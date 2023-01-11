Как рассказать о неудаче на собеседовании

Но какую историю выбрать и как подать ее, чтобы создать наилучшее впечатление? Рассмотрим 8 советов, которые помогут ответить на этот вопрос.

«Расскажите о случае, когда вы потерпели неудачу» — один из самых популярных и пугающих вопросов, который может прозвучать на собеседовании. Такой рассказ может дать ценную информацию о зрелости соискателя, его стрессоустойчивости, темпераменте, готовности учиться и воспринимать обратную связь.

1. Сосредоточьтесь на полученных уроках, а не на провале

В конечном счете рекрутеру нужна не сама история неудачи, а скорее то, что вы извлекли из нее и как вы превратили это понимание в продуктивный подход. Поэтому выберите историю с учетом этих размышлений. Часто это неудачи, связанные с осознанием, оценкой или подготовкой, а не с реализацией, разрушением или причинением вреда.

Чтобы найти подходящий эпизод, не пытайтесь вспомнить о провале. Начните с поиска моментов откровения, реализации, смены курса или совершенствования. Их можно представить как «истории неудачи», если рассказывать в хронологическом порядке. Приведем пример.

«Три года назад мы делали ..., но поняли, что результат не дотягивает до цели. Просто не сложилось. Многие восприняли это как провал, но мы увидели в этом возможность для улучшения, провели тщательный анализ и нашли более подходящую тактику. Мы применили ее, и теперь метрика ... намного улучшилась».

Обратите внимание на то, что после описания неудачи сразу следует решение («Многие восприняли это как провал, но мы увидели в этом возможность для улучшения»). Не допускайте того, чтобы создавалось негативное впечатление, которое может навредить вашей репутации — делайте акцент на том, как был исправлен провал, и пусть это и привлечет к вам внимание.

Наконец, различайте стадии озарения и исправления. Провальная ситуация не разрешилась магическим образом — критичным шагом стало озарение, которое и стало катализатором исправлений. Четко опишите оба этапа, чтобы собеседник понял, как вы прошли путь от неудачи к озарению и совершенствованию, а не просто потерпели неудачу и исправили ее.

2. Выбирайте просчет, а не ошибку

Ошибки совершают все, но на собеседовании простой промах могут воспринять как личный недостаток, который может повредить репутации. В конечном счете, наиболее продуктивное уроки мы получаем не от ошибок, а от просчетов. Когда все пошло не так, как задумывалось? Когда стратегия была неэффективной? Когда подход не достигал фактической цели?

В современных рабочих реалиях подобные события происходят регулярно, их не рассматривают как личные недостатки, и после них мы с большей вероятностью вносим эффективные изменения.

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Приведем пример.

«На запуске проекта мы делали предположения о том, что уже знала наша клиентская база. Но когда первый этап прошел не так, как планировалось, стало ясно, что мы недооценили их осведомленность. Чтобы исправить эту проблему, перед следующим этапом мы провели тестирование в фокус-группах, чтобы убедиться, что наша кампания соответствует пониманию аудитории, на которую мы были нацелены, и я навсегда запомню этот урок».

3. Не привлекайте лишнего внимания к неудаче

Произнесите слово «неудача» один раз, чтобы продемонстрировать, что вы прямо отвечаете на вопрос. После вы можете снизить негатив и использовать нейтральные слова — «произошедшее», «событие», «итог». Приведем пример.

Наша неспособность предвидеть эту проблему вынудила нас внимательно изучить это событие (не «ошибку» или «заблуждение») и принять меры, чтобы избежать такого результата (не «неудачи») в будущем.

4. Рассказывайте не о себе, а о команде

Если команда потерпела неудачу как коллектив, это может показаться более приемлемым (и простительным), чем провал отдельного человека, потому что за принятием решений стояло согласованное мнение. У этого подхода есть и побочное преимущество — он проявляет вас как командного игрока, поэтому стоит искать эпизоды, которые связаны с групповым или командным провалы, а не с личным. Используйте следующие формулировки:

«мы не осознавали...» вместо «я не осознавал»;

«наша команда не предвидела такого результата» вместо «я не предвидел такого результата»;

«мы с коллегами не знали...» вместо «я не знал».

5. Постарайтесь рассказать о случае, когда последствия были некритичными

Не стесняйтесь вспомнить неудачу, последствия которой были незначительными. Важно, чтобы ваши последующие действия имели важный эффект: рекрутер гораздо больше заинтересован в вашей реакции, чем в том, что ее вызвало. Рассказ может звучать следующим образом.

«Хотя мы смогли исправить брошюру в следующем издании, мы сразу же добавили важный шаг к процессу: введение нескольких уровней рецензирования перед публикацией нового материала».

«Мы чуть не потеряли клиента — что было бы серьезным провалом, — но мы смогли реорганизоваться и переосмыслили подачу, чтобы лучше соответствовать потребностям клиента».

6. Не затягивайте рассказ о неудаче

Относитесь к провалу как к вступительному акту, а не главному исполнителю. Его единственная цель — предоставить контекст и дать начало истории о том, как вы стали лучше, поэтому говорите короче: «Произошло ..., результатом стало ..., но мы научились ... и применили ...».

7. Не оправдывайтесь

Отвечая на вопрос о неудаче, некоторые соискатели пытаются защитить себя, рационализируя или минимизируя ущерб. Но не стоит забывать о главной цели вашего ответа: обучение, исправление и рост.

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Расскажите убедительную историю, которая покажет, что вы готовы стать лучше, и эта неудача превратится из центрального эпизода в небольшое упоминание.

Рассмотрим примеры защитных реакций, которые лишь привлекают больше внимания к неудаче:

«Это не так уж сильно отбросило нас назад, но многие тогда слишком остро отреагировали»;

«Я был прав с самого начала — они просто этого не видели»;

«В долгосрочной перспективе моя ошибка была на самом деле выгодна, потому что...».

8. Будьте внимательны к словам, которые используете

В этой статье присутствует множество слов, обозначающих, как человек учится на неудачах и преодолевает их.

Говоря о том, чему научились, применяйте следующую лексику: научиться, почерпнуть, осознать, понять.

Рассказывая о победе над трудностями, используйте слова вроде: преодолеть, улучшить, поднять, исправить.

Описывая, как вы переосмыслили задачу, употребляйте такие слова, как перестроиться или скорректировать.

Никто не ожидает, что у потенциальных кандидатов будет безупречный послужной список. Однако не стоит давать потенциальным работодателям дополнительные поводы для сомнений. Если вас попросят рассказать о неудаче в прошлом, дайте ответ, который подчеркнет ваши стрессоустойчивость, стремление учиться и развиваться. После собеседования рекрутер наверняка вспомнит, как вы одержали верх, а не вашу неудачу.

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