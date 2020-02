Как чтение книг помогает «перезагрузить» мозг

Хью МакГуайр — основатель двух компаний, связанных с книгами: LibriVox и Pressbooks. Но несколько лет назад у него совсем не было времени, чтобы почитать самому. Как и многие из нас он захлебывался в потоке цифровой информации и его любимые бумажные книги собирали пыль на полках. Хью понял, что очень скучает по минутам покоя, которые он проводил за книгой. А еще он заметил, что постоянно чувствует усталость и не может ни на чем сосредоточиться.

«Я не мог сосредоточиться на работе и даже с друзьями и семьей, — рассказал он в колонке для Harvard Business Review. — Я вечно уставал, раздражался и испытывал постоянный стресс из-за желания потреблять цифровую информацию. Стресс воспринимался как-то по-электронному, словно состоял из каждого бита и байта на моих экранах».

Хью обнаружил, что от перегрузки информации ему помогает более медленное потребление контента, например, в форме книг. Поэтому он вернул себе привычку читать бумажные книги. «Возврат к книгам помог мне найти больше времени для самоанализа и размышлений, — сказал он. — Мое внимание улучшилось, а разум словно освободился для лучшего решения рабочих проблем».

Умение решать проблемы — ценный навык для любого, кто запускает или руководит бизнесом. Также необходимо давать своему мозгу отдыхать, и в этом тоже могут помочь книги. По словам нейроученого Даниила Левитина, сосредоточенное чтение сжигает около 42 калорий в час, а потребление новой информации в другой форме (например, когда вы листаете твиттер или новости) сжигает примерно 65 калорий в час.

Одно исследование показало, что чтение романов улучшает работу мозга на множестве уровней — от умения поставить себя на место другого человека до гибкости воображения. Возьмем, к примеру, Илона Маска — одного из самых известных инноваторов нашего времени. В детстве он мог читать научную фантастику более 10 часов в день. А в нашем быстро меняющемся мира важно быть инноватором, если вы хотите выжить в условиях конкуренции.

Чтение — это лучший и самый простой способ развить креативное мышление и отдохнуть от цифровой нагрузки. Вот что поможет вам приучить себя ежедневно уделять время чтению.

1. Уберите подальше все устройства

Вы скажете, что это просто, но на самом деле отложить телефон или планшет труднее, чем кажется. Новая информация — вроде уведомления или обновления ленты в твиттере — создает прилив эндорфинов в нашем мозгу, и нам это нравится.

Да и сами устройства сделаны так, чтобы вызывать зависимость — спросите бывших работников Кремниевой долины, например, Тристана Харриса, который раньше работал в Google и теперь активно рассказывает о затягивающих механизмах и нездоровой природе телефонов. Даже Нир Эяль, автор популярной книги о том, как подсадить людей на продукт, кардинально изменил свою позицию — недавно он выпустил новую книгу «Не отвлекаемые: как контролировать свое внимание и жизнь». В ней он дал несколько советов о том, как можно освободиться от зависимости от устройств — например, перестать постоянно сидеть в Slack, ограничить количество ноутбуков на совещаниях до одного и держать телефон в беззвучном режиме. Если вам нужно сосредоточенно над чем-то поработать, лучше вообще убрать смартфон из поля зрения — в ящик стола или в другую комнату. Вы не сможете сосредоточиться и полностью погрузиться в книгу, если будете постоянно проверять сообщения.

2. Если вы не можете выделить на чтение несколько часов, читайте хотя бы периодически

Я руковожу собственной компанией, поэтому обычно у меня не бывает дней, когда я могу уделить чтению несколько часов подряд. Но как сказал профессор Уортоновского университета Адам Грант: «Если у руководителя нет времени на чтение, то у него нет времени на то, чтобы научиться чему-то новому».

Если успешные предприниматели как-то находят это время, то это по силам и мне. Я читаю по мере возможности — по дороге на работу или когда стою в очереди за кофе. Или же вечером вместо того, чтобы смотреть какой-нибудь сериал, я стараюсь прочитать хотя бы пару глав.

Любопытно, но исследования показывают, что люди лучше усваивают информацию, если получают ее в короткие промежутки времени, а не пытаются узнать сразу много всего.

3. Тщательно выбирайте, что вы читаете

Очевидно, что если вы выберете книгу, которая вам понравится, то вы охотнее будете за нее браться. Кроме того, полное погружение в одну увлекательную книгу лучше быстрого прочтения десятка произведений, которые не вызовут у вас никакого интереса. Состояния потока — того самого состояния сознания, в котором человек работает лучше всего — можно достичь только при полном погружении в материал.

Коллеги часто говорят мне, что очень трудно найти хорошие книги и что на поиски иногда уходит слишком много времени. Действительно, существуют тысячи разных произведений и выбрать что-то одно нелегко. Поэтому я советую полагаться на выбор ваших любимых авторов и экспертов. А еще мне нравится пользоваться сайтом What Should I Read Next, где есть огромная база рекомендаций.

