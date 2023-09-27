Агентский продюсер — что это за профессия и сколько он зарабатывает

В колонке Анастасия рассказала о «требованиях» к агентскому продюсеру: какое нужно образование и какие личные навыки развивать, кем можно устроиться и сколько получать на должности агентского продюсера в рекламном агентстве.

Анастасия Балайкина, креативный и генеральный продюсер (head of production), отвечает за рекламу в агентстве Mosaic и знает, как попасть в рекламный мир и закрепиться в профессии.

Содержание:

Когда и как появилась профессия агентский продюсер?

Профессия агентский продюсер зародилась в крупных рекламных агентствах Японии, США и Европы в 90-е годы. Пика индустрия достигла где-то в 2014 году, когда интернет плотно вошел в жизнь каждого потребителя, а помимо привычного ТВ-формата появились digital-видео, интеграции в клипы и тд. Тогда и стали нужны люди, которые будут контролировать производство новых форматов.

На данный момент на российском рынке более сотни значимых рекламных игроков, и минимум 70% из них создают видеоконтент, а значит, им нужны агентские продюсеры.

Кто такой агентский продюсер?

Агентский продюсер — это сотрудник в рекламном агентстве, контролирующий производство аудиовизуальной продукции агентства и всегда отстаивающий интересы клиента и агентства.

Он — соединяющее звено между ними и рынком видеопроизводства: творческими командами (режиссерами, операторами, монтажерами), фотографами, продакшном, звукозаписывающими компаниями, студиями графики.

Его задача — учитывать в первую очередь требования заказчика. А также следить за современными рекламными и видеотрендами, модными режиссерами и медийными личностями, контролировать бюджет и креативную идею.

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Обязанности агентского продюсера

Расскажу на примере своих обязанностей. Сейчас я занимаю должность генерального агентского продюсера в рекламном агентстве Mosaic (в подчинении у меня три агентских продюсера). Помимо управления командой, в мои обязанности входит:

оценка креативных идей на этапе продажи и тендера;

подбор подрядчиков (в том числе режиссера, оператора, художника-постановщика, кастинг-директора, монтажера, композитора и т. д.);

оптимизация бюджета;

контроль всех процессов разработки проекта — от подготовки до сдачи ролика в эфир;

презентация ключевых этапов клиенту (ведение встреч, раскадровка, кастинг, костюмы, локации, декорации, монтаж, цветокоррекция, финальное превью).

Важная часть обязанностей — проведение тендеров. Они бывают двух видов: ценовой (оптимальная стоимость работы) и творческо-ценовой (бюджет плюс видение режиссера).

Задача агентского продюсера — все это систематизировать и проработать. Например, по нормам «Сбера» мы проводим тендер из трех продакшн-студий и минимум трех режиссеров (по одному от студии).

Для платежной системы СБП мы силами креативного агентства проводим творческий тендер среди трех-пяти режиссеров и шести производственных студий, входящих в пул постоянных подрядчиков.

Они, в свою очередь, предлагают под один выбранный творческий подход режиссера наилучшую стоимость реализации. Задача агентского продюсера тут — найти идеальное соотношение цена-качество.

Недавно мы сняли для «Сбера» ролик с Чебурашкой: для этого выкупили у компании Yellow, Black and White права на использование изображения и привлекли всю творческую команду, работавшую над фильмом. Получился совершенно потрясающий, трогательный, с киномузыкой, декорациями, актерами — рекламный ролик. А главное — всё очень реалистично, как в хорошем кино.

В рекламе еще не так давно все было плоско, утрировано, наиграно. Уже несколько лет тенденция меняется, в том числе благодаря агентским продюсерам, которые следят за трендами, обладают вкусом и поддерживают соотношение цена-качество в проектах.

Как стать агентским продюсером?

На агентского продюсера у нас в стране нигде не учат, к сожалению. Поэтому я сама иногда хочу запустить такие курсы.

Но все же в киношколе «Индустрия», ВГИКе, Московской школе кино можно отучиться на исполнительного продюсера. Или попробовать перейти на должность агентского продюсера с позиции аккаунт груп хеда или директора, бренд-менеджера.

Идеальный сотрудник сочетает в себе обе этих профессии: помимо глубоких знаний особенностей видеопроизводства нужно разбираться в рекламе, ее законах и требованиях, работе рекламного агентства, понимать боли клиентов. Так или иначе, начинать придется с младших позиций первые полгода-год.

Искать вакансии можно на сайтах вроде hh.ru. Изучать информацию о новых и крупных игроках на сайтах АКАР, AdIndex, Sostav.

Создавая резюме, пишите, что вы именно агентский (рекламный) продюсер или претендуете на эту должность — и указывайте только относящиеся к этому навыки. То есть не нужно делать акцент на том, что вы еще и актер, и сценарист, и монтажер — это в процессе работы может помочь, но при первом рассмотрении сбивает.

Укажите обязательно, если работали в рекламных агентствах, понимаете задачи рекламы и брендов, знаете, как работает видеопроизводство.

Помимо размещения резюме, рекомендую также искать вакансии напрямую: смотреть рейтинги рекламных агентств, особенно новых игроков или тех, кто недавно выиграл крупный тендер (им обычно нужны сотрудники). Рассылайте сами резюме, добиваясь собеседования.

Я сама работала в агентстве, где вела клиентов, но мечтала о кино и видеопроизводстве. И вот в 2014 году на Кинотавре познакомилась с представителем кинокомпании Raccoon Cinema, куда меня взяли как продюсера постпродакшна.

Опыта не было, но за полгода активной работы и обучения я стала суперподготовленным специалистом.

Потом случился кризис 2015 года, фильмы заморозили — и я решила вернуться в рекламное агентство, но только уже как человек, который будет заниматься видеопроизводством. Компания Mosaic взяла меня на должность продюсера. На тот момент у нас снималось 5-7 роликов в год, а сейчас — до 70 полноценных проектов для ТВ и интернета, не считая мелких роликов.

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Главные трудности в профессии

Сложности в работе агентских продюсеров, конечно, есть:

трудный проект и маленькие сроки;

ненормированный график;

проблема с оплатой подрядчиков (задержка денег от заказчика может произвести к серьезному сбою);

необходимость уложиться в бюджет или получить дополнительные средства от клиента;

частые форс-мажоры: например, если «слетел» актер или локация и срочно нужно искать другую.

Это основные трудности, с которыми мы сталкиваемся достаточно часто. Расскажу про работу над проектом «Bye, bye, бывшие» для Avon. В трех декорациях певица Нюша встречала своих «бывших», олицетворяющих собой ее старую тушь, которая теперь потеряла смысл, так как появилась новая от Avon и затмила собой все прошлые.

Мы согласовали на красивых эскизах, как будут выглядеть все три декорации. На бумаге все было просто супер. А когда приехали на площадку, были в шоке!

Первая локация была похожа не на роскошный «Мулен Руж», а на дешевое кабаре изрядной потрепанности. Пришлось перевешивать задний фон (хорошо, что на площадке была другая ткань), расхламлять реквизит, чтобы все выглядело не как пыльный чулан, заваленный хламом. Были вопросы и к другим двум декорациям, но в меньшей степени…

Бывают непростыми коммуникации с творческой командой: например, когда режиссер требует реализовывать только его личное видение, без учета интересов креатива или клиентов.

Так, для нового проекта «Сбера» мы договорились о сотрудничестве с талантливым режиссером, который в свое время снял пилот фильма по комиксам. Он увеличил количество съемочных дней и общий хронометраж ролика, что значительно увеличило бюджет. Дескать, только так сработает драматургия.

Да, мы, конечно, понимаем его, но рекламные ролики работают по своим законам, и если история должна быть рассказана в 45 секунд, увеличивать ее нельзя: на ТВ есть ограничение по хронометражу.

Искать компромисс, вести переговоры и не сбить энтузиазм творческой команды в сложившейся ситуации предстояло мне.

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Зарплата, карьерный рост и личные навыки

Что касается зарплаты, все очень индивидуально. Но если усреднить, то младший или линейный продюсер, который на первых этапах занимается документами, небольшими проектами — фотосессии, простые видео или аудиоролики, — может рассчитывать на сумму в 60 000 рублей.

У сотрудника со стажем в 2-3 года — сумма уже вдвое больше. А специалист с большим опытом и умением работать со сложными высокобюджетными проектами зарабатывает от 180 000 рублей и выше.

Карьерный рост — это не только повышение в самом рекламном агентстве, где можно дорасти до старшего продюсера или хед-продюсера, general продюсер или хед оф продакшн (специалист, который принимает основные решения). Также можно сменить место работы и уйти к клиенту. Как это сделали мои бывшие подчиненные, которые сейчас, например, работают в «Тинькофф».

А еще — можно открыть свое видеопроизводство. Все зависит от ваших желаний и внутренних качеств. Такие навыки, как умение быть креативным, но в то же время структурным и ответственным, коммуникабельным и стрессоустойчивым, будут как нельзя кстати и помогут вам расти в профессии.

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