Зачем рекрутеры задают неудобные вопросы на собеседованиях и как на них отвечать

Какие неудобные вопросы чаще всего встречаются на собеседованиях и как на них реагировать, рассказывает Анастасия Кудряшова, консультант рекрутинговой компании Get experts.

Часто соискатели не понимают, почему вдруг работодатель спрашивает про их главные провалы, просит рассказать о конфликте на работе, уточняет, почему канализационные люки круглые или сколько воздушных шаров поместится в самолете.

Неверная интерпретация причин таких вопросов вызывает негатив. Мы часто слышим от кандидатов недоумение по этому поводу:

кто-то полагает, что таким образом компания проводит стресс-интервью;

складывается ощущение, что работодатель пытается «завалить» кандидата;

есть те, кто воспринимает такие вопросы как вызов и старается что-то доказать;

иногда их связывают с некомпетентностью рекрутера и даже прекращают общение.

Сгладить негатив обычно удается, если работодатель в конце встречи дает обратную связь и делится комментариями, а кандидат воспринимает такие вопросы с интересом и старается поразмыслить над ответом, даже если его нет.

Разберемся в примерах таких вопросов, чтобы собеседование не стало событием, которое вы нервно вспоминаете перед сном, придумывая ответы получше.

Неудобные вопросы могут быть разных типов.

Вопросы, выявляющие отношение кандидата к кризисным и стрессовым моментам

Назовите свои слабые стороны?

Какую самую большую ошибку вы совершили на предыдущем месте работы?

Расскажите о ваших провалах.

Перевод

Рекрутеру важно найти человека, который не боится ошибок, умеет их признавать и извлекать из них опыт. Главное ― как вы справились с ситуацией, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает.

Эти вопросы могут поставить кандидата в уязвимое положение, может даже показаться, что рекрутер хочет доказать его непрофессионализм. Однако цель не в этом.

Я рекомендую подготовиться к таким вопросам заранее ― вспомнить свою реальную неудачу и осознать, как вы с ней справились.

Получив такой вопрос, не стоит закрываться.

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Ответы: «Я никогда не совершал ошибок на работе, выполнял свою работу качественно» или «У меня нет слабых сторон, я компетентен и отлично справляюсь со своей работой» ― могут показаться лукавством и нежеланием проявить искренность в разговоре.

Ведь ошибаются абсолютно все, даже профессионалы с многолетним опытом.

Показателем для рекрутера будет ваш рассказ о том, как вы справились с ситуацией:

в какие сроки осознали проблему,

какой была ваша реакция,

какие шаги вы предприняли, чтобы нивелировать последствия ошибки.

Пример вашего ответа

Да, конечно, у меня есть слабые стороны. Например, могу выделить не очень скрупулезное отношение к деталям и недостаточное внимание к монотонной деятельности.

Так как моя работа предполагает проектный подход, это не вызывает сложностей, я маркетолог и использую свои сильные стороны ― креативность и умение делегировать операционные задачи, с которыми испытываю затруднения. Кроме того, я неплохо себя знаю и научился работать над такой своей особенностью.

Когда мне нужно вычитать документ или убедиться в отсутствии опечаток в большой таблице, я читаю один раз, затем делаю паузу и на свежую голову прохожусь еще раз ― это помогает мне избежать шероховатостей.

Нет ничего страшного в том, чтобы признать несовершенство.

Приведите конкретный пример, расскажите, как решили ситуацию и какие выводы сделали, чтобы избежать сложностей в следующий раз.

Вопросы, выявляющие мотивацию кандидата перейти на позицию в новой компании

Почему мы должны взять именно вас?

Чем вас привлекает наша позиция?

Как вы думаете, почему вы будете успешны или неуспешны в этой роли?

Перевод

Мы понимаем, что все работают за деньги. Но нам важно пригласить в команду того, кто видит в нас не только место с заработной платой, а еще разделяет наши ценности и подходы. Когда мы смотрим в одну сторону, у нас есть шанс на долгое взаимовыгодное сотрудничество.

Задавая эти вопросы, рекрутер хочет понять, насколько глубоко вы ознакомились с их позицией, насколько твердо видите себя в их компании в новой роли, уверены ли вы со своей стороны в том, что вам это подходит.

Подготовка к этим вопросам будет заключаться:

в ознакомлении с функционалом роли,

ее местом в структуре компании,

основными стейкхолдерами и карьерными перспективами.

Мы рекомендуем откровенно рассказать, как эта вакансия поможет вам выстроить карьеру ― новыми проектами, управленческим опытом, работой в индустрии, которая наиболее интересна.

Выразите свое впечатление об этой позиции, представьте, что вы уже получили эту должность, и отвечайте на вопрос, исходя из этого.

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Даже если вам просто нужна работа, все же вы пришли именно на это интервью, именно в эту компанию. Подумайте, что хорошего вы можете получить здесь, кроме денег, и расскажите об этом.

Пример вашего ответа

Меня действительно заинтересовала ваша позиция. По моему мнению, я не только подхожу под технические критерии А, Б и В, но и соответствую ценностям компании ― я чувствую, у нас общий подход к достижению результата и мы одинаково ценим сотрудников, коллег и партнеров.

Мне кажется, что наше сотрудничество может быть взаимовыгодным, так как я нацелен на карьерный рост и смену индустрии, а, насколько я слышал, ваша компания поощряет инициативу сотрудников и дает возможность карьерно расти.

Соотнесите свое резюме с требованиями и обозначьте точки совпадения, исключите социально желаемые ответы, подчеркните выгоду от потенциального сотрудничества.

Вопросы, направленные на выявление личностных качеств будущего сотрудника

Что вы можете рассказать о себе?

Ваши хобби или увлечения вне работы?

Если бы вы могли не работать, чем бы вы занимались?

Перевод

Мы хотим понять, какой человек скрывается за резюме. Мы проводим много времени на работе и часто узнаем друг друга не только с профессиональной стороны, поэтому хотим начать это знакомство сейчас.

Самое главное в таких вопросах ― соотнести свой прежний опыт, рабочий график и привычки с тем, что может предложить компания.

Вопрос про хобби поможет выявить, умеете ли вы отдыхать, находите ли время на себя вне работы, приоткроет ваше истинное отношение к work-life balance.

Расскажите о том, что вы любите в своей работе, как относитесь к коллегам, насколько для вас важна командность или самостоятельность при выполнении задач, а также объясните свои предпочтения по работе в офисе или дома.

На эти вопросы нет правильных или неправильных ответов. Важно не пропускать эти вопросы, не отвечать на них на ходу.

Предстаньте перед рекрутером не только профессионалом, но и человеком.

Ваша искренность поможет компании сделать правильный выбор, а вам ― найти идеальное место, соответствующее вашим принципам и ценностям.

Пример вашего ответа

Так как я считаю себя достаточно активным человеком, который любит много общаться с людьми, свободное время я с удовольствием провожу со своими друзьями, играю в футбол и волейбол ― и благодаря этим командным видам спорта часто завожу новые знакомства.

Кстати, мои личностные качества помогают мне и на работе: я с легкостью расширяю сеть своих профессиональных контактов и мне нравится вести переговоры, продавать.

Вопросы о личной жизни

Какое ваше семейное положение?

Есть ли у вас дети? Сколько?

Планируете ли вы брак или декретный отпуск? Когда? Почему?

Перевод

Мы хотим быть уверенными, что новая работа и амбициозные задачи не помешают вашим личным целям. Нам важно совпадать в ожиданиях и понимать, что мы можем рассчитывать на вас в работе.

В нашей практике часто мы слышим недовольства на тему личных вопросов. Обычно они вызывают у кандидатов недоумение ― им непонятно, каким образом, скажем, наличие супруга повлияет на работу. Если к этому набору добавить оценочные суждения (это хорошо, а это плохо), то градус собеседования, скорее всего, неприятно возрастет. Кандидаты часто считают, что на эту территорию заходить без приглашения не стоит.

Лайфхак для кандидатов: не делать поспешных выводов о причинах таких вопросов и постараться взглянуть на ситуацию глазами компании.Работодатель обычно задает эти вопросы не чтобы выведать все тайны человека, а чтобы убедиться, что новые карьерные вызовы не будут идти вразрез с личными планами будущего сотрудника.

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Если ваш этический барометр в такие моменты зашкаливает, можно вежливо поинтересоваться целью таких уточнений и дать краткие комментарии о том, что вы понимаете объем работы и ваш хорошо организованный быт позволит уделять работе необходимое количество времени.

Если это не так, возможно, такой вопрос позволит вам на берегу прояснить, что вакансия вам не подходит, что тоже неплохо.

Пример вашего ответа

У меня двое детей: трех и пяти лет. Мне помогают родители и няня, поэтому мне удалось провести в декрете всего два года, и даже сейчас дети не мешают активно вкладываться в рабочие процессы и достигать результата.

В ближайшее время я не рассматриваю уход в декретный отпуск.

Вопросы «не по теме» или неожиданные вопросы

Что бы вы сделали, если бы узнали, что вам досталось большое наследство?

Назовите максимальное количество способов применения кофейной кружки.

Какую суперсилу вы бы себе выбрали?

Перевод

В нашей работе много нестандартных задач, поэтому нам интересно познакомиться с вашей реакцией на нестандартные ситуации.

Когда кандидаты спрашивают у нас, как подготовиться к каверзным вопросам, то чаще всего имеют в виду что-то из списка выше. Однако такие вопросы задают редко и обычно на стартовые роли, а не на старшие позиции.

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Работодатели таким образом уходят от шаблонного интервью, стараются увидеть кандидата с новой стороны и понять реакцию человека:

Будет ли он вопросительно или недовольно смотреть?

Улыбнется и подкинет пару интересных вариантов?

Растеряется и не найдет ответа?

Посчитает вопросы неуместными и уйдет?

На такие вопросы стоит реагировать позитивно и не бояться их: скорее всего, готового ответа у вас нет, и это хорошо.

Порассуждайте вслух, расскажите, как ищете ответ и что кажется вам самым логичным. Главное в данном случае ― не правильный ответ, а ваш ход мысли, то, как вы думаете и как реагируете.

Неудобные вопросы на самом деле могут легко превратиться в удобные, если посмотреть на них под нужным углом и не искать подвоха.

Скорее всего, интервьюер защищает интересы компании и старается не ошибиться в выборе кандидата. Выигрывает тот, кто способен разглядеть за такими уточнениями интерес бизнеса и показать, что этот интерес не идет в противоречие с его собственным.

Но если вы все-таки хотите уйти от ответа, вот приемы политиков, которые помогут избежать неудобных вопросов на собеседовании

Если же вы чувствуете, что вопросы переходят границы вашей этики, тогда, возможно, это не ваша компания, и такие вопросы лишь помогли вам это понять.

Главное при любом раскладе ― сохранять лицо и оставаться вежливым, сохраняя собственную репутацию и личный бренд.

Пример вашего ответа

Честно говоря, я не знаю точно, но давайте порассуждаем. Наверное, если бы я оказался в этой ситуации, делал бы А и Б. Вероятно, это бы привело к В и Г. Таким образом, мы нашли решение.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney