Пять самых странных вопросов с собеседований и примеры удачных ответов

Работодатели все чаще стали применять творческий подход к собеседованиям. Необычные вопросы позволяют оценить умственные способности кандидатов и их умение реагировать на непредвиденные ситуации. Вот несколько примеров подобных вопросов с реальных собеседований.

1. Если бы вы были животным, то каким?

Этот общий вопрос задается с целью раскрыть личность соискателя и насколько он подходит для должности. Не относитесь к подобным вопросам слишком серьезно. Выберите животное, характеристики которого соответствуют предполагаемой позиции.

Один претендент ответил, что был бы осьминогом, потому что он очень организован и всегда знает, что происходит вокруг.

Другой отождествлял себя с лебедем, потому что с виду он спокоен, но при этом он прилагает немалые усилия, чтобы плыть.

Еще один кандидат предпочел бы стать уткой, потому что она хороша в любой работе: она умеет летать, плавать и ходить.

А другой стал бы носорогом, потому что у него прочная шкура, его мало что может задеть.

2. Чему вы можете нас научить?

Такой вопрос требует от вас быстрой импровизации. Едва ли кто-то мог ожидать, что на собеседовании придется давать мастер-класс.

Один из работодателей рассказывает, что на последнем собеседовании ему преподали урок по макияжу. Он оценил способность кандидата доступно объяснять процесс. Выбор темы также был довольно успешным, так как собеседование было на должность визажиста.

3. Расскажите мне о себе то, чего я не знаю

Чтобы ответить на подобный вопрос, вам необходимо выйти за рамки своей деловой идентичности и поделиться чем-то личным (но не слишком).

Одна из соискателей рассказала, что ей очень повезло с этим вопросом. Она поделилась с работодателем, что недавно начала заниматься кикбоксингом. Оказалось, что он тоже увлечен этим видом спорта. В результате она получила работу.

4. Что вы думаете о своих родителях и брате?

Этот вопрос был задан во время собеседования на должность выпускника-стажера в крупной финансовой компании.

«Ваши родители не учились в университете. Как вы к этому относитесь?».

«Ваш брат врач, а вы всего лишь изучали филологию. Что вы чувствуете по этому поводу?».

«Сегодня вы были единственной женщиной среди соискателей. Что вы об этом думаете?».

Все эти вопросы довольно неуместны и отвечать на них не обязательно. Вы узнаете о компании во время интервью, так же, как она узнает о вас.

Если вы все же решите ответить, заметьте, что вы гордитесь своими родителями и братом. А благодаря своему гуманитарному образованию вы отлично умеете общаться. Наконец, отметьте, что знаете о стремлении компании нанимать больше женщин, и вас очень впечатляет это решение.

5. Что если бы вы случайно подали мясное блюдо вегану?

Такие вопросы задают с целью проверить нравственные качества соискателя.

Например, предположим, вы устроили званый обед и подаете овощной суп, который содержит животный жир. Важный для вас гость замечает, что суп был восхитительным, и для него как для вегана это важно. Что вы сделаете: расскажете или промолчите?

Не существует единственного правильного или неправильного ответа, но ваш выбор будет отражением вашего характера.

Если вам задали подобный вопрос, не замирайте от неожиданности, как это делают многие кандидаты. Необходимо взять себя в руки и проявить креативность.

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Фото на обложке: George Rudy / Shutterstock