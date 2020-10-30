5 обязательных вопросов для потенциального работодателя

Дарья Ефремова, руководитель направления Response рекрутинговой компании Hays, рассказывает, как изменилось отношение сотрудников к компаниям, и советует, какие вопросы сейчас нужно обязательно задавать своему потенциальному работодателю.

Ковид изменил мир и рынок труда. Работодатели начали требовать новых гибких навыков от своих сотрудников, потому что от этого теперь зависит устойчивость и выживаемость бизнеса. Но у сотрудников и кандидатов тоже появились новые требования к своим работодателям.

Вопрос 1. Какой опыт вы вынесли из коронакризиса?

Многих изменили последние шесть месяцев. За время самоизоляции у нас была возможность прислушаться к себе и своим желаниям. Многие поняли, что им хочется работать в социально ответственном бизнесе. Другие осознали, как важна корпоративная культура и приверженность ей. Появились разочарованные действиями руководителей и менеджеров.

Многим компаниям пришлось полностью менять свою стратегию, цели, задачи, ключевые показатели эффективности, выходить на новые рынки, выпускать новые продукты. И все это в рекордно короткие сроки.

Ошибки были у всех. Умение их признать, проанализировать, сделать выводы и учиться на них — вот какой опыт сейчас важен больше всего. Именно это характеризует потенциального руководителя и показывает, насколько компания будет готова к другому возможному кризису.





Вопрос 2. Какие у организации стратегические приоритеты? Изменились ли они? Какую роль буду играть я?

Перед тем как соглашаться на новую работу, необходимо понять, как именно за последние шесть месяцев у компании изменились стратегические приоритеты. И продолжают ли они меняться.

Весь мир понял, что основной фактор, который помог выживать большинству компаний, — это гибкость и адаптивность.

Если компания, в которую вы хотите устроиться, за последние полгода вообще никак не поменялась и не собирается — это должно насторожить.

Ваша роль в достижении стратегических приоритетов расскажет, насколько вы важны и ценны для компании. Во время каждого кризиса работодатель сражается только за ключевых сотрудников, вклад которых виден, измеряем и ощутим. Все остальные оказываются первыми под угрозой сокращения и увольнения.





Вопрос 3. Поддерживает ли организация обучение своих сотрудников?

В последние годы все говорят об «обучении длиною в жизнь» — lifelong learning. Только профессионалы, которые готовы постоянно развиваться и совершенствоваться, имеют шанс на успешную карьеру. Причем развивать необходимо не только жесткие — профессиональные, но и гибкие — надпрофессиональные навыки.

Пандемия только подтвердила, что мы должны уметь моментально меняться и адаптироваться. Именно поэтому необходимо убедиться, что компания, в которой вы собираетесь работать, поддерживает такой подход к обучению сотрудников.

Современные компании должны способствовать профессиональному и личностному развитию, не останавливать и не тормозить сотрудников.

Сегодня необходимо быть уверенным, что потенциальный работодатель относится к тем компаниям, которые вкладывают ресурсы в обучение своих специалистов. Все больше компаний переводят обучение в онлайн-форматы и адаптируют свои тренинги под удаленный режим работы. Многие компании стали уделять даже больше внимания развитию сотрудников, поскольку в новом удаленном мире обучение лишний раз показывает лояльность компании к сотрудникам. Это дарит ощущение, что компания нуждается в них и заботится о каждом. В периоды кризисов это особенно важно.





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Вопрос 4. Если будет вторая волна пандемии, какую поддержку получат люди на удаленке?

Многие организации вновь уходят на удаленную работу. А те, кто это до сих пор не сделал, могут объявить удаленку в любой момент. Большинство компаний научились работать удаленно с технической точки зрения. Установлены программы, выданы компьютеры, назначено время совещаний в Zoom. Но поддерживаются ли сами сотрудники? Меняется ли их система мотивации? Как компания работает с угрозой выгорания своих сотрудников? Вот эти вопросы интересуют профессионалов.

Выслушайте ответы и внимательно изучите, уделяет ли компания внимание причастности сотрудников к корпоративной жизни. Например, многие компании стали проводить общие собрания чаще, чем это было принято раньше. В то же время грамотные руководители стали уделять больше времени общению один на один с каждым сотрудником, чтобы отслеживать не только результаты, но и моральное состояние.





Вопрос 5. Как вы управляете гибридными командами?

Большинство компаний, даже те, кто вышел обратно в офисы, оставили часть команд на удаленном доступе. Сейчас вместе с разными волнами заболеваемости компании будут уходить и выходить в офис. Каждому руководителю приходится управлять гибридными командами: кто-то в офисе, кто-то дома. Именно поэтому сейчас важно понять, как ведет себя ваш потенциальный руководитель со своими сотрудниками, какого стиля управления он придерживается.

Все сотрудники — это его команда, значит, они должны чувствовать себя единым целым. Если вы собираетесь к этой команде присоединиться, вы должны быть уверены, что вас готовы принять и объяснить вам, как именно действовать и работать дальше.

Основной принцип работы в новом формате — давать сотрудникам и команде ощущение сплоченности и вовлеченности в общий процесс.

Для этого руководителю необходимо соблюдать ряд принципов, которые помогут ему правильно управлять сотрудниками и одновременно их мотивировать.

Во-первых, это регулярные встречи в онлайн-режиме со всей командой. Такие общие интернет-совещания с включенными камерами помогают всем сотрудникам ощущать себя причастными к рабочему процессу.

Во-вторых, понятный формат отчетности. Чем четче и детальнее руководитель готов обсуждать с сотрудниками формат отчетности, тем проще ему будет дальше смотреть и объективно оценивать их работу в удаленном формате.

В-третьих, регулярные встречи с каждым членом команды один на один. Неважно, сколько сотрудников в команде, каждому нужно внимание. Именно поэтому уже на этапе собеседования необходимо убедиться, что руководитель готов уделять его каждому члену команды.

Неважно, в офисе находится сотрудник или на удаленном доступе, — у каждого должна быть возможность лично поговорить с руководителем, выразить свое беспокойство, задать вопросы. Если вы понимаете, что потенциальный руководитель готов к регулярной коммуникации, можно рассчитывать, что в этой компании менеджмент придает большое значение мотивации сотрудников, следит за их эмоциональным состоянием и возможным выгоранием в непростых коронаусловиях. А в настоящее время именно это станет одной из главных позитивных характеристик работодателей.





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