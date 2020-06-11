Лайфхаки для отдела digital-маркетинга: как его организовать и контролировать
Сегодня почти ни одна компания не может обойтись без отдела по digital-маркетингу. В прошлой статье генеральный директор «Комплето», сооснователь онлайн-школы обучения маркетингу MaEd, официальный представитель Нидерландского института маркетинга в России Андрей Гавриков рассказал, как его собрать.
Во второй части автор подсказывает, как вести digital-проекты, какая нужна отчетность и как организовать работу отдела.
Отдел состоит из сотрудников, которые обеспечивают присутствие компании в интернете и онлайн-продвижение ее продукции и услуг. Допустим, вы созрели для своего digital-отдела. Собрали специалистов, построили наполеоновские планы и взяли к себе в штат digital-директора, который занялся разработкой стратегии.
Мыслить глобально — действовать локально
Отдел укомплектован и уже начинает приносить первые лиды.
- Провели анализ бизнес-модели, ситуации в компании, маркетинговых стратегий и особенностей отрасли.
- Сформулировали цели электронного маркетинга.
- Выделили ключевые сегменты целевой аудитории, составили их портрет и определили потребности.
- Нашли места, где концентрируется целевая аудитория, изучили виды и величину спроса в цифровой среде.
- Определили сильные и слабые стороны конкурентов, изучили их систему маркетинга и продаж.
- Провели аудит digital-маркетинга компании.
- Разработали стратегию электронного маркетинга с опорой на данные предыдущих этапов.
- Составили тактический план внедрения стратегии, медиаплан и прогноз окупаемости инвестиций в маркетинг.
Теперь этот тактический план необходимо переносить в реальные рабочие задачи. Я сторонник обратного планирования циклами год-квартал-месяц-неделя-день. Сначала мы составляем список основных целей и задач на год. Затем крупными мазками раскидываем их поквартально, далее — по месяцам.
Оптимально иметь четкий список задач на текущий месяц и знать план задач хотя бы на 80% на следующие два месяца. Месячный план мы разбиваем по неделям. Затем каждый день сверяем текущие задачи с общим планом на месяц.
Планерки digital-отдела и лайфхак «Идейник проекта»
Расписание планерок для digital-отдела вытекает из предыдущего пункта. Один раз в год нужно проводить глобальную планерку по разработке тактического плана на следующий год. Раз в квартал — планерки по итогам предыдущего квартала и планам на следующий.
Рекомендую проводить ежемесячные и еженедельные планерки для координации задач.
Каждое утро можно проводить летучки-пятиминутки, которые нужны, чтобы настроиться на трудовой день, освежить в голове свой список задач и подвести итоги предыдущего дня.
Если у вас идет активная генерация десятков лидов в день, то идеально устраивать совместную летучку с отделом продаж — минут на 10 — чтобы разбирать качество лидов и оперативно корректировать рекламные кампании.
Небольшой лайфхак. В процессе работы всегда возникает много идей и гипотез. Из-за этого мы сталкиваемся с двумя крайностями: с одной стороны, возникает желание внедрить все и сразу, проигнорировав запланированные на неделю задачи, с другой стороны — вы решаете отложить новые идеи в долгий ящик и навсегда забываете о них.
Чтобы не метаться меж двух огней, рекомендую завести в своем таск-менеджере раздел «Идейник», куда можно закидывать все новые мысли и идеи, которые пока не превратились в задачи.
Эти идеи мы обсуждаем на еженедельной планерке. Затем переносим их в задачник с указанием исполнителя и срока, либо удаляем за неперспективность. Еще вариант — заморозить идею до подходящего момента для реализации.
Если вы не агентство digital-маркетинга или компания с большим маркетинговым штатом, для ведения проектов вам хватит Excel. Если хотите использовать специализированный сервис, на старте отлично подойдут Asana, Trello или Bitrix24.
Как отслеживать KPI digital-отдела
Критически важно на планерках отслеживать не только план по задачам, ведь так вы концентрируетесь только на процессе. Нужно анализировать достижение KPI — план-факт.
В зависимости от бизнес-модели компании, особенностей маркетинга и продаж эти показатели могут варьироваться. Приведу пример показателей KPI, которые мы отслеживаем в маркетинге нашего центра онлайн-обучения «Маркетинговое образование».
Это — «Царь-отчет». Он является сводным отчетом по финансовым показателям маркетинга и продаж. На этом уровне развития нам вполне хватает Google Таблиц для его ведения.
|ДОХОДЫ
|Доплаты, план
|Доплаты, факт
|Продажи с вебинаров, план
|Продажи с вебинаров, факт
|Продажи с исходящего обзвона, план
|Продажи с исходящего обзвона, факт
|Продажи с прямых заявок, план
|Продажи с прямых заявок, факт
|Потенциально из счетов
|Выставленные счета в отчетном месяце
|Выставленные счета всего
|% оплаты счетов
|УЧЕНИКИ
|Ученики с вебинаров, план
|Ученики с вебинаров, факт
|Ученики с исходящего обзвона, план
|Ученики с исходящего обзвона, факт
|Ученики с прямых заявок, план
|Ученики с прямых заявок, факт
|ЗАЯВКИ
|Заявки с вебинаров, план
|Заявки с вебинаров, факт
|Прямая реклама, план
|Прямая реклама, факт
|Наши соц. сети, план
|Наши соц. сети, факт
|Прямые заявки, план
|Прямые заявки, факт
|Целевые заявки
|% целевых заявок
|Средняя стоимость заявок ВСЕХ
|Средняя стоимость заявок ЦЕЛЕВЫХ
|Средняя стоимость продажи с заявок
|Регистрации на вебинар, план
|Регистрации на вебинар, факт
|РАСХОДЫ
|расходы на подрядчиков, план
|расходы на подрядчиков, факт
|расходы на сервисы, план
|расходы на сервисы, факт
|расходы на рекламу, план (с НДС)
|расходы на рекламу, факт (с НДС)
|% маркет расходов, план
|% маркет расходов, факт
|ВОЗВРАТЫ, план
|ВОЗВРАТЫ, факт
Мы фиксируем данные по каждому курсу и можем анализировать результаты прошедших месяцев. Это сводная таблица, в которую подтягиваются данные из отделов продаж, маркетинга, кураторства и финансов. На основании отчета строится наглядный дэшборд, в котором мы видим полезные данные. Например, вот такие:
Если у digital-директора есть такая отчетность, он знает все о ключевых показателях и при желании может копнуть глубже и разобраться в причинах невыполнения KPI.
Например, digital-директор видит недоработки по трафику. Тогда вместе с трафик-менеджером они начинают разбираться.
Привожу пример данных, которые должны фиксироваться по каждому рекламному каналу.
У нас должны получиться три уровня аналитики. На уровне рекламных каналов за выполнение KPI отвечает конкретный специалист. На уровне отдела digital-маркетинга — digital-директор, а на уровне всего коммерческого департамента — коммерческий директор, который интегрирует результат деятельности отделов продаж и маркетинга.
Имея под рукой эти данные, руководитель отдела digital должен принимать управленческие решения, корректировать тактический план, а иногда и стратегический.
Как достичь максимума
- Разработайте стратегию электронного маркетинга с опорой на аналитические данные: аудит digital-маркетинга в компании, анализ ЦА и мест, где она обитает, конкурентный анализ, анализ конкурентных преимуществ и УТП.
- На основе стратегии создайте тактический план и перенесите его в реальные рабочие задачи, используя принцип обратного планирования циклами год-квартал-месяц-неделя-день.
- Составьте расписание планерок: годовые, квартальные, еженедельные, ежедневные. Заведите в своем таск-менеджере раздел «Идейник», куда будете заносить все идеи.
- Сформируйте KPI digital-отдела. На планерках отслеживайте не только план по задачам, но и достижение KPI — план-факт.
- У вас должны быть три уровня контроля. За конкретные задачи отвечают специалисты. За показатели отдела — digital-директор. За показатели компании/департамента — коммерческий директор.
Не ищите в статье исчерпывающую инструкцию по организации работы отдела электронного маркетинга. Она призвана сформировать понимание ключевых основ работы digital-структуры.
Фото обложки: Unsplash.
Остальные материалы предоставлены автором.
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