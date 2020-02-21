Как чат-боты производят переворот в процессе найма

65% соискателей говорят , что никогда или почти никогда не получают от потенциального работодателя уведомлений о том, на каком этапе находится рассмотрение их кандидатуры. Этот недостаток информации изматывает и оставляет негативное впечатление о компании. Исправить ситуацию могут чат-боты.

Уменьшение выгорания и создание положительного опыта

Одним из первых шагов, которые вы можете предпринять для улучшения процесса найма, является экономия времени соискателей. Часто они тратят по несколько часов, составляя отклик на одну должность. Отсутствие ответа от работодателя говорит о серьезном неуважении к времени кандидата.

Но у рекрутеров не всегда получается быстро отвечать из-за огромного числа откликов, которые приходят на некоторые открытые позиции. Одним из решений, которое многие компании добавили в свой арсенал, стали чат-боты. У них есть множество плюсов, но самой востребованной функцией оказалась их способность быстро отвечать соискателям. Одно исследование показало, что 92% людей считают наиболее значимым преимуществом чат-ботов скорость их реакций.

Эти ИИ-инструменты могут дать немедленную обратную связь кандидату. Их также можно использовать для ответов на часто задаваемые вопросы, для постоянного информирования о статусе рассмотрения резюме и для бронирования времени для собеседования. Многие из этих ботов способны интегрироваться с рабочим календарем рекрутинговой команды, чтобы соискатель мог выбрать свободное окно для встречи. Эти функции позволяют как HR-отделу, так и кандидатам экономить огромное количество времени, так как рекрутерам не нужно просеивать множество резюме, а соискателям — заполнять длинные анкеты. Более быстрое реагирование также связано с ростом вовлеченности кандидатов до 71%, что увеличивает число откликнувшихся квалифицированных специалистов.

Упрощение взаимодействия

Соискатели часто чувствуют, будто им нужно прыгнуть через обруч, чтобы отправить отклик. Нередко можно услышать жалобы о том, что кто-то подгоняет резюме под конкретную вакансию, но после его загрузки оказывается вынужден ввести ту же самую информацию в специальную форму. Эти длинные заявки могут вызвать у более чем половины кандидатов ощущение, что они получили негативный опыт. К многим из этих документов трудно или даже невозможно получить доступ без компьютера, и часто они очень одномерны с точки зрения доступности. Соответственно, резко возросла востребованность мобильных решений для отправки откликов. Вместо заполнения нескольких страниц можно подать заявку за считанные минуты, отвечая на вопросы чат-бота в мессенджере. Выяснилось, что 78% людей при наличии выбора будут отправлять отклики именно так.

Соискатель, который может использовать любую удобную для него коммуникационную платформу (будь то Facebook, WhatsApp или что-то еще), чувствует себя комфортнее в течение всего процесса найма. Мессенджеры также помогают кандидатам с особыми потребностями общаться с рекрутерами, используя, например, программы чтения с экрана.

Изменение мнения о вашей компании

Хотя мы уже упоминали, что более приятный опыт взаимодействия может повысить заинтересованность и привлечь более ценных специалистов, есть еще один аспект, который необходимо учитывать. Он заключается в изменении общественного мнения о вашей компании. Одно исследование показало, что соискатели, столкнувшиеся с неприятностями при отправке отклика, вероятно, будут принимать решение с их учетом. 59% опрошенных сказали, что в таком случае посоветуют другим не подавать резюме в эту компанию, а 42% больше не будут поддерживать ее продукты или услуги. Это также может привести к появлению негативных отзывов на таких сайтах, как Glassdoor. С другой стороны, 88% кандидатов в случае получения положительного опыта посоветует знакомым обратиться в компанию, а 71% будут пользоваться ее продуктами и услугами. Кроме того, 80% заявили, что попытаются отправить отклик в следующий раз, а 60% посоветуют это другим.

Итак, о чем говорят все эти данные? Они показывают, что опыт соискателя может оказать долгосрочное влияние на вашу компанию и на ассоциации, связанные с ней. Отрицательный опыт может привести к драматическим последствиям, а положительный — обеспечить вам больше кандидатов в будущем. Очень важно ориентироваться на потребности соискателей, особенно в период жесткой конкуренции за таланты. Интегрируя в процесс найма новые технологии, такие как искусственный интеллект, вы можете сократить количество повторяющихся задач для рекрутеров и позволить им сосредоточиться на общении с людьми.

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