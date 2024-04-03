Зачем бизнесу инклюзивность. Опыт работы сотрудников с РАС в ИТ-компании

В России есть пособие для бизнеса по инклюзивному найму людей с РАС в IT-компании, которое создано командой ГК «Урбантех». О том, как создать для сотрудников с особенностями бережную, дружелюбную и продуктивную среду, рассказала Анна Шапиро, директор по персоналу ГК «Урбантех».

Несмотря на определённые трудности в коммуникации, люди с аутизмом (РАС — расстройство аутистического спектра) могут добиваться успехов в карьере. Они трудятся в ИТ-сфере и на предприятиях, где требуется высокое внимание к деталям и умение сосредоточиться на задаче.

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Что говорит статистика

Аутизм — группа расстройств психологического развития, характеризующаяся качественными отклонениями в социальном взаимодействии и способах общения, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся набором интересов и занятий. Это поведенческий диагноз, который врачи ставят на основе особенностей поведения пациентов.

По оценкам Минздрава РФ, 1% детей в России рождаются с диагнозом РАС. Учитывая данные Росстата за 2023 год по численности детского населения (около 31 млн), есть прогноз на более 300 тыс. диагнозов РАС в ближайшие годы.

В нашей стране почти треть людей с РАС (31%) вовлекаются в профессиональную деятельность, но мы уверены, что их может быть больше. Например, мы благодаря пособию для бизнеса по инклюзивному найму людей уже обучили и приняли на работу более 20 сотрудников с аутизмом.

Зачем компаниям поддерживать людей с РАС

По собственному опыту и по опыту партнеров, с которыми мы делимся пособием, мотивация может быть разная. Кому-то важно выстроить имидж компании как социально ответственного работодателя, кому-то — внедрить культуру разнообразия и масштабировать новые ценности.

Другие причины, по которым бизнес привлекает в коллектив людей с аутизмом:

Компания, поддерживающая ценности инклюзии, накапливает уникальный опыт для масштабирования и передачи другим организациям, развивает рынок труда и внутри- и межотраслевые связи. В компании, развивающей социальные проекты, формируется уникальная партнерская корпоративная культура. Это повышает привлекательность компании как работодателя. Профессиональное вовлечение людей с аутизмом — это поддержка концепции Diversity & Inclusion (корпоративная политика разнообразия и инклюзивности), создание комфортных условий для всех сотрудников. Люди с РАС способны полноценно «закрыть» отдельные зоны в бизнесе. Особенно это касается российской ИТ-сферы, которая сильно просела по специалистам в последние годы.

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Сильные стороны сотрудников с РАС

Термин «расстройство аутистического спектра» отражает то, что проявления аутизма могут быть разными. И, конечно, это нужно учитывать при предложении будущему сотруднику работы. Сотрудники с расстройством аутистического спектра, как правило, лояльны, усердны, любят стабильность и поэтому становятся надежной частью команды, если работа им подходит.

Люди с аутизмом обладают хорошей усидчивостью, концентрацией внимания и отличной памятью. Им, как правило, нравятся рутинные задачи.

Одно из проявлений РАС — логичный и структурный ум. Он рождает новые подходы к задачам, позволяет систематизировать рабочие процессы.

Люди с РАС с удовольствием выполняют задачи, требующие внимания к мелочам. Они уделяют много внимания деталям и допускают мало ошибок.

Люди с РАС — пунктуальные, ответственные, честные и трудолюбивые коллеги.

Эти качества могут сделать самореализацию людей с РАС в IT-сфере успешной. У нас сотрудники с аутизмом прекрасно справляются с предобработкой данных, поступающих с комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, и обучением нейросети. Вне IT-сферы люди с РАС отлично справляются с бухгалтерской работой базового уровня, офисной документацией, административной работой.

Как организовать комфортную среду в офисе для коллег с РАС

Люди с аутизмом могут резко реагировать на отдельные детали в офисе: громкие звуки, разговоры на отвлеченные темы, комбинированное освещение, сильный запах. Всё это становится для них агрессивной раздражающей средой. Если такой сотрудник появится у вас в коллективе, пространство нужно будет подготовить.

Как подготовить пространство в офисе для работы сотрудника с аутизмом:

Организуйте рабочее место со строгим лаконичным дизайном, без отвлекающих элементов, максимально удаленное от источников шума. Принтер рядом не должен работать. Не используйте сильно парфюмированные средства. Сформируйте график уборки офиса с учетом того, что уборка с дезинфицирующими средствами должна быть закончена за час до начала рабочего дня сотрудников. Предложите коллеге противошумные наушники для работы. Если он захочет, включите расслабляющую музыку, например, звуки природы. Обеспечьте сотруднику с аутизмом помещение для спокойного отдыха без посторонних звуков и запахов, а также возможность для коротких перерывов на воздухе. Сформируйте гибкий график перерывов в работе для каждого сотрудника с аутизмом. Мы определяем начало и окончание рабочего дня, а внутри этого периода предлагаем один большой или несколько небольших перерывов. Уменьшите визуальный шум в помещении: уберите лишние предметы.

Мы заметили, что все сотрудники компании положительно приняли описанные нами изменения в рабочем пространстве. Мы сделали две зоны отдыха: для спокойного времяпровождения и активного с тренажерами и аэрохоккеем.

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Что важно знать при общении с сотрудником с РАС

Важный этап при приеме в коллектив сотрудника с аутизмом — подготовка остальной команды. Расскажите коллегам, что такое аутизм, в чем особенности коммуникации сотрудников с аутизмом.

Люди с РАС могут быть чувствительны к прикосновениям, поэтому не стоит без разрешения трогать их, хлопать по плечу, подходить сзади.

Люди с аутизмом не распознают идиомы и абстрактные суждения, а все сказанное воспринимают буквально. В общении с ними важно использовать простые и понятные фразы, кратко и ясно излагать мысли.

Для коллег с РАС делите большие задачи на простые и мелкие. У них должен быть четкий и ясный алгоритм действий. На первое время необходимо выделить ему сопровождающего наставника, который поможет адаптироваться в компании, будет анализировать выполнение задач и давать обратную связь.

Сотруднику с аутизмом очень помогут схемы, визуальные подсказки, четкие правила и разъяснения. Ему важен четкий распорядок дня, перерывы в определенное время и другая комфортная рутина.

К какому выводу мы пришли

После пополнения нашего коллектива сотрудниками с РАС мы обнаружили сильное влияние проекта на корпоративную культуру компании. Она стала более партнерской, поддерживающей, принимающей различия.

Инклюзивное трудоустройство — важный социально ответственный поступок бизнеса. Он потребует отдельной подготовки: работы с профессионалами для адаптации должностных инструкций и рабочих задач, офисного пространства и обучения основной команды.

Этот и другие социальные проекты усиливают внутренний бренд работодателя. При этом для сотрудников с аутизмом открывается возможность получения новой профессии, личного дохода и расширения социальных контактов.

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