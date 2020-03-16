Собеседование с подвохом: 3 вопроса, которые расскажут о соискателе все

Арвидас Алутис, генеральный директор группы компаний Uvenco , рассказывает рекрутерам, о чем спросить кандидата, чтобы понять, ваш ли это человек. А соискателям — какие вроде бы не имеющие прямого отношения к работе вещи могут быть важны при найме.

Кандидат, который дошел до финального собеседования с топ-менеджментом компании, по умолчанию соответствует вакансии с точки зрения опыта, навыков, способности решать поставленные задачи и некой адекватности. На финишной прямой директора, в том числе и меня, интересуют скорее качества, которые можно назвать общечеловеческими, а также оценка того, впишется ли потенциальный сотрудник в культуру компании и сложившуюся команду. Уже несколько лет понять это мне помогают три вопроса.

Какие три книги вы прочитали в последнее время?

Почему это важно

Позволяет оценить кругозор, готовность к откровенности, склонность к приукрашиванию фактов, умение признать свои ошибки и выйти из сложной ситуации.

Как это бывает

Из моего опыта, почти 50% кандидатов начинают рассказывать о том, что они буквально на днях перечитывали Александра Сергеевича, Льва Николаевича, Федора Михайловича или Антона Павловича. Им кажется, что русская классика — это достойно, престижно и подчеркнет их должный культурный уровень.

Классика, безусловно, прекрасна. Незадача только в том, что в большинстве случаев люди говорят неправду, и томик Чехова последний раз брали в руки во время школьных выпускных экзаменов. Проверяется это элементарно с помощью простого вопроса типа «А почему именно Пушкин? Что вам особенно запомнилось? Какой герой любимый и почему?» либо нескольких домашних заготовок. Например, таких как «Так почему же Настасья Филипповна сожгла деньги?» или «Сколько лет было “старушке” Лариной?».

Реакция на дополнительные вопросы тоже показательна. Адекватный человек, поняв, что начал завираться, отыграет назад и признается, что поначалу из лучших побуждений сказал неправду. Менее адекватного будет «нести» на волне фантазии дальше.

Справедливости ради отмечу, что несколько раз я все-таки попадал на истинных фанатов русской классической литературы и узнал много нового о размышлениях князя Андрея под небом Аустерлица и Петербурге Достоевского.

Еще один популярный вариант ответа на этот вопрос

Люди начинают перечислять якобы прочитанные актуальные деловые книги, чтобы подчеркнуть свою экспертность, профессионализм и готовность к познанию. Замечательно! Расскажите, пожалуйста, каким образом вы использовали или планируете использовать полученные знания в своей прошлой или будущей работе?

Если кандидат способен дать развернутый ответ на этот вопрос и действительно интегрирует в свою практическую деятельность новые концепции и идеи — это отличный признак. Если нет — есть небольшая, но все же вероятность, что знания действительно неактуальны для его специальности.

Тогда можно поговорить о том, чем близка или не близка соответствующая концепция. Заодно оцените, насколько грамотно человек излагает информацию, умеет ли выделить главное, аргументировать свою точку зрения.

Мой совет кандидату

Человек, который склонен приукрашивать действительность, пытаться выглядеть лучше, чем есть, и, будем откровенны, врать в мелочах, вызывает настороженность. Поэтому говорите правду, правду и ничего кроме правды.

Живое и настоящее всегда лучше мертворожденных конструкций и вызывает искренний интерес и доверие.

В разное время мне запомнились (и были приняты на работу):

финансовый директор , интересовавшийся психологией и конкретными примерами доказавший, что грамотно использует эти сакральные знания в работе с подчиненными,

, интересовавшийся психологией и конкретными примерами доказавший, что грамотно использует эти сакральные знания в работе с подчиненными, вице-президент по персоналу , толково пересказавшая мне книгу об истории костюма (помимо прочего, это было весьма познавательно),

, толково пересказавшая мне книгу об истории костюма (помимо прочего, это было весьма познавательно), юрист , честно признавшийся, что регулярно перечитывает Акунина,

, честно признавшийся, что регулярно перечитывает Акунина, PR-менеджер, которая в какой-то момент всерьез заинтересовалась блокадой Ленинграда и за несколько месяцев перечитала почти все доступные блокадные дневники, несмотря на то что эта тема объективно не самая простая для восприятия.

В целом же, помимо упомянутой выше классики, люди чаще всего говорят о прочитанных модных романах современных авторов.

Что отвечу я сам

Мне повезло, ведь мои книжные интересы очень понятны — это научная фантастика. Поэтому ответ будет таким: перечитал «Обитаемый остров» и «Скотный двор». Уверен, что если периодически возвращаться к этим книгам, не дашь кому-либо собой манипулировать, да и сам не станешь этим заниматься, осознавая последствия.

Расскажите, пожалуйста, анекдот

Почему это важно

Ответ на вопрос поможет оценить готовность кандидата к неожиданным поворотам, его коммуникативные навыки, наличие чувства юмора и тактичность.

Этот вопрос — просто must, когда речь идет о собеседовании менеджера по продажам. Сейлз, не способный рассказать анекдот, — это нонсенс. Его место где угодно, но не в продажах.

Просто поверьте мне как человеку, который начинал с работы в ночной бригаде McDonald’s и продавца сотовых телефонов — именно короткий, к месту рассказанный анекдот часто помогает наладить контакт или снять напряжение при общении и с клиентами, и с коллегами.

Также вопрос пригодится на интервью с клиентскими менеджерами, HR-специалистами, менеджерами по корпоративным коммуникациям (как внутренним, так и внешним), специалистами call-центра, администраторами — в любых сферах, где принципиально важно найти общий язык с собеседником.

Кстати, этот прием весьма эффективен и в случае, когда вы приходите, чтобы возглавить уже имеющуюся команду сейлзов и клиентщиков. Его вполне уместно задать на первой общей встрече — получите еще один ключик к пониманию людей, с которыми предстоит работать.

Я считаю, что чувство юмора — бесценная вещь, которой невозможно научить. И работать всегда приятнее с теми, у кого оно есть. Поэтому вопрос про анекдот обязательно задаю кандидатам на должность моего заместителя или личного ассистента.

Как это бывает

В нашей компании сейчас одна из самых актуальных задач — увеличить как минимум вдвое число кафе-киосков самообслуживания в офисах. Поскольку формат инновационный, клиентским менеджерам нужно не просто грамотно продавать услугу, но и вести просветительскую работу.

Коммуникативные навыки и умение наладить контакт архиважны. Поэтому вопрос про анекдоты уже стал обязательным на собеседовании для сейлз-менеджеров.

Из моей практики, в 90% случаев кандидаты позитивно реагируют на просьбу рассказать анекдот. Примерно для 20% из них он оказывается несколько неожиданным и заставляет задуматься, причем, как выясняется, о том, какой из анекдотов будет достаточно приличным и смешным.

Мой совет кандидату

Ненормативная лексика, политика, религия, юмор ниже пояса, сексуальная ориентация и прочее гендерное — сразу нет. Шутки про Вовочку, отдельные профессии, чукчу, русского и немца, прочий национальный колорит — лучше не надо, даже если это правда смешно.

Единственное исключение — тонкая шутка про собственную специальность кандидата. Анекдот продолжительностью более 30 секунд — не подходит. Нечто слишком тонкое и интеллектуальное, рассчитанное на отдельные группы — скорее нет, чем да.

Лучший вариант

Короткий анекдот из пары предложений с интересным подтекстом, игрой слов и прочим. По формату это может быть похоже на легендарных ежиков, которые кололись, давились, но продолжали есть кактус.

Что отвечу я сам

Меняю жизненный опыт «как жить без денег» на опыт «как жить с деньгами».

Как именно вы будете тратить деньги нашей компании?

Почему это важно

Если честно, этот вопрос наиболее эффективен тогда, когда его задает собственник бизнеса при собеседовании с кандидатами на ключевые позиции. Потому что в таком случае речь идет не о несколько абстрактных корпоративных бюджетах, а о деньгах конкретного человека, который сидит напротив и смотрит тебе в глаза.

Но он хорош и в случае, когда собеседование проводит менеджер, и является менее избитой версией вопросов типа «какую пользу вы можете принести компании». Ответ позволяет понять базовые установки кандидата, то, как он видит свои задачи, как будет распоряжаться находящимися в его ведении ресурсами.

Как это бывает

85% кандидатов, включая топ-менеджеров, отвечают примерно так: очень разумно, экономно, в соответствии с утвержденным бюджетом на год и квартал и так далее. Словом, «экономика должна быть экономной».

В 60% случаев по человеку видно, что он хочет сказать то, что, по его мнению, от него хотят услышать. Ведь так он будет выглядеть специалистом, берегущим корпоративный бюджет или деньги акционера.

Но парадокс в том, что есть ситуации, когда бесконечная экономия пойдет бизнесу не на пользу, а во вред. Никто не говорит о том, что нужно раздувать бюджеты на маркетинг или обучение персонала. Но бизнес, экономящий копейки на всем в период активного роста, — странное явление.

Поэтому более адекватным для меня станет ответ типа «в соответствии с актуальными целями компании». А высший пилотаж (и то, что хочет услышать собственник или первое лицо) — ответ «я буду помогать зарабатывать деньги для компании». Но его я слышал только от 10% кандидатов.

Мой совет кандидату

Некий «правильный» ответ я уже озвучил. Советую переложить его на специфику вашей работы, лучше — с конкретными примерами. А еще лучше — поставьте себя на место собственника и подумайте, что хотели бы услышать на его месте.

Что отвечу я сам

Тратить буду только на то, чтобы заработать еще больше!

Фото в тексте: Unsplash

Фото на обложке: Elle Aon/Shutterstock