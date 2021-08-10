20 популярных вопросов с собеседований: что они на самом деле означают и как на них отвечать

Наверное, каждый получал отказ после собеседования, которое казалось успешно пройденным. И причина не во внешнем виде или расположении специалиста по HR. Решающее значение могут иметь обсуждения, которые на первый взгляд не касаются работы. Писатель Сахил Блум рассказал в Twitter про 20 самых популярных вопросов и как на них отвечать, чтобы произвести хорошее впечатление.

«Почему эта компания?»

Это стандартный вопрос для быстрой проверки претендентов. Неконкретный вопрос может сразу перечеркнуть шансы получить работу.

Не забудьте подготовиться. Заранее подготовьте 2-3 уникальных качества компании, которые вас привлекают. Это не гарантирует, что собеседование пройдет удачно, но уменьшит вероятность провала.

«Расскажите о себе»

Этот вопрос не подразумевает, что нужно пересказывать резюме. Его задача — проверить, может ли собеседник сформулировать сжатое и осмысленное описание своего прошлого, настоящего и будущего.

Постарайтесь быть лаконичнее. Сфокусируйтесь на самой важной информации, решениях и неочевидных идеях.

«Почему мы должны вас нанять?»

Этот прямой вопрос проверяет, насколько стрессоустойчив кандидат и как хорошо он умеет продавать.

Продемонстрируйте, как хорошо подготовились к собеседованию. Перечислите свои сильные стороны, покажите опыт и желание получить должность.

«Как вы узнали об этой должности?»

Вопрос кажется проходным, но он дает возможность выделиться среди прочих соискателей.

Порекомендовал кто-то из вашей сети контактов? Не забудьте упомянуть об этом.

Узнали, исследуя отрасль? Расскажите.

Нашли вакансию на сайте? Объясните, почему она привлекла внимание.

«Какие у вас сильные стороны?»

Цель этого вопроса — не узнать больше о соискателе, а проверить, насколько хорошо он изучил вакансию и компанию.

Назовите 1-2 преимущества, которые делают вас хорошим кандидатом на желаемую должность. Здесь придутся кстати навыки сторителлинга. В качестве примера расскажите пару интересных историй.

«Какие у вас слабые стороны?»

Большинство соискателей пытаются представить какой-то недостаток, который звучал бы как достоинство (но это не всегда получается). Например, «Я слишком погружаюсь в детали» должно означать «Я очень внимателен к деталям».

Не стоит так делать. Расскажите о настоящей слабой стороне и как пытаетесь с ней справиться.

«Расскажите о своей неудаче»

Вопрос оценивает несколько факторов: 1) сталкивался ли соискатель с неудачами, 2) насколько он устойчив и 3) как он справился с опытом.

Подготовьте 1-2 конкретных истории. Выражайтесь конкретнее и концентрируйтесь на уроках, которые вынесли.

«Почему вы решили уволиться?»

Это тест на негативность.

Никогда не говорите ничего плохого о прошлом работодателе. В конце концов, однажды и эта компания станет вашим прошлым работодателем.

Сохраняйте позитивный настрой и объясните, почему новая компания и должность помогут вам приблизиться к целям.

«Что бы сказал о вас предыдущий работодатель?»

Этот вопрос — хорошая возможность назвать ваше качество, о котором вы еще не упоминали. Например, надежность, последовательность, ориентированность на команду.

Будьте честны, но используйте эту возможность по максимуму.

«Где вы видите себя через 10 лет?»

Это помогает оценить уровень амбиций кандидата, и насколько это соответствует целям компании. Помните об этом, когда будете отвечать. Правильного варианта нет.

«Как вы справляетесь со стрессом?»

Со стрессом сталкивается каждый. И это нормально.

Не стоит говорить, что не сталкиваетесь с этим. Лучше обсудите 1-2 способа справляться со стрессом.

Попробуйте вспомнить случай, когда стресс помог мобилизовать силы и справиться с вызовом.

«Вы планируете завести семью или детей?»

Во многих странах это незаконно, но, к сожалению, этот вопрос продолжают задавать.

Возможно, будет достаточно сменить тему. В противном случае скажите, что об этом некомфортно говорить.

«Какой вы руководитель?»

Лидером может быть кто угодно, и дело не в должности. Рассказывайте истории и не бойтесь быть конкретнее.

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Вспомните проект, в котором вы руководили своей командой. Как вы их мотивировали? Какие методы работали?

Возможно, раньше вы занимались спортом. Приведите пример из прошлого.

«Что вас мотивирует?»

Такие общие вопросы помогают увидеть, как вы думаете на ходу.

Не нужно отвечать: «Деньги», даже если это правда. Попробуйте поговорить о чем-то общем («забота о моей семье») или том, что связано с должностью.

«Что бы вы сделали в первые 100 дней на новой работе?»

Этот вопрос проверяет, как соискатель подготовился и изучил тему, насколько он инициативен и самокритичен.

Продумайте конкретный план и не забудьте выделить время на обучение и адаптацию.

«Как вы справляетесь с конфликтами на работе?»

Покажите свою вовлеченность и честность. Чтобы ответить на этот вопрос, приведите 1-2 конкретных примера.

Что привело к конфликту? Что вы предпринимали? Какой был результат? Оглядываясь назад, что бы вы сделали иначе?

«Какие еще хобби и интересы у вас есть?»

Представитель компании хочет знать, кем соискатель является вне работы.

Не нужно давать слишком общий ответ. Это шанс продемонстрировать свою уникальность.

«Сколько мячиков для гольфа используют в США каждый год?»

Подобные вопросы часто задают во время собеседований на техническую специальность. Их цель — не получить правильный ответ, а показать, как претендент может продумать ход решения и логически следовать ему.

«Есть ли еще что-то, что нам стоит о вас узнать?»

Это стандартный вопрос, но не торопитесь отвечать на него «Нет».

Вместо этого еще раз сформулируйте, как рады возможности поработать в этой компании. Это оставит хорошее итоговое впечатление.

«Какие вопросы у вас остались?»

Вопрос проверяет подготовку и личность соискателя. Общие фразы не повредят вам, но и не добавят очков. Лучше задать какой-то специфический вопрос, который потребует развернутого ответа.

Писатель Сахил Блум предлагает такой вариант: «Какая из текущих задач вдохновляет вас больше всего?».

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