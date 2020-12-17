Как отвечать на необычные вопросы на собеседовании

Любой, кто проходил собеседование, знает: залог успеха — хорошая подготовка. Однако часто потенциальные работодатели задают неожиданные вопросы, которые могут застать врасплох. Разбираемся, как правильно на них ответить и проявить себя с лучшей стороны.

Будьте к ним готовы

Практически на любом собеседовании вам могут задать как минимум один необычный вопрос. Рекрутеры и менеджеры по найму все чаще используют этот прием, чтобы понять, как потенциальный сотрудник будет действовать в непредсказуемых ситуациях.

Apple задает одни из самых необычных вопросов. Однажды кандидата на должность инженера по качеству ПО спросили: «Если бы у вас было два яйца и вам требовалось определить с какого максимального этажа можно бросить их, чтобы не разбить, как бы вы это сделали?».

На собеседовании в Amazon могут поинтересоваться: «Как бы вы решали проблемы, попав на Марс?».

Другой вариант: «Amazon — необычная компания. А что необычного в вас?». На собеседовании в компанию Microsoft встречается такой вопрос: «Как бы вы переместили гору Фудзияма?». А в Nestle у потенциальных соискателей спрашивают: «Если бы вы были кирпичом в стене, то каким и почему?»

Сохраняйте спокойствие

В данной ситуации важно не терять самообладание. Рекрутеры задают эти вопросы, чтобы узнать, как кандидаты справляются со стрессом.

Не выдавайте свою растерянность мимикой или другими жестами. Старайтесь не давать оценку вопросу, будь она положительная или отрицательная. Это признак того, что вас застали врасплох.

Вместо этого сделайте глубокий вдох и тщательно обдумайте ответ.

Будьте искренни

Помните, что это ваш шанс продемонстрировать себя. Поэтому ответ не должен противоречить вашим убеждениям и ценностям.

Например, отвечая о том, каким деревом вы хотите быть, вы могли бы заметить, что хотели бы стать лидером, как могучий дуб. Или яблоней, которая приносит плоды и украшает окружающий мир своим цветением.

Когда вас спросят о способах решения проблем на Марсе, можно отметить, что необходимо проявить заботу о безопасности вашей команды, учитывая, что на красной планете среда очень негостеприимна. Так вы продемонстрируете ваши лидерские качества и подчеркнете, что вы командный игрок.

Здесь нет правильного или неправильного варианта. Но ваш ответ будет отражать ваше подлинное «я» и взгляд на мир. Разгадывая эти головоломки, дайте волю своему воображению и получайте удовольствие, но помните, что потенциальные работодатели серьезно относятся к подобным вопросам.

Не настаивайте на фидбэке

Отвечая на нестандартный вопрос, легко начать сомневаться в своем решении. Но не стоит просить дать вам оценку, это лишь укажет на вашу неуверенность.

Вместо этого покажите, что ваш ответ вас устраивает: это докажет, что вы готовы к любым непредсказуемым ситуациям в дальнейшей работе. В это нестабильное время работодатели очень ценят эмоциональную устойчивость.

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