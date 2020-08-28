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Хорошее резюме, сопроводительное, а что еще? Семь признаков идеального digital-специалиста

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Елена Бережная
Елена Бережная

копирайтер PR-отдела «Студии Олега Чулакова»

Дарья Мызникова

Как рекрутеру понять, что специалист подходит на вакансию? Елена Бережная, копирайтер PR-отдела «Студии Олега Чулакова», и HR-директор Анна Ганичева делятся лайфхаками по формированию сильной команды и рассказывают, как выглядит резюме идеального кандидата.

Хорошее резюме, сопроводительное, а что еще? Семь признаков идеального digital-специалиста

В свое время легендарная Коко Шанель сказала: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Но многие кандидаты до сих пор не придают должного значения оформлению резюме. А ведь именно через него происходит первое знакомство.

В нашем digital-агентстве мы создаем сервисы, мобильные приложения и сайты для крупных международных и российских компаний. Поэтому подбираем в свою команду digital-специалистов: дизайнеров интерфейсов, иллюстраторов, веб-разработчиков, креаторов, моушен-дизайнеров, специалистов по маркетингу и PR. При оценке кандидата на любую позицию в центре внимания оказываются следующие компетенции: 

  • креативность;
  • развитое воображение и творческое мышление;
  • знание трендов;
  • чувство стиля во всем.

Если соискатель уже на этапе резюме демонстрирует все вышеперечисленные качества, то он выгодно выделяется на фоне остальных и повышает свои шансы на успешное прохождение конкурса.

Мы получаем около 10-20 откликов по всем вакансиям в день. В масштабах недели эта цифра достигает 70-120. Как распознать на этой стадии потенциальных сотрудников? Опираясь на свой опыт, мы готовы поделиться лайфхаками.

Что отличает хорошего кандидата

1. Наличие сопроводительного письма к резюме

В 99% случаев рекрутер обратит внимание на то резюме, где в сопроводительном письме структурированно и лаконично описано, почему соискателя заинтересовала именно эта вакансия. 

Что должно смущать в сопроводительном письме: 

  • полностью переписанный опыт из резюме;
  • огромный рассказ о всей своей профессиональной жизни со школьной скамьи;
  • одна-единственная фраза: «Прошу рассмотреть мое резюме». Чего соискатели хотят этим добиться? Пока выяснить не удалось. Самое интересное, что всегда находится несколько человек с подобным «сопроводительным письмом».

А что должно быть в сопроводительном письме:

  • не больше 5-6 предложений;
  • выгода для компании от рассмотрения кандидатуры соискателя;
  • проекты соискателя со схожей спецификой и конкретным результатом;
  • компетенции, за счет которых удалось достичь успеха;
  • польза от этих компетенций для решения задач компании.

2. Креатив в оформлении резюме

Какие форматы в первую очередь привлекают внимание и показывают нестандартность мышления кандидата? Вот несколько вариантов:

  • видеоролик с самопрезентацией;
  • лендинг с рассказом о себе и своем опыте и примерами работ;
  • одностраничный формат резюме с интересным дизайном и инфографикой для изложения своей биографии.

Креативные резюме не в лидерах, их обычно около 20% от общего количества.


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Что такое хорошо

3. Демонстрация своих достижений

При описании опыта работы важно отражать все те ключевые результаты, которых удалось ранее достичь. Что позволяет оценить релевантность опыта кандидата и соответствие требованиям вакансии: 

  • измеримые показатели в достижениях;
  • оцифрованная польза для бизнеса;
  • конкретные проекты и клиенты.

Четырех-пяти пунктов будет достаточно, чтобы убедиться в том, что кандидат понимает конечный ценный продукт своей работы.

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Что такое хорошо

Что, например, может указать в достижениях креатор? Ведь креатив создается не ради креатива. Целью разработки рекламной кампании может быть:

  • повышение узнаваемости бренда;
  • увеличение количества взаимодействий с целевой аудиторией;
  • рост продаж;
  • отстройка от конкурентов. 

В этой ситуации можно описать, какие цели были достигнуты компанией за счет новой креативной концепции. Это покажет масштаб проектов, которые были реализованы. Например, если у кандидата в резюме на креатора указаны клиенты из топ-30 рекламодателей России, то мы понимаем, что это явно наш человек.

4. Наличие портфолио

Это обязательное требование для творческих профессий, так как рекрутеру и будущему руководителю важно увидеть визуальное представление работ, чтобы оценить навыки кандидата. 

В портфолио обязательно должны быть качественные и актуальные проекты. Важно обратить внимание на то, как оно оформлено. Это должен быть удобный для использования и чтения формат, структурированный по проектам, с описанием их целей и наглядным представлением результата. В зависимости от профессии, есть разные платформы, на которых специалисты выкладывают свои работы.

Например, Behance — всемирное сообщество фотографов, дизайнеров и иллюстраторов, которые делятся через него своими последними работами. И начинающие дизайнеры, и арт-директора крупнейших креативных агентств выкладывают здесь свои работы и комментируют чужие.

Некоторые работодатели даже не рассматривают кандидатов, если их портфолио не размещено на Behance или Dribbble. 

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5. Рассказ о пройденном обучении

В творческих специальностях работодатели часто смотрят на то, где кандидаты обучались данной профессии. 

Например, в сфере дизайна существуют школы, выпускники которых уже имеют опыт создания несложных интерфейсов, хорошо разбираются в типографике, композиции, цветах и работе с сетками. Это Британская школа дизайна, Future London Academy, Школа дизайна НИУ ВШЭ, еще мы уверены в выпускниках нашей Chulakov School.

Наличие нескольких дипломов и сертификатов говорит о том, что кандидату важно оставаться на волне профессии и актуализировать свои знания. 

6. Использование уместного формата копирайтинга

Оригинально, но не перебарщивать 

Очевидно, что писать нудным, канцелярским языком о себе, претендуя на креативную вакансию, не очень хорошая идея. 

Неформальный подход к изложению своего опыта и использование оригинальных фраз в разделе «О себе» не нарушат общую структуру резюме. Однако важно понимать, что все должно быть в меру.

Обратите внимание на жаргон и юмор, особенно в сторону бывших работодателей. Как говорится, тут или хорошо, или никак.

Без ошибок

Кандидаты просто обязаны проверять орфографию и пунктуацию и в резюме, и во всех визуальных материалах. Грамотность и внимательность — необходимые качества для любого сотрудника. Особенно для того, кто создает визуальные материалы, придумывает креативные концепции и пишет продающие тексты

Ошибки в текстах недопустимы, ведь это влияет на репутацию компании. Поэтому даже красиво оформленное резюме придется отложить в стопку «Отказ», если в нем будут орфографические и/или пунктуационные ошибки.

К сожалению или к счастью, в нашей практике такое тоже происходило:

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Что такое плохо

7. Соблюдение принципа «одна вакансия = одно резюме»

Резюме должно быть адаптировано под требования той вакансии, на которую откликается кандидат. Персонализация дает понять, что человек понимает, чем хочет заниматься, и подкрепляет желание соответствующим опытом.

Демонстрировать принцип человек-оркестр не совсем хорошо. В этом случае возрастает риск не понравиться никому. 

HR-директор Анна Ганичева поделилась, что периодически попадаются такие соискатели, которые откликаются на все открытые вакансии Студии, причем даже не из смежных сфер. 

Как достичь максимума

Оценку кандидата можно сравнить с пазлом. Отправная точка — ознакомление представителя компании с резюме. С каждым этапом собеседования или тестовым заданием картинка дополняется и суммируется. На основании всех собранных данных выбирается тот самый финальный кандидат. 

Итак, давайте повторим еще раз. Будущего сотрудника среди множества откликов можно распознать по следующим признакам:

  • наличие сопроводительного письма к резюме;
  • проявление креатива в его оформлении;
  • демонстрация своих достижений;
  • наличие портфолио;
  • рассказ о пройденном обучении;
  • использование уместного формата копирайтинга;
  • соблюдение принципа «одна вакансия = одно резюме».

Обращайте внимание на эти признаки, чтобы подобрать в свою команду лучших специалистов! 


Фото на обложке: MJgraphics
Изображения в тексте предоставлены авторами

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