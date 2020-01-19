«Все началось с турецкого сериала». Как и зачем учить редкие языки

В 10 классе я уже начала учить английский и испанский. Тогда у меня было много времени для саморазвития, и я точно знала, что если выучу какой-нибудь редкий язык, будет проще поступить в вуз и после устроиться на работу. Освоить его не так уж сложно: есть приложения, учебники, интернет-ресурсы. Я выбрала турецкий. Расскажу, почему меня заинтересовал именно этот язык, как я его изучала и где он может пригодиться.

Я люблю редкие языки. Если ты знаешь такой, то можешь оказаться более востребованным в работе, а еще, конечно, привлечешь внимание окружающих. Особенно если ты выучил его самостоятельно: значит, ты умен и настойчив.

От сериалов до онлайн-курсов — как я учила редкий язык

Все началось с турецкого сериала. Я смотрела его с субтитрами, и мне очень понравился язык. Он мелодичен благодаря закону гармонии гласных: обороты и связки в словах звучат как единое целое. Язык похож на песню — сразу привлекает слушателя. Я подумала, что будет классно выучить его самостоятельно.

Первые слова я выучила на слух во время просмотра сериала. Это были приветствия, вопросы и слова, обозначающие членов семьи.

Параллельно я знакомилась с культурой страны. Турецкий — очень «вежливый» язык. В нем много выражений и слов благодарности. Их я сразу и выучила, потому что они часто повторялись.

Но надо было освоить грамматические правила и алфавит, поэтому я залезла в YouTube. Там много каналов, на которых преподаватели и носители языка рассказывают о культуре, разбирают фразы, грамматику. Я смотрела видео одной онлайн-школы.

В ней большой выбор курсов. Стоимость зависит от пакета, можно взять семь уроков за 3680 рублей или 18 за 7700 рублей. Советую начать с курса подешевле, чтобы проверить, нравится ли тебе язык.

Shutterstock / Eiko Tsuchiya

Когда я выучила алфавит, нашла курс в интернете, который стоил всего 200 рублей за три месяца. Его создательница — блогер Nushabelle, которая снимала вайны о турецких сериалах. Вместе с преподавателем они только запускали этот курс, цена была маленькой, поэтому я решила попробовать. Вебинары проходили один раз в неделю по вечерам в воскресенье. С учениками связывались с помощью группы в WhatsApp и во «ВКонтакте». Это очень удобно, потому что в отличие от занятий в оффлайн-школах, вебинары можно посмотреть в записи.

Затем я скачала приложения Duolingo, которое помогло мне освоить азы. Оно больше направленно на изучение лексики, чем грамматики, то есть пополняет словарный запас. Удобно, что слова в этом приложении разбиты по темам, и пока ты не изучишь одну, не сможешь перейти к более сложной.

Еще я всем советую приложение Quizlet. Правда, в нем придется вводить слова самостоятельно из учебников или интернета. Это приложение подойдет для среднего уровня знания языка.

Оффлайн-школ турецкого в нашей стране мало. В больших городах можно найти курсы, которые обучают редким языкам или репетитора. У учителей редких языков стоимость занятий начинается от 1000 рублей. В своем родном городе Саранске я не нашла учителя турецкого, потому что такие преподаватели работают в больших городах.

Почему стоит учить турецкий

Во-первых, переводчики турецкого очень востребованы, потому что между нашими странами тесные политические связи. Еще это легкий язык, если ты уже хоть немного знаешь латиницу.

Моя знакомая Алена тоже начала изучать его, потому что ей не нравилась русская озвучка турецких сериалов. Она смотрела их с субтитрами. Она учила слова в приложении и смотрела видеоуроки об алфавите и грамматических правилах на YouTube.

В ее студенческой жизни был опыт, когда язык пригодился ей в учебной дисциплине, связанной с национальностями и языками. Для проекта студентам надо было представить иностранный язык, и все выбирали популярные европейские языки, а Алена — турецкий. Ей было приятно выделяться.

Многие удивляются, что кто-то учит турецкий, когда другим не дается и английский. Алена уверена, что турецкие слова запоминаются легче, чем английские. Даже те слова, которые она учила полгода назад и не повторяла, она может понимать и переводить сейчас.

Мы обе считаем, что кроме английского и других популярных языков, в нашем арсенале должны быть и редкие языки. Никогда не знаешь, когда он может пригодиться.