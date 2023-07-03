Уйти нельзя остаться: как сменить профессию, не меняя работодателя

По данным исследования HeadHunter и онлайн-университета Skypro, около 85% работников хотя бы раз задумывались о смене карьеры за последнее время. Найти возможности для перехода в другую сферу деятельности порой можно и у текущего работодателя — особенно в крупной компании. СЕО HR-консалтингового агентства Benchmark Executive Екатерина Бахарева рассказывает, как это сделать.

Мотивация для смены профессии может быть разной. Для одних это возможность получить более востребованную и оплачиваемую специальность, для других новый опыт и знания — самоцель. В любом из случаев такое решение может пойти на пользу карьере.

Работа в разных сферах позволяет расширить круг навыков и приобрести кросс-функциональные компетенции. Последние особенно ценятся на рынке труда в эпоху, когда появляется все больше бизнесов и позиций на стыке разных дисциплин.

Обойтись без увольнений

Перемены не обязательно должны быть радикальными. Например, вместо того, чтобы искать работу или стажировку в новой компании, можно попробовать осуществить кросс-функциональный переход на текущем месте.

Каждый, кто оставлял отклики на вакансии не по знакомству и вне реферальных программ, знает, как часто резюме остаются без ответа. В случае со стартовыми позициями ситуация еще хуже.

На текущем месте вероятность того, что вашу кандидатуру хотя бы рассмотрят, как правило, выше — сложно игнорировать человека, с которым находишься в одном офисе. Собеседование в привычной обстановке со знакомыми людьми, скорее всего, вызовет меньше стресса, а онбординг пройдет быстрее — ведь общие правила и глобальные цели компании вам уже знакомы.

Вы можете провести предварительное исследование — заранее пообщаться с сотрудниками департамента, в который вы хотите попасть, выяснить, какие качества реально нужны для новой должности, какие навыки вам нужно прокачать. А еще — узнать, чем живет отдел и какие в нем есть проблемы, и принять решение со всеми вводными.

Коллега на корпоративе с большей охотой расскажет вам про начальника-самодура или неотлаженные процессы в команде, чем рекрутер.

Что думает бизнес

Переучить своего сотрудника зачастую проще и дешевле, чем искать специалиста на рынке — особенно это касается позиций с редкими компетенциями. Такой кандидат уже лоялен компании, понимает, как устроены ее внутренние процессы, и знаком с корпоративной культурой. Можно быстро собрать отзывы от коллег и составить реалистичное представление об опыте, навыках и личностных качествах работника.

В перспективе человек, проработавший в разных отделах, способен глубже понять, как работает бизнес, и стать незаменимым работником, а при слияниях, поглощениях и реструктуризации предприятия с помощью кросс-функциональных переходов можно избежать дублирований функционала.

Многие компании готовы дать шанс сотрудникам, желающим сменить профиль. Около 88% HR-специалистов, участвовавших в недавнем опросе Get experts и «Русской школы управления», подтвердили, что в их компаниях есть такая теоретическая возможность.

Однако на практике налаженные программы для переходов встречаются редко. Во многом это связано с тем, что каждый кейс индивидуален, и предложить единый работающий для всех алгоритм довольно сложно.

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Первые шаги

У кросс-функционального перехода есть реальные трудности, и мотивация сотрудника здесь играет ключевую роль. Планировать свой путь придется самостоятельно.

Предупредите о желании сменить отдел своего текущего руководителя — переход не должен стать сюрпризом. Велика вероятность, что именно к нему придут за вашей характеристикой, потому важно сохранить хорошие отношения. Обсудите гипотетическую возможность вернуться, если новая сфера вас разочарует.

Стоит заранее подготовиться к переговорам с HR. Четко сформулируйте, почему вам кажется, что вы подойдете на эту роль, какие качества и приобретенные на текущей позиции навыки помогут вам стать хорошим специалистом в другой сфере.

Помониторьте похожие вакансии, внимательно изучите требования и зарплатную вилку. Пообщайтесь с потенциальными коллегами и узнайте, из чего состоит их рабочий день — их ответы могут отличаться от описания позиции.

Обязательно расскажите, что вы уже сделали, чтобы обучиться профессии: курсы, работа с ментором, прочитанные книги и разобранные кейсы — всё, что покажет вашу заинтересованность. Объясните, почему вы хотите остаться и попробовать себя в новой роли именно в этой компании. Проявите себя как лояльного сотрудника.

Одного разговора, вероятно, будет недостаточно — это только начало. Будьте готовы к тому, что придется проходить реальный отбор — с собеседованиями и тестовым заданием. Ведь кандидатов на должность даже среди «своих» может быть несколько.

Период адаптации

Выходя на новую позицию, не игнорируйте онбординг и необходимость всех тех же действий, что и при смене компании. Изучите стандарты, не пропускайте установочные встречи и другие ритуалы. Определите вместе с новым руководством контрольные точки и то, как вы будете оценивать результаты.

Попросите назначить вам ментора, если есть такая возможность. Помните главное: ответственность лежит в первую очередь на вас, на каждом из этапов важна проактивность.

Какое-то время может уйти на привыкание к новым ролям окружающих людей. Если вы уже работали в компании, вполне вероятно, что вы давно знакомы с новыми коллегами и руководством, а с кем-то могли сложиться приятельские отношения. Но пересекаться на корпоративах и ходить за кофе — это не одно и то же, что вместе работать. Соблюдайте субординацию и старайтесь не рассчитывать на привилегии по дружбе.

Подводные камни

У того, чтобы попробовать начать новую карьеру на старом месте, есть не только преимущества, но и обратная сторона. С чистого листа начать не получится — скорее всего, у вас уже сложилась некоторая репутация в компании. Если она чиста, это только пойдет на пользу, но если за вами закрепилась слава скандалиста или не самого ответственного человека, избавиться от нее будет непросто.

Приукрасить резюме тоже не выйдет — ведь для того, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию, коллегам достаточно зайти в соседний кабинет.

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Даже если вы все сделаете правильно, переход в другую сферу может не получиться по самым разным причинам. Сложно на сто процентов понять, что что-то — твое, пока не попробуешь. К такому повороту тоже нужно быть готовым, заранее продумать пути отступления и не сжигать мосты. Не воспринимайте это как неудачу: вы получили новый опыт и навыки, которым найдется применение.

Важно также понимать, что смена сферы деятельности сама по себе — не лекарство от выгорания. Если вы уже находитесь в этом состоянии, необходимость адаптироваться в новой роли может сделать только хуже. В таком случае лучше сперва отдохнуть и поработать со специалистом — а потом уже принимать решение. Помните, что выгорание — это реальное заболевание.

Любые перемены в жизни работают не из усталости или ненависти к текущему положению вещей. У вас должно быть понимание, куда вы хотите прийти, и большое желание там оказаться. Кросс-функциональный переход — это бег на длительную дистанцию. Поэтому, чтобы на нее хватило мотивации и сил, старайтесь выбрать сферу, которая вас по-настоящему увлекает.

Фото на обложке: Shutterstock / SFIO CRACHO