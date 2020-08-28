Хорошее резюме, сопроводительное, а что еще? Семь признаков идеального digital-специалиста

Как рекрутеру понять, что специалист подходит на вакансию? Елена Бережная, копирайтер PR-отдела «Студии Олега Чулакова» , и HR-директор Анна Ганичева делятся лайфхаками по формированию сильной команды и рассказывают, как выглядит резюме идеального кандидата.

В свое время легендарная Коко Шанель сказала: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Но многие кандидаты до сих пор не придают должного значения оформлению резюме. А ведь именно через него происходит первое знакомство.

В нашем digital-агентстве мы создаем сервисы, мобильные приложения и сайты для крупных международных и российских компаний. Поэтому подбираем в свою команду digital-специалистов: дизайнеров интерфейсов, иллюстраторов, веб-разработчиков, креаторов, моушен-дизайнеров, специалистов по маркетингу и PR. При оценке кандидата на любую позицию в центре внимания оказываются следующие компетенции:

креативность;

развитое воображение и творческое мышление;

знание трендов;

чувство стиля во всем.

Если соискатель уже на этапе резюме демонстрирует все вышеперечисленные качества, то он выгодно выделяется на фоне остальных и повышает свои шансы на успешное прохождение конкурса.

Мы получаем около 10-20 откликов по всем вакансиям в день. В масштабах недели эта цифра достигает 70-120. Как распознать на этой стадии потенциальных сотрудников? Опираясь на свой опыт, мы готовы поделиться лайфхаками.





Что отличает хорошего кандидата

1. Наличие сопроводительного письма к резюме

В 99% случаев рекрутер обратит внимание на то резюме, где в сопроводительном письме структурированно и лаконично описано, почему соискателя заинтересовала именно эта вакансия.





Что должно смущать в сопроводительном письме:

полностью переписанный опыт из резюме;

огромный рассказ о всей своей профессиональной жизни со школьной скамьи;

одна-единственная фраза: «Прошу рассмотреть мое резюме». Чего соискатели хотят этим добиться? Пока выяснить не удалось. Самое интересное, что всегда находится несколько человек с подобным «сопроводительным письмом».





А что должно быть в сопроводительном письме:

не больше 5-6 предложений;

выгода для компании от рассмотрения кандидатуры соискателя;

проекты соискателя со схожей спецификой и конкретным результатом;

компетенции, за счет которых удалось достичь успеха;

польза от этих компетенций для решения задач компании.





2. Креатив в оформлении резюме

Какие форматы в первую очередь привлекают внимание и показывают нестандартность мышления кандидата? Вот несколько вариантов:

видеоролик с самопрезентацией;

лендинг с рассказом о себе и своем опыте и примерами работ;

одностраничный формат резюме с интересным дизайном и инфографикой для изложения своей биографии.

Креативные резюме не в лидерах, их обычно около 20% от общего количества.

Что такое хорошо





3. Демонстрация своих достижений

При описании опыта работы важно отражать все те ключевые результаты, которых удалось ранее достичь. Что позволяет оценить релевантность опыта кандидата и соответствие требованиям вакансии:

измеримые показатели в достижениях;

оцифрованная польза для бизнеса;

конкретные проекты и клиенты.

Четырех-пяти пунктов будет достаточно, чтобы убедиться в том, что кандидат понимает конечный ценный продукт своей работы.





Что такое хорошо





Что, например, может указать в достижениях креатор? Ведь креатив создается не ради креатива. Целью разработки рекламной кампании может быть:

повышение узнаваемости бренда;

увеличение количества взаимодействий с целевой аудиторией;

рост продаж;

отстройка от конкурентов.





В этой ситуации можно описать, какие цели были достигнуты компанией за счет новой креативной концепции. Это покажет масштаб проектов, которые были реализованы. Например, если у кандидата в резюме на креатора указаны клиенты из топ-30 рекламодателей России, то мы понимаем, что это явно наш человек.





4. Наличие портфолио

Это обязательное требование для творческих профессий, так как рекрутеру и будущему руководителю важно увидеть визуальное представление работ, чтобы оценить навыки кандидата.

В портфолио обязательно должны быть качественные и актуальные проекты. Важно обратить внимание на то, как оно оформлено. Это должен быть удобный для использования и чтения формат, структурированный по проектам, с описанием их целей и наглядным представлением результата. В зависимости от профессии, есть разные платформы, на которых специалисты выкладывают свои работы.

Например, Behance — всемирное сообщество фотографов, дизайнеров и иллюстраторов, которые делятся через него своими последними работами. И начинающие дизайнеры, и арт-директора крупнейших креативных агентств выкладывают здесь свои работы и комментируют чужие.

Некоторые работодатели даже не рассматривают кандидатов, если их портфолио не размещено на Behance или Dribbble.







5. Рассказ о пройденном обучении

В творческих специальностях работодатели часто смотрят на то, где кандидаты обучались данной профессии.

Например, в сфере дизайна существуют школы, выпускники которых уже имеют опыт создания несложных интерфейсов, хорошо разбираются в типографике, композиции, цветах и работе с сетками. Это Британская школа дизайна, Future London Academy, Школа дизайна НИУ ВШЭ, еще мы уверены в выпускниках нашей Chulakov School.

Наличие нескольких дипломов и сертификатов говорит о том, что кандидату важно оставаться на волне профессии и актуализировать свои знания.





6. Использование уместного формата копирайтинга

Оригинально, но не перебарщивать

Очевидно, что писать нудным, канцелярским языком о себе, претендуя на креативную вакансию, не очень хорошая идея.

Неформальный подход к изложению своего опыта и использование оригинальных фраз в разделе «О себе» не нарушат общую структуру резюме. Однако важно понимать, что все должно быть в меру.

Обратите внимание на жаргон и юмор, особенно в сторону бывших работодателей. Как говорится, тут или хорошо, или никак.





Без ошибок

Кандидаты просто обязаны проверять орфографию и пунктуацию и в резюме, и во всех визуальных материалах. Грамотность и внимательность — необходимые качества для любого сотрудника. Особенно для того, кто создает визуальные материалы, придумывает креативные концепции и пишет продающие тексты.

Ошибки в текстах недопустимы, ведь это влияет на репутацию компании. Поэтому даже красиво оформленное резюме придется отложить в стопку «Отказ», если в нем будут орфографические и/или пунктуационные ошибки.

К сожалению или к счастью, в нашей практике такое тоже происходило:





Что такое плохо





7. Соблюдение принципа «одна вакансия = одно резюме»

Резюме должно быть адаптировано под требования той вакансии, на которую откликается кандидат. Персонализация дает понять, что человек понимает, чем хочет заниматься, и подкрепляет желание соответствующим опытом.

Демонстрировать принцип человек-оркестр не совсем хорошо. В этом случае возрастает риск не понравиться никому.

HR-директор Анна Ганичева поделилась, что периодически попадаются такие соискатели, которые откликаются на все открытые вакансии Студии, причем даже не из смежных сфер.





Как достичь максимума

Оценку кандидата можно сравнить с пазлом. Отправная точка — ознакомление представителя компании с резюме. С каждым этапом собеседования или тестовым заданием картинка дополняется и суммируется. На основании всех собранных данных выбирается тот самый финальный кандидат.

Итак, давайте повторим еще раз. Будущего сотрудника среди множества откликов можно распознать по следующим признакам:

наличие сопроводительного письма к резюме;

проявление креатива в его оформлении;

демонстрация своих достижений;

наличие портфолио;

рассказ о пройденном обучении;

использование уместного формата копирайтинга;

соблюдение принципа «одна вакансия = одно резюме».

Обращайте внимание на эти признаки, чтобы подобрать в свою команду лучших специалистов!





