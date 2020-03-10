Какие слова в рекомендательном письме покажут, что перед вами ценный кандидат

Рекомендательные письма представляют всех кандидатов как очень хороших сотрудников. Но как рекрутеру оценить соответствие этих похвал действительности? Стивен Джей Цеси, профессор по развитию человеческого потенциала в Корнеллском университете, рассказал, как выглядит подавляющее большинство рекомендаций и какие слова в них укажут на действительно ценного кандидата.

Как выглядят рекомендательные письма

Обилие позитивных характеристик

В течение нескольких лет я был членом исследовательской группы в Корнеллском университете и Национальной ускорительной лаборатории им. Ферми, которая анализировала письма с академическими рекомендациями в обоих учреждениях.

Мы рассмотрели 2206 таких писем и изучили языковые средства, которые в них использовались. Мы смотрели на:

позитивно и негативно окрашенные слова;

определения, связанные с исключительностью (например, «выдающийся»);

определения, связанные с усердной работой (например, «трудолюбивый»);

фразы, вызывающие сомнение (например,«пусть исследования X комментируют другие»).

Мои наблюдения совпадают с выводами людей, которые занимаются вопросами найма в других областях. Подавляющее большинство рекомендаций изображает кандидата очень позитивно. Автор редко советует не нанимать его — это встречается только в 1-2% писем.

Письмо с отрицательным отзывом настолько выбивается из общей картины, что заставляет подумать, будто между кандидатом и автором есть личная неприязнь. Но за нелестной рекомендацией может стоят не только она.

Редкие отговаривания от сотрудничества

Анна Месснер и Эрика Симахара, медики из Стэнфордского университета, проанализировали 763 рекомендательных письма, сопровождавших заявления врачей на работу. «Ни в одном (письме) не было указано, что заявитель не рекомендуется или что он должен рассмотреть другую специальность», — заключили они.

Другие исследования подтвердили этот вывод, в том числе работа Кухели Датт и ее коллег из обсерватории Ламонта-Доэрти Колумбийского университета. Они разделили более тысячи писем с характеристиками ученых, подающих заявки на постдокторские программы, на три категории: сомнительные / неясные, хорошие и отличные. Более 98% рекомендаций были оценены как хорошие или отличные — только 31 из 1224 оказалась нелестной.

Таким образом, рекрутерам не стоит ожидать, что авторы писем будут отговаривать их от сотрудничества с кандидатом.

Отсутствие средних кандидатов

Из исследования Датт следует, что сейчас авторы 76,6% рекомендаций описывают кандидатов как хороших или находящихся на уровне выше среднего. Мой 42-летний опыт говорит, что в прошлом они скорее бы назвали их приемлемыми или еще менее лестно.

Сочетание культурного сдвига со страхом, что кандидат узнает содержание письма и это приведет к конфликту или даже юридическим претензиям, привело к тому, что авторы рекомендаций перестали называть способности претендентов на должность средними. По их мнению, это однозначно приведет к неудаче, ведь компании ищут лучших специалистов.

Как отмечает Датт, в прошлом авторы рекомендательных писем были гораздо откровеннее, поэтому сегодняшним рекрутерам нужно учиться читать между строк. Предлагаю свой способ вычислить кандидатов, которых авторы рекомендаций действительно ценят.

На какие слова обратить внимание

Оказалось, что только 20-25% писем описывают претендентов на должность как выдающихся. Они делают это, используя упомянутые выше определения, связанные с исключительностью: «уникальный», «один из лучших», «невероятный», «фантастический», «вундеркинд», «непревзойденный», «выдающийся»,«восходящая звезда»,«такой же или лучше, чем (известный человек)»,«удивительный» и другие.

Эти характеристики выглядят слишком общими, но исследования показали, что они содержатся только в четверти писем. В остальных чаще встречаются такие определения, как «трудолюбивый», «небезразличный», «хороший», «знающий» и так далее.

Конечно, некоторым работодателям нужны прежде всего трудолюбивые сотрудники. Но если вы ищете именно высококлассного специалиста, то при чтении рекомендательных писем обратите внимание на слова, которые так или иначе указывают на его исключительность.

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