Как подготовиться к онлайн-собеседованию, чтобы получить работу

Пандемия коронавируса заметно изменила рынок труда. Во-первых, стало больше безработных и выросла конкуренция за рабочие места. Во-вторых, изменился подход к найму сотрудников: в 2020 году онлайн-собеседования стали обычной практикой. Старший вице-президент по управлению персоналом рекрутингового портала Indeed Пол Вульф рассказал о том, как успешно пройти видеоинтервью.

Во время пандемии большинство работодателей предпочитают онлайн-собеседования традиционным встречам в офисе. Некоторые компании даже устраивают общенациональные ярмарки вакансий — например, так делает Amazon. Ярмарки должны привлечь заинтересованных кандидатов и упростить процесс отбора сотрудников.

Пол Вульф. Фото: Twitter

У онлайн-интервью есть существенное преимущество: они позволяют рекрутерам поговорить с большим количеством соискателей и быстрее найти сотрудника. Традиционный процесс найма иногда занимает до шести недель. С помощью онлайн-собеседований закрыть вакансию можно за несколько дней.

Для подготовки к онлайн-интервью можно использовать те же правила, что и для обычных собеседований. Но есть и некоторые отличия. Поговорим о том, что делать до, во время и после видеособеседования.

Перед интервью

Главный совет, который мы даем из года в год — хорошо подготовьтесь к собеседованию. Эта рекомендация действует для любого формата интервью.

Как подготовиться к разговору с рекрутером:

изучите компанию и вакансию;

выделите две-три основные обязанности в описании вакансии и составьте рассказ о своем опыте с учетом запросов работодателя;

подготовьте вопросы о компании, позиции, ваших обязанностях;

будьте готовы к вопросам о вас и вашем профессиональном опыте.

Важное отличие онлайн-разговора от традиционного интервью — использование средств связи. Перед интервью стоит проверить качество камеры и звука, а лучше всего совершить тестовый видеозвонок друзьям.

Рекрутеры могут использовать разные сервисы видеосвязи: Google Hangouts, Zoom, FaceTime и другие. Если в течение дня предстоит несколько интервью с использованием разных платформ, лучше заранее протестировать все сервисы. Тогда не придется в спешке тратить время на настройку программ между собеседованиями.

Проверьте, какой фон попадает в камеру. Постарайтесь убрать все детали, которые могут отвлечь внимание рекрутера или вызвать у него вопросы. Если в квартире или доме есть кто-то еще, попросите не беспокоить вас во время звонка.

Наконец, важно помнить, что любая техника может дать сбой. Стоит обменяться с рекрутером номерами телефонов: чтобы продолжить интервью, даже если отключат интернет или зависнет компьютер.

Во время интервью

Вы готовы к интервью: надели деловую одежду, а также проверили камеру и звук. Подключитесь к звонку на несколько минут раньше рекрутера и проверьте, как вы выглядите перед камерой. Во время онлайн-собеседований важно следить за языком тела: например, не сутулиться перед камерой.

Если вы используете несколько компьютерных мониторов, запустите сервис видеосвязи на ближайшем к вам — так вы сможете поддерживать зрительный контакт собеседником.

Постарайтесь исключить посторонние звуки, которые могут помешать разговору. Поставьте телефон на беззвучный режим, отключите уведомления из мессенджеров и приложений.

Некоторые звуки мы не можем убрать — например, лай собаки или шум машин на улице. В этом случае стоит в начале разговора предупредить разговора и помехах и поблагодарить за понимание.

В ходе разговора вам может понадобиться информация о компании, описание позиции или ваше резюме. Стоит заранее распечатать необходимые документы и держать их под рукой, чтобы не искать по вкладкам браузера. Если нет возможности напечатать документы, можно записать самые важные моменты от руки.

Кроме того, во время онлайн-интервью удобно следить за временем: часы все время находятся на экране. Если вы понимаете, что собеседование подходит к концу, а вы еще не рассказали о причинах нанять вас — постарайтесь перейти к этой теме.

После интервью

Вы закончили интервью: поговорили с представителем компании, узнали больше о вакансии и задачах потенциального сотрудника. До конца рабочего дня стоит отправить собеседнику письмо с благодарностью.

В письме после онлайн-собеседования можно напомнить о своей заинтересованности в вакансии и попросить обратную связь при любом решении работодателя. Кроме того, письмо позволяет задать дополнительные вопросы, которые появились после разговора.