5 стадий выгорания и как с ними справиться

Тренд на поддержку благополучия сотрудников набирает актуальность уже несколько лет. И это не просто способ привлекать кадры или экономить на зарплатах. Выгорание на рабочем месте создает серьезные риски, и предприятиям стоит управлять ими, чтобы защитить персонал и бизнес. Рассказываем о признаках выгорания и том, как с ним справиться.
Термином «выгорание» описывают ощущение перегруженности работой или подавленности из-за условий (токсичной обстановки, микроменеджмента, избыточной нагрузки или требований выполнять больше с меньшими затратами). Однако его не так просто уловить.
Всемирная организация здравоохранения определяет эмоциональное выгорание как форму стресса, связанного с работой, с которым не удалось успешно справиться, хотя оно и не классифицируется как заболевание.
Анализ эмоционального выгорания важен во всех компаниях, но особенно для тех, кто работает в отраслях с высоким риском, таких как строительство, производство, гостиничный бизнес и транспорт, где в результате снижается эффективность и способность принимать решения, а ошибки могут быть фатальными.
Стадия 1: Фаза медового месяца
Приступая к новой работе, вы часто и даже предсказуемо испытываете небольшие приступы стресса. В первую очередь это связано с новизной ситуации. Как правило, большинство людей хорошо справляются на этом этапе, поскольку они привыкают к новым обязанностям.
Совет руководителям: четко формулировать ожидания и озвучивать возможности для повышения квалификации, ресурсы поддержки и соответствующий уровень автономии, чтобы помочь сотрудникам справиться с рисками эмоционального выгорания на этом уровне.
Стадия 2: Приступ стресса
На этом этапе стресс может проявляться по-разному: в форме нервной тревоги, раздражительности, усталости или дезорганизации. Сотрудники могут почувствовать изменения в настроении, частоте сердечных сокращений и другие физические факторы вроде мышечного напряжения и усталости.
Медитативное дыхание и другие простые техники могут уменьшить стресс в течение дня на этой фазе.
Совет руководителям: Следить за уровнем стресса в команде с помощью регулярных проверок, личных встреч и ежедневных собраний. На этом этапе важна эмпатия. Устраняйте препятствия для работы и узкие места, сокращайте число отправляемых электронных писем, четко формулируйте стратегию и инвестируйте в оздоровительные семинары.
Стадия 3: Хронический стресс
Когда уровень стресса растет, возрастает риск последствий для психического и физического здоровья. На этом этапе может произойти опасный переломный момент.
В условиях высокой текучести кадров, продолжительных процедур найма и меняющихся рабочих нагрузок персонал может быть перегружен количеством задач и решений, которые необходимо принять. Как следствие, сотрудникам не хватает ясности и сосредоточенности.
На этом этапе некоторым может потребоваться помощь профильных специалистов.
Совет руководителям: Расставьте приоритеты в работе, уточняйте сроки и уделите особое внимание обучению рискам и технике безопасности. Значительных улучшений можно добиться за счет внедрения технологий и автоматизации.
Инвестиции в цифровые платформы, которые объединяют команды, автоматизируют рабочие процессы и коммуникации, а также интегрируют безопасность и управление инцидентами, могут облегчить бремя хронического стресса и позволить командам сосредоточиться на том, что важно.
Стадия 4: Истинное выгорание
На этой точке сотрудники испытывают гораздо более серьезные симптомы: цинизм и пессимизм в отношении работы, чувство некомпетентности, необоснованные страхи, сильное желание к изоляции и другие серьезные физические состояния.
Сильные изменения в поведении могут повысить вероятность несчастных случаев на рабочем месте, травм, споров и насилия, неправильно принятых решений или уклонения от них, нарушения правил техники безопасности или импульсивного поведения (например, увольнения с работы).
На этом этапе сотрудники могут представлять опасность для себя, окружающих и деятельности компании. Это означает, что действия назрели и должны быть быстрыми.
Настоящее выгорание может быть результатом отсутствия границ, желания угождать, пытаться взять на себя слишком много или искреннего недовольства работой.
Совет руководителям: Проявите свои лидерские качества, делегируйте работу и применяйте стратегическое планирование.
Стадия 5: Выгорание как привычка
Наиболее тяжелая фаза эмоционального выгорания возникает, когда вредные физические и эмоциональные симптомы человека укореняются и влияют на качество его жизни. Это проявляется в формах хронической печали или депрессии, психического истощения, низкой самоэффективности и, в худших случаях, в виде суицидальных мыслей.
Если не остановить, последствия привычного эмоционального выгорания могут быть разрушительными как на индивидуальном, так и на организационном уровнях.
Компании должны создавать безопасные, разнообразные, инклюзивные рабочие пространства под руководством хорошо обученных, чутких лидеров для поддержки сотрудников.
Если выгорание ярко выражено и уже вошло в привычку, стоит пересмотреть ключевых руководителей, бюджеты, рабочие процессы, технологии и многое другое.
Эмоциональное выгорание не обязательно должно быть разрушительным или постоянным. Человек может испытывать эмоциональное выгорание на работе, которая ему нравится и которую он хочет сохранить, но в некоторых случаях эта тенденция становится катализатором изменений в руководстве, культуре, компенсациях и льготах, коммуникациях, инвестициях в технологии и способах выполнения работы.
И в наших силах создавать значимые решения для защиты себя и нашего бизнеса.
Фото на обложке: YURII MASLAK /
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