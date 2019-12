Хочу стать продакт-менеджером. Какие навыки мне нужно прокачать?

Навыки, необходимые продакт-менеджеру, и как их развивать

Этот перечень создан на основе моего опыта работы директором по продукту. Для удобства я разделила его на привычные hard и soft skills.

Hard skills

Аналитика. Какие метрики вам нужны, с помощью каких данных можно посчитать эти метрики и что вы будете делать с полученными результатами — это смысловая составляющая навыка. Есть еще техническая — знание SQL, Python, Google Analytics, Yandex Metrika.

Развить смысловую составляющую вам поможет курс в бизнес-школе или сильный ментор-аналитик. Разберитесь, зачем нужно A/B-тестирование, чтобы не было соблазна использовать этот инструмент в любой непонятной ситуации. Дополнительно прочитайте книгу «Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster» Алистера Кролла и Бенджамина Йосковица. Технологическую часть прокачают видео на YouTube или курс в Codecademy.

Экономика. Вам нужно разбираться в P&L, отличать прибыль от выручки и знать, как посчитать маржинальность. Обязательно понимание юнит-экономики и ее применение в управлении продуктом.

Лучше всего получить высшее образование в финансовом или экономическом вузе, этот фундамент мало что может заменить. Немного прикрыть недостаток теории помогут курсы на Coursera и книга Алексея Герасименко «Финансовый менеджмент — это просто». Обязательно поговорите с CFO и попросите рассказать, как устроен P&L всей компании. Берите больше задач, где нужно посчитать эффект в деньгах.

Дизайн. Вам надо понимать дизайн как инструмент общения с пользователем и уметь похвалить или раскритиковать интерфейс с опорой на аргументы, а не на интуицию и вкус.

Изучите фреймворк Jobs-to-be-Done и инструмент проектирования customer journeys, чтобы лучше разобраться в том, как и почему клиенты пользуются вашим продуктом.

Прочитайте «Intercom on Jobs-to-be-Done» Де Трейнор и «Дизайн для недизайнеров» Робина Вильямса, для более глубокого погружения в тему пройдите курс в БВШД, а для развития насмотренности следите за международными конкурсами вроде FWA, D&AD, Awwwards, CSS Design Awards. Попросите дизайнера, с которым работаете в компании, объяснить, почему он принял те или иные интерфейсные решения.

Управление командой разработки. Вам необходимо владеть методологиями гибкой разработки и понимать, как их внедрять. Нужно разбираться в технологическом стеке проекта и знать, как он влияет на продукт.

Из литературы обратите внимание на «Спринт. Как разработать и протестировать новый продукт всего за пять дней» Джейка Кнаппа, «Scrum: Революционный метод управления проектами» Джеффа Сазерленда и «Бизнес с нуля. Метод Lean Startup» Эрика Риса. Про Kanban читайте в блоге Jira.

Исследования. Вам надо понимать, в чем особенность разных типов исследований: как они отличаются по стоимости и какое будет эффективно в вашем случае.

Делать структурированные и грамотно оформленные количественные исследования поможет курс по статистике. Для качественных исследований нужен курс по consumer research.

Если у вас, как и у меня, есть опыт работы в отделе маркетинга FMCG-компании, то вам будет гораздо проще погрузиться в тему. Базу про количественные исследования вы найдете в «Quantitative and Statistical Research Methods: From Hypothesis to Results», Криста Д. Бриджмон и Уильям Юджин Мартин, про A/B-тестирование в «Designing with Data: Improving the User Experience with A/B Testing», Кэйтлин Тан, Рошелл Кинга и Элизабет Ф. Черчилл, а про качественные исследования в «Lean Customer Development: Building Products Your Customers», Синди Альварес.

Структурный подход к решению. Вам нужно решать задачи, выстраивая логические связи между фактами, а не перебирая идеи.

Для развития этого навыка прочитайте «Принцип пирамиды» Барбары Минто и решайте бизнес-кейсы.

Soft skills

В Америке или Великобритании навыки коммуникации и лидерства заложены в культуру и образовательные программы, в России им редко уделяют внимание. Над soft skills полезно поработать всем.

Самостоятельность. Можете ли вы взять на себя ответственность и решать задачи, не привлекая других участников команды?

Уровень самостоятельности зависит от пережитого опыта: кто был вашим руководителем и давал ли он вам достаточно свободы, чтобы вы научились брать на себя ответственность. Для развития этого навыка сделайте pet-проект, например, сайт с рубриками и статьями, который вы будете использовать как собственный блог, или чат-бот с расписанием автобусов в разных районах вашего города. Придумайте идею, в которую вам будет интересно погрузиться.

Менеджмент стейкхолдеров. Можете ли вы найти общий язык со стейкхолдерами и отстоять свою точку зрения в разговоре? Насколько ваша работа прозрачна и понятна для них?

Научиться менеджменту стейкхолдеров можно только на практике, регулярно запрашивая у них обратную связь. Обязательно составьте карту, где вы разместите всех стейкхолдеров, и пропишете, какие требования есть у каждого из них к вам и что вам нужно от них. Если хочется почитать что-то по теме, подойдут книга о переговорах «Договориться можно обо всем» Гэвин Кеннеди и книга о продажах (а стейкхолдерам вы, по сути, продаете свои идеи) «The Psychology of Selling» Леонарда Мура.

Лидерство. Умеете ли вы вдохновлять команду и смотреть на ситуацию не как на проблему, а как на задачу?

Возьмите курс Global leadership в Stanford или LSE. Вариант проще — мероприятия от Adizes Institute. Прочитайте книги «Лидеры едят последними» Саймона Синека, «Creativity INC» Эда Кэтмелла и Эми Уоллес, «Hard things about the hardest things» Бена Хоровица и «In Search of Gold of the Desert Kings». Изучите шесть типов лидерства.

Коммуникация. Умеете ли вы своевременно и логично отвечать на вопросы команды? Получается ли у вас достигать нужных результатов и приходить к согласию по ключевым вопросам?

Я советую пойти на управленческие поединки и поиграть в дебаты. Надо заставить себя воспринимать коммуникацию не как то, что вам дано по умолчанию, а как то, с чем можно работать.

Возьмите за правило общаться с тремя новыми людьми в неделю, которые могут быть полезны для вас, и ищите, чем вы можете помочь им.

Современность. Есть ли у вас насмотренность: знаете ли вы, что происходит на рынке и какие продуктовые решения работают лучше других?

Современность надо нарабатывать практикой: максимально много читать, смотреть и встречаться с людьми. Подпишитесь на telegram-канал Ани Булдаковой «No Flame No Game», блог Andrew Chen и Farnam Street.

Специальности, из которых вырастают продакт-менеджеры, и их уязвимые места

Бизнес-аналитика. Эта профессия предполагает, что вы уже понимаете экономику, аналитику и владеете навыком количественных исследований. При этом у вас может хромать дизайн, качественные исследования, управление разработкой и soft skills. Другими словами, вы умеете выгружать запросы и писать SQL, но не всегда понимаете, как это применить к бизнесу.

Проджект-менеджер. С одной стороны, вы уже управляли разработкой, контролировали дедлайны по задачам и делали разные фичи в продукте, но, с другой, вашим приоритетом всегда были сроки и техническое задание. Вам нужно научиться думать по-другому: с опорой на экономику и аналитику. Из soft skills уделите особое внимание навыку лидерства.

Маркетолог. Вы запускали рекламные кампании и поэтому неплохо разбираетесь в деньгах, аналитике, исследованиях и дизайне. Скорее всего, вы мастер в метриках по привлечению пользователей, а вот с удержанием дела обстоят гораздо хуже. Вам нужно погрузиться в качественные и количественные исследования и понять, как применять их результаты при принятии решений. Еще одно потенциальное слабое место в том, что у вас совсем нет опыта взаимодействия с программистами: поработайте по гибкой методологии хотя бы с одним или двумя разработчиками.

Продуктовый дизайнер. Дизайнеры всегда остаются на стороне пользователей, им трудно опираться на аналитику или финансовые показатели. Есть большой риск, что при таком подходе у компании не схлопнется юнит-экономика. Уделите внимание финансовым метрикам, считайте эффективность в деньгах и больше общайтесь с CFO.

Разработчик. Вы хорошо разбираетесь в том, как сделать MVP, не забываете повесить аналитику и разговариваете с программистами на одном языке. У вас провисает понимание экономики, навык в проведении исследований и soft skills. Если вы back-end-разработчик, то вам нужно уделить внимание дизайну. Для понимания уровня ваших soft skills попросите обратную связь у команды.

Менеджер по продажам. У вас отлично проработаны soft skills, это редкость и большое преимущество, но такие навыки как аналитика, дизайн и управление разработкой могут напрочь отсутствовать.

Операционный менеджер. Вы понимаете процессы, боли конечного пользователя и бизнес-партнеров, умеете работать с ожиданиями стейкхолдеров и строить коммуникацию. Вероятно, разбираетесь в экономике и финансах, так как операции связаны с бизнес-эффективностью. Вам не хватает навыка проведения исследований, умения работать с дизайном, глубокого понимания аналитики и опыта взаимодействия с разработкой.

Как получить максимум

Вернитесь к блоку о специальностях, из которых вырастают продакты, и определите, в какой точке вы сейчас находитесь или находились раньше. Вы аналитик, дизайнер или, может быть, менеджер по продажам?

Прочитайте в описании своей специальности, каких навыков, по-моему мнению, вам может сейчас не хватать для качественного выполнения задач на должности продакт-менеджера.

Поднимитесь выше и найдите в описании этих навыков, инструменты, которые я советую для их развития.

Составьте план, как прокачать свои навыки для должности продакт-менеджера, используя мои советы и фокусируясь не более, чем на двух, за один временной промежуток.

Фото на обложке и в материале: Unsplash