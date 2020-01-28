Неделя на все: как освоить новый навык всего за семь дней

Секретами продуктивного обучения, если у вас есть всего неделя, поделилась Надежда Макова, CEO и управляющий партнер проекта «Теории и практики» .

Конечно, в идеальном мире люди всегда все делают вовремя. Вовремя понимают, что им нужно изучить, чтобы преуспеть. Вовремя ищут занятия, преподавателей, материалы. Вовремя учатся и не забывают отдыхать. Однако в реальной жизни иногда приходится делать все в последний момент или, скажем, за неделю. Но возможно ли это? Вполне!

Когда речь идет о быстром освоении нового материала, знания или навыка, ключевыми становятся две вещи.

Во-первых, вы должны понять и принять тот факт, что за семь дней стать профи невозможно, однако вполне можно рассчитывать на качественное запоминание азов.

Во-вторых, поскольку речь идет об обучении в условиях ограниченного времени, главный акцент необходимо делать на разнообразные приемы эффективного запоминания.

Интенсивно заниматься чем-либо человек в среднем может не более трех с половиной часов — после этого наступает привыкание, усталость, а внимание рассеивается.

С этой точки зрения гораздо продуктивнее после трех часов обучения дать себе час-полтора на отдых вместо того, чтобы продолжить зазубривать материал в течение четвертого, пятого, шестого часа. Знания не будут усвоены, а драгоценное время будет потеряно.

Если же вы дадите себе отдохнуть, то новый цикл занятий длиною в еще три с половиной часа, позволит запомнить больше и забыть меньше.

Планируйте

Секрет успешного освоения основ любого навыка за неделю заключается в том, что вы должны взять максимум из этих семи дней. Каждый день должен быть посвящен новому этапу обучения. Первый день, скажем, понедельник, советую уделить этапу анализа и подготовки.

Определите свою финальную цель.

Да, вы уже осознали, что стать мастером за семь дней невозможно, однако, чтобы обучение длиною в неделю было продуктивным, важно понять и увидеть, к чему вы стремитесь.

В каком объеме вы должны овладеть обозначенным навыком к седьмому дню? Скажем, вы решили научиться играть на пианино, и ваша цель к седьмому дню — сыграть простую мелодию двумя руками на дне рождения у любимой бабушки.

Разбейте навык на элементы.

Чем больше элементов вы выделите и чем более детальны они будут, тем лучше. Скажем, для нашего примера элементами могут быть: освоение семи нот и их расположения на нотном стане, игра гаммы в до мажоре, разбор простого произведения с листа отдельными руками, соединение произведения двумя руками, заучивание.

Устраните все, что вас отвлекает.

Если освоить навык критически важно и у вас есть возможность на семь дней уехать в лес и закрыться в избушке — сделайте это.

Если такой возможности нет, но научиться все равно нужно, просто уберите из поля зрения все потенциальные препятствия, которые могут вам помешать. Например, если вы боитесь, что отвлечетесь на кино, сериалы или игры, отключайте на время учебы интернет, а консоль временно отдайте другу.

Потратьте на обучение не менее 20 часов.

Это подтвержденный минимум, который необходим, чтобы овладеть любым навыком на базовом уровне. То есть, если речь идет о неделе, заниматься вам необходимо минимум три часа каждый день. Если есть возможность потратить больше времени — сделайте это, но не забывайте отдыхать. Больше 20 часов на навык — выше уровень владения.

Пробуйте и повторяйте

Чем человек старше, тем сложнее ему дается любой новый навык и тем быстрее он готов опустить руки. К счастью, на стороне обучаемости стоит такое качество нашего мозга, как пластичность, или постоянное его видоизменение под действием внешних факторов.

Да, со временем процесс происходит все медленнее, но не исчезает насовсем. А это значит, что в вопросе быстрого изучения предмета всего за семь дней, ваш главный помощник — поговорка «Повторение — мать учения».

Когда мы осваиваем новый моторный или интеллектуальный навык, в нашем мозге формируются новые нейронные связи. Да, впервые нажав на клавиши пианино вы, скорее всего, собьетесь и будете путать ноты так, словно их не семь, а двадцать семь. На этом этапе легче всего забросить, сказав, что «не получается». Но чем чаще вы будете нажимать на клавиши, замечать свои ошибки и осознанно их исправлять, тем быстрее вы сведете их к минимуму.

Ваш мозг уже начал формировать нейронные связи, так что секрет не в бездумном зазубривании и повторении, а в осознанной автоматизации навыка, к которой вы прилагаете целенаправленные усилия — проще говоря, думайте, почему вы это делаете, прежде чем нажать на правильную клавишу пианино.

Запоминайте

Освоение как моторных, так и интеллектуальных навыков пройдет легко, если вы будете следовать трехступенчатой модели обучения.

Первый этап — когнитивный.

Это тот самый момент осмысления и подготовки. Первый шаг, во время которого вы определяете цели и разбиваете навык на элементы.

Второй этап — ассоциативный.

В случае с моторными навыками речь идет о тренировке, повторении, отлавливании ошибок и их исправлении.

В случае же с навыками интеллектуальными сюда добавляется шаг запоминания. Лучше всего запоминать помогают ассоциации, это действительно работает.

Вы сами должны придумать для себя ассоциативную систему. Она не обязательно должна быть строгой и логичной, не будет ошибкой использовать юмор и воображение. Скажем, если вы учите слова иностранного языка, попробуйте запомнить их, подыскав аналоги в других языках, которые вам уже известны.

Третий этап — автономный.

Если речь идет о семи днях освоения навыка, в течение которых вы каждый день тратите на обучение три часа, а цели ваши не попадают за пределы «освоить азы», то автономный этап должен начаться примерно на пятый день и закрепиться в два последующих.

Этап начинается тогда, когда вы начинаете замечать, что действия нового навыка вы выполняете точно, правильно и не задумываясь.

Как достичь максимума

Когда у вас есть проблема, закрыть которую необходимо с помощью новых знаний, делайте выбор в пользу своевременности. Если вы хотите быстро чему-то научиться, погрузитесь внутрь и немедленно реализуйте то, что изучаете.

Своевременность обеспечивает удобство, доступность, актуальность и эффективность, это лучший способ не только запомнить, но и сохранить новые знания. Прогресс пойдет быстрее, а сохранять полученную информацию вы будете в разы лучше.

Выберите нужный навык исходя из текущих потребностей — четко определите и сформулируйте, зачем вам новое знание. Так мозг получит сигнал нужности информации и отнесется к ней с большим вниманием.

Изучите суть навыка, его концепцию, разбейте навык на этапы.

Начните с практики как можно скорее: начинайте применять навык сразу же и не бойтесь, что не получается.

Не разменивайтесь по мелочам: потребляйте только тот контент, который непосредственно связан с вашей актуальной задачей по обучению.

И помните главный секрет: человек учится быстрее, когда у него есть ясная, неотложная необходимость использовать эти знания как можно скорее. Хотите освоить навык за семь дней? Определите, почему он вам нужен уже через неделю.

Фото в тексте и на обложке: Unsplash