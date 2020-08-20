О чем вас спросят на собеседовании, если вы хотите работать на Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Билла Гейтса

Лидеры крупнейших компаний придают большое значение подбору кадров и называют его одной из самых сложных задач. Они придумывают необычные вопросы, чтобы при личной встрече сразу вычислять людей, которые обеспечат рост и процветание их бизнеса. Рассказываем, какие вопросы задают в компаниях Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Билла Гейтса.

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Какие вопросы задают другие известные предприниматели

У многих опытных бизнесменов есть вопросы, которые они регулярно задают на собеседованиях. О чем могут поинтересоваться в Oracle, Facebook, Paypal и других крупных компаниях, мы писали в этой статье.

На эти вопросы вы должны ответить, если хотите работать на Илона Маска

В этом году две компании под руководством Илона Маска вошли в топ-10 самых престижных стажировок по версии Vault. Tesla, занявшая в списке седьмое место, оценивается в $32,8 млрд, а SpaceX, занявшая десятое место, стоит $33,8 млрд. По оценкам экспертов, в ближайшем будущем эта цифра может превысить $120 млрд.

Устроившись на работу в один из проектов Маска, сотрудник получает часть акций компании, стоимость которых со временем может значительно вырасти. Tesla и SpaceX эффектно выглядят в резюме, но устроиться туда не так просто: для этого потребуется отличная академическая успеваемость, наличие интересных увлечений и впечатляющий опыт работы. Кроме того, нужно проявить себя на собеседовании.

Cтажеры SpaceX рассказали о вопросах, которые им задавали рекрутеры. Компания ищет профессионалов в разных областях — как инженеров, так и специалистов по бизнес-процессам, поэтому ход собеседований может сильно различаться.

Основные и вводные вопросы

Почему вы считаете себя подходящим кандидатом для SpaceX?

Расскажите о серьезной неудаче и опыте, который вы из нее извлекли.

Приходилось ли вам решать проблему, практически не обладая информацией о ней?

С какими сложностями вы сталкивались и как их преодолевали?

Если бы вас попросили приступить к работе в SpaceX уже завтра утром, по каким трем вашим качествам ваш экс-руководитель скучал бы больше всего?

Оцените себя по сравнению со своими сверстниками по шкале от 1 до 10.

Какой из выполненных вами проектов вы цените больше всего? Какова была ваша роль в этом проекте и какие уроки вы смогли извлечь в процессе?

Совет от сотрудников SpaceX: «Поработайте над чем-то значительным и научитесь подробно и интересно рассказывать об этом».

Головоломки / предположения / научные вопросы

Как бы вы спроектировали основание для гамака?

На какие технологические решения вы обращаете внимание в первую очередь при проектировании?

Представьте, что вам нужно оценить прочность моста при переходе на другой берег. Как вы это сделаете?

Вы перевозите по озеру камень в небольшой весельной лодке. Повысится или понизится уровень воды в водоеме, если бросить в него камень?

Что движется быстрее, когда вы едете на велосипеде: его цепь или земля под ним?

Где в мире можно пройти 1 милю на север, 1 милю на восток, затем 1 милю на юг и вернуться в исходную точку?

Вы находитесь в помещении с контролируемой комнатной температурой, у вас есть кружка горячего кофе и немного сливок в холодильнике. В какой момент вы добавите сливки, если на охлаждение кофе у вас есть один час?

Совет от сотрудников SpaceX: «Нужно понимать свойства материалов и основные положения механики, такие как напряжение и моменты инерции».

Знания о космосе и ракетостроении

Что нужно учитывать при транспортировке ракеты через страну?

Где бы вы разместили центр давления на ракете? Почему именно там?

Объект с большой массой движется с определенной скоростью. Как сбросить скорость и остановить движение объекта?

Разработайте систему подачи топлива к ракете на стартовой площадке.

Опишите, как вы собираетесь проводить термический анализ космического корабля.

Как бы вы определили тягу, создаваемую в вакууме сферическим баллоном высокого давления с круглым выхлопным отверстием?

Можете ли вы сказать космонавту: «Нет, мы не собираемся этого делать», если его безопасность окажется под угрозой, и почему?

Совет от сотрудников SpaceX: «Вам пригодятся знания о циклах ракетных двигателей и принципах конструирования подобных систем».

На эти вопросы вы должны ответить, если хотите работать на Ричарда Брэнсона

Ресурс MockQuestions приводит более 30 примеров вопросов, которые вам могут задать на собеседовании в Virgin Atlantic. Публикуем некоторые из них.

Какие уникальные качества вы привнесете в нашу компанию?

В резюме содержится много важной информации о кандидате, но оно не отражает личность полностью. Расскажите интервьюеру о ваших уникальных способностях, которые могут быть полезны для компании.

«Я легко завязываю разговор и могу добиться взаимопонимания практически с кем угодно. Этот навык очень помогает в обслуживании клиентов и продажах – я всегда получаю высокий бонус».

«Я умею руководить коллективами самых разных людей, быстро нахожу к ним нужный подход и делаю наше общение максимально комфортным».

Как вы расставляете приоритеты?

Представьте ситуацию, когда вам нужно одновременно выполнить несколько задач. Как вы решаете, какой из них нужно отдать предпочтение? Покажите интервьюерам свое умение расставлять приоритеты.

«Я оцениваю размер проекта и выясняю, на сколько часов мы отстаем от плана. Это помогает мне выбирать те задачи, за которые стоит взяться в первую очередь. Кроме того, я хорошо умею делегировать, поэтому никогда не нарушаю дедлайны».

«Когда ко мне одновременно обращаются несколько клиентов, я зову на помощь коллег, чтобы сократить время ожидания. Очень важно иметь команду, на которую можно положиться в напряженный момент».

Как вы справляетесь с неудачами? Как они влияют на вас и вашу работу?

Каждый по-своему реагирует на стресс и разочарования. Обсудите с интервьюером, как вы обычно действуете в подобных случаях.

«Проблемы могут разочаровывать и расстраивать, но я понимаю, что это часть рабочего процесса. Если случай серьезный, я постараюсь обсудить его с руководителем — это помогает понять, как можно было избежать случившегося. Затем я сделаю необходимые выводы и продолжу работать».

«У каждой неудачи есть причины. Я достаточно прагматичный человек, поэтому не испытываю каких-то эмоциональных волнений в таких случаях — вместо этого я анализирую произошедшее и продолжаю упорно работать над проектом. Можно даже сказать, что неудачи часто становятся отправной точкой для важных улучшений».

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Какие рабочие ситуации вас воодушевляют и мотивируют?

Во время собеседования специалисту по персоналу важно понять, как мотивировать будущего сотрудника и поддерживать его желание приходить на работу каждый день. Расскажите интервьюеру, что влияет на вашу вовлеченность и продуктивность.

«Я ценю сильную команду и грамотное руководство. Для эффективной работы мне нужна доброжелательная атмосфера и четкое понимание поставленных передо мной задач».

«Моя мотивация повышается, когда я чувствую свою важность для команды. Мне важно видеть, что меня слушают и ценят — тогда я с радостью работаю на максимуме своих возможностей».

Хорошо ли вы ладите с коллегами?

Подумайте о ваших отношениях с другими сотрудниками в прошлом и настоящем. Какими они были и как развивались? Вспомните о том, что вам нравилось в общении с коллегами. Уважение, чувство юмора и взаимная поддержка — вот те качества, которые делают рабочие отношения более приятными и эффективными.

«Я прекрасно лажу с коллегами. Я стараюсь сохранять позитивный настрой и поддерживать окружающих в стрессовых ситуациях».

«Я уделяю много внимания общению с коллегами, потому что считаю, что гармоничные отношения на рабочем месте важны не только для внутреннего комфорта сотрудников, но и для успешной работы компании».

Для Virgin Atlantic важен индивидуальный подход. Как бы вы описали себя?

Во время собеседования интервьюер хочет узнать больше о личных качествах кандидата и заодно оценить его честность. Ответ может включать такие модные слова, как экстравертный, энергичный и уверенный в себе.

«Я дружелюбный, уверенный в себе и целеустремленный. Кажется, именно такие люди и нужны вашей компании?»

Virgin Atlantic отличается особой корпоративной культурой, и рекрутеры ищут людей, которые хорошо в нее впишутся. На сайте компании размещена такая цитата ее владельца, Ричарда Брэнсона: «Меня часто спрашивают, что отличает Virgin от других. Ответ прост — это люди. Если бы не команда хорошо обученных, мотивированных и, прежде всего, счастливых сотрудников, которые вносят свой вклад в общее дело, мы бы никогда не добились того, что у нас есть».

На эти вопросы вы должны ответить, если хотите работать на Билла Гейтса

Билл Гейтс — один из богатейших людей в мире (его состояние составляет $79,2 млрд), но и он признает, что наем сотрудников и управление ими всегда были для него одной из самых сложных задач.

Миллиардеры вроде Гейтса очень не любят совершать ошибки в этой важной области. Они стараются привлечь к работе людей, которые помогут развивать компанию и опережать конкурентов, а не тех, кто будет тратить время коллег впустую из-за банальной некомпетентности. Вот какие вопросы задают кандидатам на вакансии в Microsoft.

Как протестировать лифт?

Простой вопрос, который помогает отсеять многих кандидатов. Он не имеет отношения ни к одной из вакансий компании, а значит, не связан с областью знаний кандидата. Задав такой вопрос, рекрутер может оценить не только сам ответ на него, но и то, как человек действует в стрессовых условиях.

Часто кандидаты пытаются вспомнить механику процесса и задумываются слишком сильно. Для Microsoft важны знания, но компания еще больше ценит здравый смысл и умение понимать запросы потребителей.

Идеальный ответ — «просто нажать на кнопку». Он показывает здравый смысл кандидата, скорость реакции, логику и способность адаптироваться к различным сценариям.

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 10, а высота, проведенная к этой гипотенузе, равна 6. Найдите площадь треугольника

Чтобы конкурировать с такими, как Sony и Apple, Microsoft нужны самые блестящие умы мира. Этот нетипичный для собеседования вопрос позволяет мгновенно проверить не только знания, но и реакцию человека на стрессовые условия.

При проведении собеседования необязательно принимать решение мгновенно. Если кандидат не готов дать ответ в ходе интервью, попросите его выполнить соответствующее задание дома. Здесь важна не только правильность ответа, но и готовность человека совершить дополнительное усилие ради заинтересовавшей его вакансии.

Назовите сайт с отличным дизайном

Этот вопрос, заданный опытному дизайнеру, позволяет быстро оценить вовлеченность. Даже если человек хорошо разбирается в своей профессии, он может ее не любить, а значит, не будет проявлять к ней интереса в нерабочее время. Подходящий кандидат должен искренне интересоваться работой, быть в курсе последних тенденций и учитывать их при создании собственных идей.

Почему бы вам не устроиться в Google?

Каверзный вопрос! Microsoft выбрала одного из своих крупнейших конкурентов и спросила нескольких кандидатов, почему они не хотят присоединиться к его команде. Этот вопрос можно быстро переделать для другой отрасли и посмотреть, как соискатель на него отреагирует.

Теоретически рекрутер хочет услышать, что его компания лучше, кроме того, такой вопрос — отличный шанс оценить чувство юмора кандидата. Например, он может ответить: «Следующее собеседование у меня как раз там» или «Должно быть, они потеряли мое резюме, поэтому я пришел к вам».

Собеседование не обязательно должно ограничиваться комплиментами кандидата в адрес работодателя. Чувство юмора может иметь большое значение для работы в компании.

Как бы вы спроектировали аэропорт?

Этот вопрос подходит для большинства вакансий. Технический специалист может продемонстрировать свои знания, а будущий маркетолог — ответить на вопрос с точки зрения организации продаж. Например, сообразительный кандидат может предложить разместить побольше кафе у гейта, чтобы побудить клиентов к перекусам в последнюю минуту перед вылетом. Или, наоборот, расположить их подальше, чтобы у пассажиров было больше соблазна совершить покупку на борту самолета. Правильного или неправильного ответа здесь нет — это просто возможность оценить ход мыслей кандидатов.

Билл Гейтс построил одну из самых влиятельных компаний и совершил настоящую революцию в мире технологий, а после ухода с поста CEO Microsoft сосредоточился на своем фонде и благотворительной деятельности. Вот несколько его советов для начинающих специалистов.

Будьте в курсе всего нового

Изучайте науку, технику и экономику. Гейтс называет специалистов в этих областях будущими «агентами перемен» и рекомендует всем остальным также накапливать соответствующие знания. Не нужно срочно учиться кодить, если вы не умеете этого делать, но современный человек должен иметь представление о том, чем занимаются программисты.

Сохраняйте оптимизм

Выступая перед студентами Стэнфордского университета, Гейтс сказал, что «оптимизм часто называют ложной надеждой. Не забывайте, что ложная безнадежность также существует», поэтому в некоторых ситуациях нужно проявлять настойчивость.

Опасайтесь успеха

По словам Гейтса, это «паршивый учитель», который «заставляет умных людей думать, что они не могут проиграть».

Боритесь за общее благо

Гейтс — вдохновляющий активист. Выступая перед Национальной городской лигой в 2011 году, он заявил: «Все люди равны. Каждый заслуживает здоровой и продуктивной жизни. Успех человека не должен зависеть от расы или дохода его родителей».

Считаете, что проблемы мира слишком сложны? Зря. В своем обращении к выпускникам Гарвардского университета Гейтс сказал: «Не позволяйте сложностям останавливать вас. Будьте активистами. Боритесь с несправедливостью, и это станет одной из самых ярких страниц вашей жизни».

Мыслите шире

Еще в 1994 году в интервью журналу Playboy Гейтс подчеркнул важность этого принципа: «Люди могут выполнять ваши задачи совершенно другим способом и при этом получать отличный результат. У вас не должно быть предубеждения, что все должны делать то же самое, что и вы».

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