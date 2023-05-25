50 распространенных вопросов с собеседований

Собеседование — не самый приятный опыт: мало что нервирует так, как ожидание и неопределенность. Впрочем, как правило, рекрутеры ограничены во времени и задают одни и те же вопросы. Рассказываем о значении распространенных вопросов и как к ним подготовиться.

Знакомство

Расскажите о себе

Собеседования часто начинаются с подобного открытого вопроса. И это возможность выгодно себя представить, описать свою ценность и подчеркнуть, что вы можете предложить.

Как бы вы описали себя?

Цель вопроса — понять, насколько черты и навыки соискателя соответствуют требованиям, которые, как считается, позволят преуспеть на данной позиции. Хотя ответить на него можно по-разному, важнее всего объяснить, почему именно ваши опыт и квалификация делают вас идеальным кандидатом на эту должность.

Что вас мотивирует?

Рекрутер стремится понять, что помогает соискателю достигать рабочих целей и показывать хорошие результаты. Кроме того, важно, чтобы мотивирующие факторы были совместимы с задачами бизнеса и обсуждаемой позицией.

Какие у вас сильные стороны?

Цель — узнать, насколько ваши навыки соответствуют потребностям компании и спектром задач на посту. Это поможет определить, насколько хорошо вы подходите на эту вакансию.

Какие у вас слабые стороны?

Кадровики используют ответ, чтобы оценить способность признавать свои недостатки и желание их преодолеть. Опишите эпизод, когда потерпели неудачу на работе и как смогли преодолеть ее.

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О чем вы не упомянули в резюме, но хотели бы мне рассказать?

Резюме уже содержит немало информации. Один из способов лучше понять, кем является кандидат, — задать подобный открытый вопрос. Ответ на него должен честно описывать, кто вы и что дает вам основания претендовать на эту работу.

Вы видите ситуацию в целом или больше ориентируетесь на детали?

Вероятно, специалист по кадрам спросит о вашем подходе к решению задач. Ответ поможет ему понять, насколько ваш стиль работы в целом подойдут компании.

Кто и каким образом оказал на вас наибольшее влияние в ходе вашей карьеры?

Потенциальный работодатель может быть заинтересован в том, где вы черпаете вдохновение, или на кого хотите быть похожим. Заранее подготовленный и осмысленный ответ позволит продемонстрировать, что у вас есть цели и мотивация, и что вы готовы прислушаться к чужим советам, чтобы преуспеть.

Что вы ожидаете от своей следующей позиции?

Ответ даст возможность оценить, насколько профессиональные интересы и опыт соискателя соответствуют обязанностям на новой должности. Подумайте о своих целях относительно должности и стройте ответ вокруг того, какая ценность вы сможете принести.

Почему вы ищете новую работу?

Этот вопрос дает кадровику очень ценную информацию, которая позволит решить, насколько компания и должности подойдут человеку. Хороший ответ подчеркнет высокую заинтересованность в командной работе и корпоративной культуре.

О компании

Почему вы хотите здесь работать?

Чаще всего цель вопроса — не узнать ваши предпочтения, а понять, как много вы знаете о компании. Вместо того, чтобы перечислять требования, сконцентрируйтесь на том, как эти должность и компания привлекли ваши внимание и расположение.

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Как зовут нашего CEO?

Интервьюеры часто задают подобные вопросы, чтобы понять, как подготовлен человек. Это позволяет оценить, насколько вы заинтересованы в работе. Будет отлично не только назвать CEO, но и поделиться другими фактами, которые привлекли ваше внимание.

Что из вашего опыта имеет отношение к этой должности?

Продемонстрируйте, насколько соответствуете желаемой позиции. Приведите конкретные примеры того, как ваш опыт помог подготовиться к этой должности.

Как вы узнали об этой вакансии?

Ответ даст собеседнику очень полезный контекст в плане того, насколько вы знакомы с компанией или даже специально следили за ней. На самом деле здесь нет неправильных ответов: будьте честны, конкретны и не упускайте деталей.

Опишите свою идеальную корпоративную культуру

Рекрутеру хочется знать, как приоритеты, методы и личность потенциального соискателя могут дополнить культуру компании. Постарайтесь заранее узнать о ней и определите области пересечений того, что нравится вам, и что может предложить этот работодатель.

Карьерный опыт

Расскажите о своем опыте работы

Вопрос намеренно оставлен открытым и позволяет рассказать о карьерном пути подробнее, чем в резюме. Постарайтесь упомянуть как можно больше деталей: имен, дат и сюжетов, которые лучше всего опишут ваш опыт.

Что вам больше всего нравилось и не нравилось на последнем месте?

У каждого соискателя есть своя причина искать работу. Этот вопрос дает интервьюеру более глубокое понимание перспектив, целей и опыта соискателя. В ответе постарайтесь поменьше упоминать людей — особенно когда описываете, что вам не нравилось — и вместо этого фокусируйтесь на задачах и ситуациях. Сохраняйте баланс между тактичностью и честностью.

Каким достижением вы гордитесь более всего?

Этот вопрос призывает подробнее описать свои ценности, навыки и результаты. Вы можете рассказать о том, как развивали себя и свою карьеру. Это отличная возможность обсудить рекомендации и опыт, релевантные для конкретной вакансии и компании.

Расскажите о крупнейшем проекте, которым управляли, и каким был результат

Не секрет, что интервьюеры захотят погрузиться в специфику вашей истории. Вопрос о недавних проектах прольет свет на способность работать в команде и действовать. Подчеркните самые релевантные аспекты проекта и пропустите все детали, которые могут отвлечь от достижений.

Командная и совместная работа

Вы предпочитаете командную или самостоятельную работу?

Здесь нет неправильного ответа — и важно честно рассказать о стиле, который вы предпочитаете. Одни задачи требуют независимой работы, другие — совместной. Используйте этот вопрос, чтобы продемонстрировать свои сильные стороны и привести примеры того, как могли адаптировать свой стиль работы.

Вы — командный игрок?

Вопрос нужен, чтобы оценить, как вы сможете сотрудничать с другими в ежедневной работе. Вне зависимости от вакансии, практически всем сегодня нужны навыки общения и работы в команде.

В своем ответе подробно опишите, какую пользу приносили в прошлом.

Расскажите о случае, когда вам пришлось давать негативный фидбек

Чтобы обратная связь была эффективной, нужно сочетать эмпатию с тактом. Специалисту по кадрам важно понимать, насколько вы способны справиться со сложной ситуацией, развивать продуктивные отношения и честно давать обратную связь, даже когда это нелегко. Чтобы ваш ответ был конкретным и конструктивным, перечислите шаги, которые предприняли в той или иной ситуации.

Опишите ситуацию, когда столкнулись с конфликтом на работе

Рано или поздно у нас возникают разногласия с коллегами, клиентами или заинтересованными сторонами. Отвечая на этот вопрос, уделите внимание своим навыкам межличностного общения и умению идти на компромиссы.

Сталкивались ли вы с тем, что кто-то из коллег не выполнял свои обязанности? Как вы справлялись?

Это не повод пожаловаться на коллегу. Рекрутера интересует, способны ли вы разрешить межличностный спорт. Продемонстрируйте, что смогли проявить эмпатию, здравый смысл и оптимизм.

Решение проблем и критическое мышление

Как вы принимаете решения? Опишите свой подход к недавнему решению

Работодателю важно убедиться, что вы можете справиться с давлением и профессионально реагировать на меняющиеся обстоятельства. Они ищут признаки самостоятельного человека, который способен на эффективные решения.

Сможете ли вы описать, как вам пришлось решать проблему на работе?

Этот вопрос задают, чтобы оценить наблюдательность и способность к принятию решений. Ответ должен пролить свет на критическое мышление, сообразительность и умение работать с неизвестным.

Расскажите о случае, когда допустили ошибку

Это откровенная попытка понять, как вы реагируете на вызовы. Кратко опишите свой промах, но не стоит критиковать себя или уделять ошибке слишком много времени. Стройте свой ответ вокруг позитивного результата и извлеченного опыта, а затем опишите шаги, которые предприняли, чтобы предотвратить повторение ситуации.

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Опишите случай, когда нужно было принять решение, не располагая необходимой информацией

Отвечая на этот вопрос, приведите пример того, как вы реагируете под давлением. Ваш рассказ должен демонстрировать, как вы анализируете ситуацию, используя доступные ресурсы, чтобы поддерживать ход работы.

Вспомните ситуацию, когда вам пришлось адаптироваться к серьезной перемене на работе. Как вы справились?

Это еще одна возможность продемонстрировать умение приспосабливаться к новым условиям. Опишите обстоятельства, свою задачу, предпринятые меры и к каким последствиям они привели.

Карьерное развитие

Как вы представляете свою карьеру через 5 лет?

Такой вопрос позволяет оценить амбиции и мотивацию соискателя. Потенциальному работодателю важно понимать, что даст ему новый работник, и соответствует ли вакансия вашим долгосрочным целям и мотивации.

К чему вы стремитесь в плане карьерного развития?

Когда менеджер просит вас рассказать о своем прогрессе и целях, ему нужно понимать, где вы находитесь сейчас, в каком направлении движетесь, и где хотите оказаться в конечном счете. Эти вопросы направлены на то, чтобы определить, насколько вы «горите» своей профессией и насколько вы расположены к профессиональному развитию.

Как вы следите за последними трендами и событиями в своей области знаний?

Собеседнику нужно убедиться, что вам нравится ваша работа, и вы стремитесь оставаться в курсе трендов и лучших практик. В конце концов, сотрудник, влюбленный в свое дело, наверняка будет работать добросовестно.

Какие навыки или знания повысили бы вашу квалификацию на текущей должности?

Работодатель хочет получить от вас объективную, непредвзятую оценку. Используйте этот вопрос, чтобы назвать область, в которой вы хотели бы стать лучше и почему. Это поможет специалисту по кадрам оценить, насколько вы готовы совершенствоваться и учиться. Ответ должен сочетать в себе уверенность и самокритичность.

Насколько эта должность соответствует вашим карьерным целям?

Собеседник заинтересован в ваших профессиональных целях и планах на будущее. Этот вопрос открывает возможность для обсуждения ваших стимулов и намерений. Продуманный ответ покажет, что вы взвесили плюсы и минусы данной вакансии и оценили, насколько она поможет в достижении ваших профессиональных целей.

Какую профессиональную цель вы хотели бы выполнить в этом году?

Это возможность показать, что работа вызывает у вас энтузиазм, и вы стремитесь к профессиональному развитию. Позитивно опишите свои амбиции и поделитесь карьерной целью.

Лидерство

Какого стиля управления вы придерживаетесь?

Чтобы дать убедительный ответ, не требуется иметь опыт в управлении. Вас могут спросить об этом, даже если вакансия не предполагает руководящую функцию. Ответ помогает представителю компании оценить долгосрочный потенциал кандидата и насколько его цели соответствуют карьерной траектории для этой должности.

Что бы о вас сказали ваши подчиненные?

Потенциальному работодателю важно оценить ваши способности к управлению и построению команды. Рассказывая о своих достижениях, не забудьте упомянуть и слабые стороны, а также что вы делаете, чтобы восполнить пробелы. Представьте реалистичное, честное и исчерпывающее описание себя.

Как вы поступите, если вам придется кого-то уволить?

Это ваш шанс продемонстрировать свой лидерский стиль, способность к эмпатии и эмоциональный интеллект. Начните ответ с того, что сделали, чтобы не увольнять сотрудника, а затем перейдите непосредственно к логистике или предпринятым шагам.

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Какими качествами обладает хороший/руководитель?

На собеседовании вам могут задать этот вопрос, чтобы узнать ваши взгляды на управление и рабочую культуру. Чтобы ответ звучал искреннее, приведите примеры из жизни и упомяните о том, чему вы научились у предшественников.

Можете ли вы описать случай, когда демонстрировали личный пример?

В своем ответе не забудьте подчеркнуть, что ваши действия, выбор и поведение были осознанными.

Тайм-менеджмент

Как вы планируете и выполняете задачи, когда у вас много несовместимых приоритетов?

Вопрос направлен на вашу способность расставлять приоритеты и справляться с временными ограничениями. Умение оценивать важность задач критично для работников всех отраслей и уровней. В своем ответе опишите момент, когда вам пришлось спланировать, в каком порядке работать над критичными задачами.

Сталкивались ли вы с тем, что руководитель поручал вам слишком много работы? Что вы делали?

Для потенциального работодателя очень важны навыки решения проблем и управления стрессом. Насколько вы гибкий человек? Сможете ли вы расставить приоритеты?

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Хотя настойчивость — важное качество, здесь предпочтительнее проявить осмотрительность и логику. Продемонстрируйте свою способность рассуждать критически и принимать стратегические решения.

Случались ли у вас завалы на работе? Как вы с этим справлялись?

Вероятнее всего, этот вопрос возникает из-за желания понять, как кандидат справляется со стрессом или тайм-менеджментом. Хороший ответ будет описывать, как вы поняли, что перегружены, как с этим справились и каким был результат.

Какие техники и инструменты вы используете, чтобы оставаться организованным?

Неудивительно, что рекрутеры и специалисты по кадрам задают этот вопрос — им не нужны неорганизованные кадры. Для вас это возможность продемонстрировать, как вы освоили новые техники и процессы, которые сделали работу эффективнее.

Как вы поддерживаете баланс между работой и личной жизнью?

Представитель компании ищет признаки, что вы добросовестно относитесь к работе и осознаете, как важно заботиться о себе. Отвечая, опишите ситуацию, в которой вам было трудно сохранять этот баланс.

Завершение разговора

Какие у вас зарплатные ожидания?

Работодателю важно определить, вписываются ли пожелания кандидата в бюджет для должности. Он может задать этот вопрос, чтобы понять, как вы оцениваете себя и свой вклад. Чтобы дать верный ответ, заранее изучите средние зарплаты для данной должности, учитывая опыт работы, локацию и размер компании.

Проходите ли вы собеседования в других компаниях?

Рекрутеру важно понимать, насколько высока конкуренция за определенного кандидата. Как и всегда, лучше отвечать честно. Если вы посещаете собеседования другой компании, расскажите, на каком этапе отбора находитесь. Даже если вы ведете переговоры только с этой организацией, это хорошая возможность упомянуть, почему эта вакансия привлекла ваш интерес.

Что вы можете сделать для нас, чего не могут другие кандидаты?

Этот вопрос помогает оценить, как вы способны продемонстрировать свои сильные стороны и уверенность, не проявляя высокомерие и не унижая других. В своем ответе уделите внимание релевантным для вакансии навыкам и опыту.

Когда вы сможете приступить к работе?

Возможно, здесь никакого скрытого смысла — и если рекрутер задает этот вопрос, это хороший знак! Честно скажите, сколько времени вам потребуется на переход. Будьте честны с собой и собеседником, и расскажите, потребуется ли вам уведомить текущего работодателя, и собираетесь ли отдохнуть, прежде чем приступить к новым обязанностям.

Остались ли у вас какие-нибудь вопросы?

Как правило, в конце собеседования у кандидата есть возможность задать дополнительные вопросы о компании, вакансии и ожиданиях. Лучше всего подумать о них на этапе подготовки к встрече с рекрутером.

Какие вопросы задать на собеседовании

Предлагаем список из 10 потенциальных вопросов к менеджеру по кадрам.

Какие возможности для обучения и карьерного роста я смогу получить? Каков типичный карьерный путь для данной должности? Есть ли у вас сомнения по поводу моих навыков или опыта работы, которые мы можем обсудить? Каких результатов от меня ожидают в первые 90 дней работы? Почему вам нравится работать в этой компании? Какие навыки вы в первую очередь ищете в кандидате? Какие инструменты или программы я буду регулярно использовать на этой должности? Как бы вы описали культуру этой компании? Какие кратко- и долгосрочные приоритеты у этой должности? Каким будет следующий этап после собеседования?

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Обложка и иллюстрация снегерированы нейросетью Midjourney