7 ошибок в управлении распределенной командой

Хороший руководитель — это не только стратег и тактик, но и HR, психолог, мотиватор. Список можно продолжать до бесконечности! При таком наборе функций не исключены ошибки. А когда речь идет о распределенной команде сотрудников, которые работают из разных географических локаций и часовых поясов, риски возрастают.

За 15 лет работы в сфере управления персоналом в российских и международных компаниях я прошла путь от HR Generalist до HR Business Partner, а два года назад возглавила распределенную команду, сотрудники которой работают из восьми стран и четырех часовых поясов.

На большинство из граблей, о которых я расскажу, я неоднократно наступала лично. Надеюсь, мой опыт позволит читателям Rusbase не повторять этих ошибок или хотя бы минимизировать их последствия.





Ошибка №1: брать в команду «процессников», а не «результатников»

Для распределенной команды подойдут только нацеленные на результат люди, которые могут самостоятельно организовать свою работу в удаленном режиме. Задача руководителя — вдохновлять их идеями и общими целями.

Даже если это прекрасный человек и специалист, но он не может фокусироваться на задаче или действует по принципу «свою часть сделал, а дальше хоть трава не расти» — ему не место в вашей лодке.

Решение: отнеситесь внимательнее к тому, какие вопросы задает соискатель на собеседовании. Обратите внимание на кандидата, который стремится узнать о продукте, компании, миссии, обязанностях, команде, а не фокусируется на вопросах про оформление, условия работы, ДМС и зарплату.





Ошибка №2: размывать общий фокус команды

Держать коллектив в фокусе сложно даже в офлайне, а при работе на удаленке риски вашей команды стать «лебедем, раком и щукой» повышаются в разы. Когда сотрудники работают в офлайне, у них есть определенные константы — как минимум на уровне здания и офиса.

В распределенных коллективах стабильности гораздо меньше, поэтому задаваемый руководителем фокус и вектор — это непременное условие выживания. Когда общий стяг команды колеблется, она теряет устойчивость, а постоянная смена направлений деятельности или приоритетности задач дестабилизирует коллектив.

Решение: приоритеты всегда расставляет руководитель и он контролирует, чтобы все их придерживались. Любая задача обязательно проговаривается с точки зрения того, как она работает на общий фокус. Даже если определенный блок члены команды делают отдельно, в выстраивании их работы необходимы этапы, на которых все сверяются, идут ли они в едином направлении. Отдельно подчеркну, что за каждой задачей всегда закрепляется только один ответственный.





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Ошибка №3: провоцировать сотрудников на нездоровую конкуренцию

Эта ошибка планомерно вытекает из предыдущей: когда компании начинают быстро расти, одно и то же дело может поручаться двум сотрудникам без назначения ответственного.

Решение: задача руководителя — создавать дружелюбную атмосферу, а не условия для ненужной конкуренции, которая отнимает у сотрудников энергию и снижает мотивацию и продуктивность. Руководитель — это не робот, выдающий задачи и сухие похвалы, он мотивирует и настраивает на результат и оценивает работу, но важно, чтобы это происходило по четким, прозрачным и понятным всем критериям.

Ошибка №4: неравномерно распределять задачи

В удаленной работе руководителю сложнее равномерно распределять и отслеживать загрузку сотрудников. Есть риск взвалить слишком много задач на одного и обделить другого.

Решение: на помощь придут таск-трекеры с предварительной оценкой и обсуждением задач и обязательным отслеживанием статусов.





Ошибка №5: не информировать сотрудников о рабочих моментах

Руководитель может сознательно или неосознанно не посвящать сотрудников в процессы и этапы работы по их или смежным задачам. Но чем лучше человек понимает, что происходит с проектом на разных стадиях, тем проще ему избежать ошибок и продумать свои действия на шаг вперед.

Решение: организовать прозрачность работы и загруженности всех сотрудников помогут общедоступные доски с возможностью внесения изменений в режиме реального времени. Проектные встречи и таск-трекеры позволят сотрудникам всегда быть в курсе того, кто из коллег вовлечен в решение их задач.

При работе в онлайне руководитель должен регулярно сообщать все новости компании и обязательно проводить встречи один на один с ключевыми сотрудниками: руководителями отделов или каждым членом команды, если речь идет о маленьком стартапе.





Ошибка №6: ожидать от сотрудников готовности быть на связи 24/7

Когда коллеги работают из дома, есть риск перегнуть с доступностью. Стирание географических границ и смешение часовых поясов в распределенной команде — не повод обязывать сотрудников работать или быть на связи 24 часа 7 дней в неделю.

Решение: помните о том, что у ваших коллег есть личная жизнь, у большинства — семьи и обязанности перед ними. Соблюдайте режим и организуйте ресурс (платформа для совместной работы, календарь в Google или Outlook, чат в мессенджере), куда можно зайти в любое время и увидеть информацию о доступности и статусе каждого члена команды.

Важно, чтобы все сотрудники имели доступ к этому ресурсу и могли быстро посмотреть, на встрече ли человек, доступен ли сейчас для общения или у него перерыв. Возможно, рабочий день в его временной зоне уже закончился, в его стране отмечают государственный праздник или просто он в отпуске.





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Ошибка №7: пускать процесс командообразования на самотек

В офисе мы встречаемся за чашкой кофе, у кулера или в коридоре, беседуем о жизни, сочувствуем, поддерживаем, говорим комплименты, замечаем новую прическу. В распределенной команде с этим сложнее. Поэтому на удаленной работе шанс скатиться в споры или конфликты выше, чем в офлайне.

Решение: базовые функции управленца — организацию, планирование, координацию, мотивацию и контроль — гораздо эффективнее выполнять, если удалось сформировать команду. Помочь территориально распределенным сотрудникам стать командой может совместное решение значимой задачи, в результате которой заинтересованы все.

В этом процессе важно провести сотрудников через все стадии формирования команды, вывести в онлайн-поле противоречия, преодолеть стадию конфликтов, выработать единые правила и нормы общения, принять их и согласиться. Обратите внимание, что создавать условия нужно не только для комфортной и продуктивной работы, но и для неформального общения, личного глубокого знакомства и притирки.

Правильно говорят: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Руководитель — не робот, а человек, случиться может всякое. Я всегда придерживалась такой философии, что ошибок и поражений бояться не стоит, главное — научиться извлекать из них пользу.

Просчеты и фейлы могут случиться в любом бизнесе, будь то технологический гигант или стартап. Проработка ошибок помогает подсветить те вопросы, которые давно нужно было решить, оптимизировав и перестроив привычные процессы. Все это может открыть новые возможности для роста компании. История знает немало таких примеров.





Как достичь максимума

В заключение хочу поделиться лайфхаками, которые помогают мне как руководителю вовремя разглядеть мои любимые грабли и не наступать на них снова и снова.

Будьте лидером и рупором всех важных новостей компании, выступайте в онлайне и общайтесь с сотрудниками тет-а-тет. Держите команду в фокусе целей и задач. Обеспечьте прозрачность организационных процессов, синхронизируйте все задачи в одном доступном для каждого месте и корректируйте их в режиме реального времени. Будьте последовательны в движении на пути к целям компании, не делайте резких поворотов. От вашего метания может пострадать работа всей команды. Создавайте дружелюбную атмосферу в коллективе, помните о мотивации и настрое сотрудников, постоянно и системно работайте над командообразованием и поддерживайте неформальное общение. Следите за балансом работы и времени на восстановление, при необходимости используйте технологические инструменты для синхронизации.

И пусть ваша команда станет самой сильной!



Фото на обложке: Shuttesrstock/Olesya Kuznetsova