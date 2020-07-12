7 инсайтов, которые помогут нанять веб-дизайнера: что мы узнали, изучив 500 откликов на вакансию

Управляющий партнер агентства Петр Доронин сделал несколько любопытных выводов о том, что сейчас происходит на рынке кадров в сфере дизайна. Статья будет полезна как бизнесу, так и дизайнерам, которые ищут работу.

В самый разгар пандемии у креативного агентства Multiways возникла потребность нанять веб-дизайнера. Поиск занял три недели — за это время компания получила примерно 500 откликов.



1. На рынке практически нет специалистов среднего уровня

Начинающий веб-дизайнер — это человек с опытом 1–2 года, который владеет Figma или софтом от Adobe и освоил базовые принципы дизайна и верстки. В идеале он сам может создать лендинг в простом визуальном конструкторе (например, в Tilda). Если вы ищете веб-дизайнера, чтобы собирать однотипные несложные проекты, этого будет достаточно.

У нас была задача чуть сложнее: мы искали веб-дизайнера, который разберется не только с лендингом, но и с полноценным сайтом или приложением.

Он понимает в интерфейсах и пользовательском опыте, умеет создавать прототипы, а в идеале — знает основы HTML/CSS и способен самостоятельно сверстать несложный сайт в WebFlow. Это сложнее, чем Tilda, но легче, чем писать код с нуля. Такой человек — середнячок с опытом 3–5 лет и крепким портфолио, который готов погружаться в проект и работать руками.

Новичка найти несложно: 80% откликов на вакансию кандидаты с портфолио из 3–4 учебных проектов, такая тенденция сохраняется при поиске любых дизайнеров. Чаще всего это люди, которые закончили вводный онлайн-курс — например, на Skillbox.

Еще 15% откликов — очень квалифицированные специалисты. И всего 5% — дизайнеры со средним опытом. Открывая очередное резюме, ты уже автоматически ожидаешь увидеть либо несколько учебных проектов, либо арт-директора с амбициями на собственную студию.





Кандидат: 21 год, выпускник курсов Skillbox и школы Максима Солдаткина, в портфолио пять учебных проектов, в резюме — работа на удаленке в студии с русскими основателями из США, но в портфолио оттуда один проект. Живет в Санкт-Петербурге, хочет заниматься созданием «креативных» и «нестандартных» проектов на постоянной удаленной работе.

Зарплатные ожидания: 120 тыс. рублей

Цитаты: «Я планирую сделать пару бизнес-проектов через несколько лет»; «Как совмещать с работой? Вообще я считаю, что нужно просто работать эффективно — выполнил норму часов за шесть, и идешь заниматься своими делами».





2. Много откликов от русскоязычных из Европы

Особо не задумываясь над тем, из каких городов и стран придут отклики, в описании вакансии на HeadHunter мы указали, что на время карантина готовы на удаленную работу. Еще написали, что поможем с релокацией, если человек не в Москве. Когда закончится карантин, мы в любом случае ждем человека в офис: считаем, что креативные команды лучше работают, когда находятся в одном пространстве.

Неожиданно мы получили гораздо больше откликов от русскоязычных людей из Европы, чем на вакансии, которые размещали до коронавируса. Мы пообщались с людьми из Германии, Франции, Испании, Польши и Турции. Они были готовы к релокации и не просили заоблачных зарплат.

Раньше на собеседованиях мы часто слышали, что специалисты в дизайне и IT рассматривают Москву как промежуточный вариант и далее хотят перебираться в Европу и США. Сейчас тенденция явно обратная.





Кандидат: выпускница курсов «Британки», живет в городе Констанц, Германия. Умеет дизайнить в Figma и собирать сайты на Readymag и Tilda, учится работать в Webflow и имеет неплохое концептуальное портфолио.

Зарплатные ожидания: €1100–1500

Цитата: «Средняя зарплата по Москве на такую позицию меня устроит, все равно больше просить глупо».





3. За время пандемии многие решили сменить свой профиль на дизайн

Мы получили много откликов от людей, которые работают в совсем другой сфере, но хотят начать развиваться как веб-дизайнеры. Как правило, это кандидаты из аудита, консалтинга, FMCG. Из разговора становится понятно, что чаще всего они хотят заниматься делом, где более осязаемый и визуально понятный результат работы.

Самоизоляция стала катализатором изменений в их жизни:

Нашлось время остановиться, выдохнуть и задать себе вопрос: «А тем ли я занимаюсь;

Появилась возможность изучить, чем вообще можно заниматься, и даже пройти онлайн-курсы для начинающих;

Исчезли мифические островки стабильности: кто-то потерял работу или понял, что есть такой риск в ближайшем будущем.

У нас сложилось ощущение, что интерес к профессии во время самоизоляции подогрели платформы онлайн-курсов, где есть занятия для дизайнеров начального уровня. Когда терять нечего, люди начинают слушать себя, искать то, чем реально нравится заниматься, становятся более решительными.





Кандидат: выпускница экономического факультета известного вуза, в юношестве окончила художественную школу. Параллельно с первой работой по специальности подрабатывала дизайнером. Сейчас — системный аналитик в крупном банке. Занимается дизайном «для себя» и немного на фрилансе, проходит онлайн-курсы.

Зарплатные ожидания: 50 тыс. рублей

Цитата: «В настоящее время работаю системным аналитиком, но все больше задумываюсь уйти в творческую профессию»





4. Лучшие кандидаты — не из именитых вузов

Среди дизайнеров бытует мнение, что образования в этой сфере у нас в стране пока нет и опыт всегда важнее. Это справедливо: дизайнер с портфолио из клиентских проектов ценится на рынке выше, чем выпускник профильного института. Но наш опыт подсказывает, что есть несколько институтов, выпускники которых чуть лучше ориентируются в профессии:

Институт принтмедиа и информационных технологий Московского политехнического университета (бывший МГУП имени Ивана Федорова). У нас работают несколько выпускников этого вуза: кажется, там дают хорошее представление о профессии.

МГТУ им. Баумана, другие классические технические вузы или инженерные факультеты. По нашему опыту, дизайнеры с инженерным, айтишным и математическим бэкграундом быстро учатся, обладают здоровым перфекционизмом, хорошо работают в софте.

И, конечно, не будем забывать про самоучек. Дизайнер с опытом от трех лет и десятком реальных клиентских проектов за спиной, как правило, уже готов выдавать стабильный результат солидного уровня.

К сожалению, на этом все. Мы собеседовали много выпускников Британской высшей школы дизайна и людей с факультетов медиакоммуникаций — например, из ВШЭ, но они, как правило, нам не подходили. У таких кандидатов часто высокие зарплатные ожидания на фоне отсутствия или очень небольшого опыта. Из всех правил есть исключения, но недавний поиск веб-дизайнера только подтвердил наши наблюдения.

Выпускник «Британки» Самоучка Портфолио из двух учебных проектов



Хочу последний iMac и 150k на руки. Специализируюсь на проектах, которые связаны с искусством и имеют ярко выраженный творческий аспект. Портфолио из 10 проектов



Собрал несколько интернет-магазинов и два приложения для крупных заказчиков. Хочу в агентство, чтобы развиваться дальше и научиться верстать самому.

5. У большинства новичков портфолио из одних и тех же учебных проектов

На наш взгляд, идеальное портфолио дизайнера — это аккуратный сайт на Tilda, Readymag или WebFlow с короткими описаниями проектов и ссылками на работающие сайты или прототипы в Figma.

На наши вакансии постоянно откликаются люди, которые в качестве портфолио прикрепляют ссылки на скачивание pdf-файлов по несколько сотен мегабайт или просто свой профиль на фриланс-бирже.

Для нас это плохой знак: за все годы мы не увидели ни одного классного портфолио с биржи или в приложенном файле. В какой-то момент мы просто перестали обращать внимание на такие отклики.

Мы изучили несколько сотен портфолио веб-дизайнеров — и у большинства из них одна и та же проблема: они состоят из учебных проектов, оторванных от жизни. Вместо интернет-магазина или сайта какого-нибудь IT-сервиса чаще всего делают:

сайт выдуманного бренда одежды или магазина кроссовок;

сайт выдуманного барбершопа или ресторана;

интерфейс выдуманного трэвел-приложения: поиск билетов, туров или экскурсий;

редизайн страниц сайтов Apple, Tesla и других известных брендов.

Возможно, нарисовать такой проект просят в конце популярных онлайн-курсов по веб-дизайну, поэтому их так много.

Нет ничего плохого в том, чтобы положить в портфолио учебный проект, если других пока нет, но странно выдумывать заказчиков, которых почти не встретишь в жизни.

Настоящему микробренду одежды проще начать развиваться в Instagram, а барбершопы, если и приходят к веб-дизайнеру, чаще всего выделяют на сайт символический бюджет.

Даже учебное портфолио может соответствовать реалиям рынка. Но по портфолио с выдуманными заказчиками нам сложно составить представление о навыках дизайнера. На учебные портфолио не влияют большинство факторов, которые есть в настоящих проектах: правки от клиента, бизнес-ориентированность и удобство для пользователя.

Две учебные работы с одного из курсов Skillbox (нам встретились около 25 таких же в 500 откликах), один концепт интерфейсного дизайна и одна слабая коммерческая работа:





Концептуальные работы для несуществующих компаний





6. Из крупных компаний тоже увольняют в кризис

Мы получили много откликов от людей, у которых последним местом работы стоит большая компания с сильным HR-брендом. В сопроводительном письме кандидаты писали, что из-за кризиса потеряли работу или просто решили уйти, потому что перестали верить в стабильность работодателя.

Видимо, в кризис все равны: если в экономике структурные проблемы, то их почувствуют в большинстве отраслей. И в этом плане у небольших компаний появляется возможность нанять людей, до которых раньше было невозможно дотянуться.

Например, мы собеседовали дизайнеров из BingoBoom, PwC и «Додо Пиццы». У некоторых были сильные портфолио и несколько лет опыта в компании — из рядовых дизайнеров они становились руководителями небольших команд.





Кандидат: веб-дизайнер, арт-директор, более 10 лет опыта. На фоне коронавируса был вынужден уволиться из очень крупной финансово-промышленной группы.

Зарплатные ожидания: > 200 тыс. руб.

Цитата: «В бизнесе сейчас все плохо, компания пострадала. Продолжать платить те деньги, которые я получал, даже выполняя однотипные задачи, они теперь не готовы».





7. На рынке стало больше поколения Z

У нас сложилось ощущение, что люди из поколения Z массово вышли на рынок труда и ищут первую работу. Мы получили несколько сотен откликов от людей, которые закончили бакалавриат в 2017–20 году и практически нигде серьезно не работали: кто-то искал себя, кто-то фрилансил, кто-то продолжал учиться за границей, кого-то обеспечивали родители.

Некоторые дошли до собеседования, так что нам довелось пообщаться. У поколения Z есть свои причуды: например, им важно, чтобы проекты не были однообразными, а работать можно было из любой точки мира. Один кандидат открыто сказал, что поленился бы делать тестовое задание.

Но есть ощущение, что ситуация с коронавирусом делает поколение Z более динамичным. К ним пришло осознание, что надо работать и развиваться как можно быстрее, чтобы оставаться конкурентоспособным. Кризис точно снимет розовые очки.

Главное — помнить, что у всех правил есть исключения. Предрассудки в найме точно ни к чему.





Подытожим: 7 неожиданных выводов о рынке веб-дизайнеров

Практически нет специалистов среднего уровня. 80% откликов на нашу вакансию — новички без опыта или с учебными проектами в портфолио, 15% — слишком квалифицированные дизайнеры. Гораздо больше откликов от русскоязычных людей из Европы, чем до пандемии. Эти люди готовы переехать обратно и не предъявляют заоблачных требований к зарплате. Люди хотят поменять профессию на веб-дизайн, даже если придется пожертвовать карьерой. Появилось много кандидатов, которые переосмыслили свою карьеру и решили развиваться в сфере дизайна. Именитый вуз ни о чем не говорит. По нашему опыту «Британка» или ВШЭ в резюме — скорее проблема, чем достоинство. Мы обращаем внимание на выпускников профильных институтов Мосполитеха, инженерных или технических вузов. Из крупных компаний тоже увольняют во время кризиса. На нашу вакансию отзывались веб-дизайнеры, потерявшие работу в корпорациях, которые раньше казались устойчивыми работодателями. На рынок труда выходит поколение Z. Впервые пришло так много откликов от людей, окончивших вузы в 2017–20, многие ищут первую работу. У них есть свои причуды, но они готовы учиться и развивать профессиональные навыки.