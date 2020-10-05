Приемы политиков, которые помогут избежать неудобных вопросов на собеседовании

Приемы политиков можно использовать и в обычной жизни: при устройстве на работу или поиске новых возможностей для бизнеса. Способность изящно уклониться от вопроса на собеседовании или презентации поможет расположить к себе собеседников и добиться результата. Вот несколько советов, как отвечать на неудобные вопросы.

Консультант по подготовке к дебатам Брет О’Донелл утверждает , что политические деятели уклоняются от ответа на вопрос в 70% случаев. С помощью этой тактики политики пытаются произвести хорошее впечатление на слушателей даже при ответе на неудобные вопросы.

Отклонение от темы

Отклонение от темы — это ответ на вопрос другим вопросом. Исследования ученых Мориса Швейцера и Брэда Биттерли показали, что собеседники положительно воспринимают этот прием. Лучше отклониться от темы, чем сказать «Я бы предпочел не отвечать на этот вопрос».

Для примера возьмем один из самых распространенных вопросов на собеседовании: «Каковы ваши ожидания по зарплате?» Один из вариантов ответа — сразу обозначить определенную сумму и прервать процесс переговоров. Другой вариант — предложить обсудить уровень зарплаты в случае успешного завершения переговоров и подчеркнуть, что без подходящего сотрудника компания потеряет намного больше денег.

Интервью — это динамичный процесс, а с помощью силы убеждения можно склонить чашу весов в свою пользу.

«Процесс убеждения состоит в том, чтобы ослабить утверждения собеседника, а затем аккуратно сломать их», — утверждает автор книги «48 законов власти» Роберт Грин.

По мнению Грина, добиться этого можно, если обратиться к эмоциям собеседника. С помощью отклонения от темы можно расположить к себе интервьюера или бизнес-партнеров.

Блокировка вопроса и возвращение к основной теме

Это широко распространенная среди пресс-секретарей тактика, когда спикер уклоняется от вопроса и переходит к основной теме сообщения. Используя этот подход на собеседовании, можно вывести разговор на обсуждение хорошо известных тем.

Собеседование и переговоры похожи на предвыборную кампанию — чтобы вырваться вперед, нужно получить голос потенциального работодателя, акционера или инвестора. Однако при чрезмерном использовании тактика блокировки вопросов может потерять силу, поэтому стоит учесть несколько деталей:

используйте связующие фразы. К ним относятся такие выражения, как: «Что важно, так это», «С моей точки зрения» или даже «Это напоминает мне». С их помощью можно вернуться к основной теме и продолжить разговор;

К ним относятся такие выражения, как: «Что важно, так это», «С моей точки зрения» или даже «Это напоминает мне». С их помощью можно вернуться к основной теме и продолжить разговор; избегайте отрицательных слов и выражений. Даже если речь идет о том, что не следует делать, предложение лучше сформулировать как утвердительное. Такие заявления легче воспринимаются, поскольку человеку приятнее слышать уже готовое решение;

Даже если речь идет о том, что не следует делать, предложение лучше сформулировать как утвердительное. Такие заявления легче воспринимаются, поскольку человеку приятнее слышать уже готовое решение; позаботьтесь о внешнем виде. Опрятный внешний вид вряд ли поднимет карьеру на новый уровень, однако им не стоит пренебрегать. А поскольку с начала карантина количество интервью и презентаций по видеосвязи резко возросло, произвести хорошее впечатление приятным и ухоженным внешним видом не будет лишним.

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