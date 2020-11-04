Четыре навыка, которые помогут пройти любое собеседование

Ибрагим Уинстон — основатель и CEO стартапа Hydros, который занимается экологичной фильтрацией воды. Он провел сотни собеседований в течение многих лет. Вот на какие качества потенциальных сотрудников Уинстон обращает внимание.

Умение найти общий язык с потенциальным работодателем

Для меня очень важно встречаться с людьми лицом к лицу. Я хочу знать, что мои сотрудники — те люди, с которыми я могу проводить много времени. Поэтому я стремлюсь узнать о них как можно больше: кто они, что их интересует, почему они выбрали такой карьерный путь.

Если кандидат мне интересен, я попрошу его освободить побольше времени, чтобы мы могли провести пару часов за обсуждением широкого круга тем — от личных интересов до предыдущего опыта работы и хобби. Так я смогу понять, к чему стремится человек и смогу ли я быть ему полезным.

Независимое мышление

Стандартные ответы ничего не говорят о человеке.

Одна из истинных целей собеседования — выяснить, как думает соискатель. Что он сделает, если столкнется с проблемой? Как он справится с трудностями? Как отреагирует на стрессовую ситуацию? Нужно ли контролировать все его действия?

Это еще одна причина, по которой я хочу провести несколько часов с кандидатом, который мне интересен. Обычно человек начинает раскрываться после первого часа общения.

Самостоятельность

Мой идеальный тип рабочих отношений — дать другому человеку автономию и свободу.

Самый ценный сотрудник, которого вы можете нанять, — кто-то, кто сам может управлять.

Если сотруднику постоянно нужен контроль, скорее всего, вы наняли не того человека.

Конечно, нужны определенные требования, чтобы гарантировать качество работы. Но как правило, я ищу самостоятельных сотрудников, это касается и руководителей, и начинающих специалистов. Самостоятельность — бесценный навык.

Способность быстро разобраться в новой работе

Во время собеседований я ищу навыки и опыт, которые релевантны деятельности нашего стартапа. Это не означает, что человек должен иметь предыдущий опыт работы в компании по фильтрации воды. Однако, если ранее сотрудник продавал батончики мюсли, сможет ли он использовать навыки и знания на другом рынке?

Поэтому я предпочитаю начинать рабочие отношения с людьми в качестве подрядчика. Так у нас будет время узнать друг друга и при этом не брать на себя слишком много обязательств. Если все идет хорошо, мы обсуждаем другие формы сотрудничества..Но сначала важно проверить человека на практике, чтобы не руководствоваться только хорошо написанным резюме и общением на собеседовании.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock