия менеджер маркетплейсов – полный обзор

Данте Теодори, IT-маркетолог и редактор, рассказал, чем именно занимается такой специалист, сколько зарабатывает, — и как им стать, если описание такой работы вас заинтересовало.

Многие бренды сегодня не только сотрудничают с торговыми площадками, но и продают свои товары на Ozon, Wildberries или Lamoda. И здесь помочь может менеджер маркетплейсов, который занимается всем: от расчета бизнес-показателей до создания соответствующих онлайн-площадок.

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Задачи маркетплейс менеджера

В качестве менеджера маркетплейсов вы решаете целый ряд задач. Чтобы находить оптимальные решения возникающих проблем, важно обладать обширными знаниями.

Менеджер маркетплейсов имеет определенные обязанности:

Вы отвечаете за все, что необходимо сделать в этом контексте.

Вы — первое контактное лицо для всех внутренних и внешних партнеров и выступаете в качестве связующего звена со всеми соответствующими онлайновыми торговыми площадками.

На начальном этапе работы в качестве менеджера онлайн-маркетплейса вы являетесь руководителем проекта, который создает канал продаж для вашего бренда.

Стратегическая координация

В качестве менеджера по работе с маркетплейсами вы отвечаете за организацию бизнеса. Это означает, что вы:

рассчитываете бизнес-кейс,

решаете, какие онлайн-маркетплейсы следует рассматривать для включения в систему,

определяете, с какого маркетплейса вашему бренду следует начать.

Кроме того, вы выбираете лучших партнеров для сотрудничества, например, какой промежуточный продукт или какой партнер по полному сервису лучше всего подходит.

Еще одна задача менеджера маркетплейсов — управление логистикой и маркетингом. Менеджер по работе с маркетплейсами должен быть в состоянии прояснять самые разные вопросы:

Кто предлагает лучшее логистическое решение в вашей отрасли для доставки товаров покупателям и управления возвратами?

Кто может оказать вам поддержку в съемках товаров?

Частью этого процесса — переговоры с подрядчиками и информирование вышестоящего руководства компании о принятых решениях. Поскольку во время и после создания магазина специалист работает с несколькими подразделениями компании и с внешними партнерами, ему необходимы высокие коммуникативные навыки.

Стратегическая экспансия и развитие бизнеса на рынке

Для развития бизнеса маркетплейсов важно быть в курсе новых тенденций и развивающихся онлайн-площадок. Бизнес очень быстро меняется:

ритейлеры внезапно превращаются в торговые площадки,

существующие платформы фокусируются на категориях, с которыми вы раньше их не ассоциировали.

Поэтому следует быть бдительным.

Благодаря способности анализировать рынок и наблюдать за конкуренцией менеджер по маркетплейсам должен уметь разрабатывать и внедрять новые стратегии. В перспективе эти навыки помогут вам включить свои наблюдения в анализ рейтинга конкурентов.

Таким образом, вы всегда будете следить за рынком и оставаться в курсе событий.

Оперативный контакт для работы с модным ассортиментом

В качестве менеджера маркетплейсов вы выступаете частью операционного бизнеса. Маркетплейс-менеджеры — приемщики онлайн-заказов и планировщики ассортимента для своего онлайн-маркета.

Для этого вы тесно координируете свои действия с командой оптовых продаж. В частности, следите за тем, чтобы бюджет и лимиты заказов были спланированы нужным образом.

Чтобы составить план и придерживаться его, необходимо всегда быть хорошо информированным о рынке каждого товара. Вы должны уметь прогнозировать, как будут развиваться продажи в будущем.

Планирование ассортимента включает разработку ценовой стратегии для всех товаров, представленных на торговых площадках. Ведь именно цена является решающим фактором, определяющим, будет ли продан товар или нет.

Потенциальный покупатель всегда может сравнить цены в интернете. Поэтому она играет центральную роль в бизнесе, но все же не единственный критерий принятия решения о покупке. Презентация товара, наличие доставки и ее сроки служат важными факторами.

Отчетность и ключевые показатели для детального анализа

Отчетность и анализ — центральные задачи для вас как менеджера маркетплейсов. Это связано с тем, что вы планируете свои дальнейшие действия на основе цифр.

К важным ключевым показателям относятся:

рентабельность,

оборот,

коэффициент возврата.

Проанализировав все соответствующие показатели, вы рассчитываете, как должен развиваться ваш онлайн-маркетплейс и какие цели должны быть достигнуты.

Ваша задача — составить план и показать, какие возможности есть у вашего бренда, чтобы стать еще более успешным.

Зарплата менеджера маркетплейсов

По данным портала Zarplan, в России в среднем менеджеру по работе с маркетплейсами платят 86 359 руб. Эта цифра является средним арифметическим на основе вакансий, опубликованных онлайн.

Медианной зарплатой по России будет уже 79 тыс. руб. Она рассчитана на основе вакансий и показывает, что:

половина (~417) из 835 найденных онлайн вакансий с соответствующим названием и с прописанной зарплатой имеет зарплату ниже медианной (< 79 тыс. руб.),

другая половина вакансий предполагает зарплату выше 79 тыс. руб.

Как стать маркетплейс-менеджером и какие навыки необходимы?

В первую очередь покупатель смотрит на карточку товара, поэтому описания должны быть безупречными. Кроме того, необходимо уметь уверенно общаться и вести переговоры с партнерами, чтобы реализовать свои планы.

Тем не менее, язык — не единственный навык, который вам понадобится.

Личные требования к менеджеру торговой площадки

В качестве менеджера маркетплейсов вы объединяете в одном лице стратегию, планирование, операционную деятельность и маркетинг. Вы способны быстро принимать решения на основе аналитики. Поэтому обладание соответствующими личностными качествами очень важно для этой работы. В области моды важно базовое понимание производства и продаж одежды, чтобы соответствующим образом ориентироваться в целевых группах.

В быстро меняющемся мире интернет-магазинов необходимо оперативно и ловко реагировать.

Если вы хотите не только идти в ногу с тенденциями, но и опережать их на шаг, вам необходимо иметь креативные идеи и уметь мыслить нестандартно. Это требует соответствующего склада ума и, конечно же, интереса к инновациям. Вы должны быть хорошим командным игроком, поскольку управление онлайн рынком может работать только в команде.

Кому подойдет профессия и где обучиться?

Профессия менеджера маркетплейсов подойдет всем, кто обладает усидчивостью и возможностью работать из дома. Да-да, именно возможностью, потому что постоянная занятость не предполагает, что кто-то будет вас регулярно отвлекать.

Обучиться этой профессии можно онлайн. Сейчас во многих соцсетях мелькает реклама различных курсов, обучающих на менеджера маркетплейсов.

Конечно, не все они одинаковы по качеству и цене. Выбор лучше остановить на курсе, который наберет больше всего очков по следующим показателям:

известность обучающей платформы;

подробность и понятность программы курса;

удобство прохождения лично для вас;

бюджетность по стоимости или возможность купить курс в рассрочку.

Пункт «наличие положительных отзывов» не так важен, поскольку их просто подделать и во многих сферах имеет место стимулирования положительных отзывов в обмен за бонусы, скидки или другие привилегии.

Никогда не знаешь, что в действительности стояло за комментарием о пройденном курсе: искреннее желание поделиться эмоциями или корысть.

Плюсы и минусы профессии

Рассмотрим преимущества и недостатки профессии менеджера маркетплейсов для того, чтобы была возможность принять решение более взвешенно.

Плюсы:

Гарантированный стабильный доход;

Возможность получать московские зарплаты, живя в регионе;

Возможность удаленной работы.

Минусы:

Требуется усидчивость и скрупулезность;

Высокие риски;

Удаленная работа — это не только плюс, но и минус, если вы не можете оборудовать себе отдельное место, где вас никто не будет беспокоить.

Вывод

Как менеджер маркетплейса вы оказываете непосредственное влияние на успех или неудачу компании. В зависимости от того, насколько хороша внедренная стратегия, вы будете получать больший или меньший оборот от своей деятельности на онлайновых торговых площадках.

Вы — центральное контактное лицо для всех внутренних подразделений и внешних партнеров. На вас возложена большая ответственность, и бизнес в значительной степени зависит от навыков, которые вы сможете продемонстрировать.

Удачи в этом сложном, но прибыльном деле!

Иллюстрация предоставлена автором

Фото на обложке: Unsplash