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Зачем бизнесу инклюзивность. Опыт работы сотрудников с РАС в ИТ-компании

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Анна Шапиро
Анна Шапиро

Директор по персоналу ГК «Урбантех»

Алия Бабикова

Несмотря на определённые трудности в коммуникации, люди с аутизмом (РАС — расстройство аутистического спектра) могут добиваться успехов в карьере. Они трудятся в ИТ-сфере и на предприятиях, где требуется высокое внимание к деталям и умение сосредоточиться на задаче.

В России есть пособие для бизнеса по инклюзивному найму людей с РАС в IT-компании, которое создано командой ГК «Урбантех». О том, как создать для сотрудников с особенностями бережную, дружелюбную и продуктивную среду, рассказала Анна Шапиро, директор по персоналу ГК «Урбантех».

Зачем бизнесу инклюзивность. Опыт работы сотрудников с РАС в ИТ-компании

 

 Содержание:

 

Что говорит статистика

Аутизм — группа расстройств психологического развития, характеризующаяся качественными отклонениями в социальном взаимодействии и способах общения, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся набором интересов и занятий. Это поведенческий диагноз, который врачи ставят на основе особенностей поведения пациентов. 

По оценкам Минздрава РФ, 1% детей в России рождаются с диагнозом РАС. Учитывая данные Росстата за 2023 год по численности детского населения (около 31 млн), есть прогноз на более 300 тыс. диагнозов РАС в ближайшие годы. 

В нашей стране почти треть людей с РАС (31%) вовлекаются в профессиональную деятельность, но мы уверены, что их может быть больше. Например, мы благодаря пособию для бизнеса по инклюзивному найму людей уже обучили и приняли на работу более 20 сотрудников с аутизмом.

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Зачем компаниям поддерживать людей с РАС

По собственному опыту и по опыту партнеров, с которыми мы делимся пособием, мотивация может быть разная. Кому-то важно выстроить имидж компании как социально ответственного работодателя, кому-то — внедрить культуру разнообразия и масштабировать новые ценности. 

Другие причины, по которым бизнес привлекает в коллектив людей с аутизмом:

  1. Компания, поддерживающая ценности инклюзии, накапливает уникальный опыт для масштабирования и передачи другим организациям, развивает рынок труда и внутри- и межотраслевые связи.
  2. В компании, развивающей социальные проекты, формируется уникальная партнерская корпоративная культура. Это повышает привлекательность компании как работодателя.
  3. Профессиональное вовлечение людей с аутизмом — это поддержка концепции Diversity & Inclusion (корпоративная политика разнообразия и инклюзивности), создание комфортных условий для всех сотрудников.
  4. Люди с РАС способны полноценно «закрыть» отдельные зоны в бизнесе. Особенно это касается российской ИТ-сферы, которая сильно просела по специалистам в последние годы. 

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Сильные стороны сотрудников с РАС

Термин «расстройство аутистического спектра» отражает то, что проявления аутизма могут быть разными. И, конечно, это нужно учитывать при предложении будущему сотруднику работы. Сотрудники с расстройством аутистического спектра, как правило, лояльны, усердны, любят стабильность и поэтому становятся надежной частью команды, если работа им подходит. 

Люди с аутизмом обладают хорошей усидчивостью, концентрацией внимания и отличной памятью. Им, как правило, нравятся рутинные задачи.

Одно из проявлений РАС — логичный и структурный ум. Он рождает новые подходы к задачам, позволяет систематизировать рабочие процессы.

Люди с РАС с удовольствием выполняют задачи, требующие внимания к мелочам. Они уделяют много внимания деталям и допускают мало ошибок.

Люди с РАС — пунктуальные, ответственные, честные и трудолюбивые коллеги.

Эти качества могут сделать самореализацию людей с РАС в IT-сфере успешной. У нас сотрудники с аутизмом прекрасно справляются с предобработкой данных, поступающих с комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, и обучением нейросети. Вне IT-сферы люди с РАС отлично справляются с бухгалтерской работой базового уровня, офисной документацией, административной работой.

 

Как организовать комфортную среду в офисе для коллег с РАС

Люди с аутизмом могут резко реагировать на отдельные детали в офисе: громкие звуки, разговоры на отвлеченные темы, комбинированное освещение, сильный запах. Всё это становится для них агрессивной раздражающей средой. Если такой сотрудник появится у вас в коллективе, пространство нужно будет подготовить. 

Как подготовить пространство в офисе для работы сотрудника с аутизмом:

  1. Организуйте рабочее место со строгим лаконичным дизайном, без отвлекающих элементов, максимально удаленное от источников шума. Принтер рядом не должен работать.
  2. Не используйте сильно парфюмированные средства. Сформируйте график уборки офиса с учетом того, что уборка с дезинфицирующими средствами должна быть закончена за час до начала рабочего дня сотрудников.
  3. Предложите коллеге противошумные наушники для работы. Если он захочет, включите расслабляющую музыку, например, звуки природы.
  4. Обеспечьте сотруднику с аутизмом помещение для спокойного отдыха без посторонних звуков и запахов, а также возможность для коротких перерывов на воздухе.
  5. Сформируйте гибкий график перерывов в работе для каждого сотрудника с аутизмом. Мы определяем начало и окончание рабочего дня, а внутри этого периода предлагаем один большой или несколько небольших перерывов.
  6. Уменьшите визуальный шум в помещении: уберите лишние предметы.

Мы заметили, что все сотрудники компании положительно приняли описанные нами изменения в рабочем пространстве. Мы сделали две зоны отдыха: для спокойного времяпровождения и активного с тренажерами и аэрохоккеем.

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Что важно знать при общении с сотрудником с РАС

Важный этап при приеме в коллектив сотрудника с аутизмом — подготовка остальной команды. Расскажите коллегам, что такое аутизм, в чем особенности коммуникации сотрудников с аутизмом. 

Люди с РАС могут быть чувствительны к прикосновениям, поэтому не стоит без разрешения трогать их, хлопать по плечу, подходить сзади.

Люди с аутизмом не распознают идиомы и абстрактные суждения, а все сказанное воспринимают буквально. В общении с ними важно использовать простые и понятные фразы, кратко и ясно излагать мысли.

Для коллег с РАС делите большие задачи на простые и мелкие. У них должен быть четкий и ясный алгоритм действий. На первое время необходимо выделить ему сопровождающего наставника, который поможет адаптироваться в компании, будет анализировать выполнение задач и давать обратную связь.

Сотруднику с аутизмом очень помогут схемы, визуальные подсказки, четкие правила и разъяснения. Ему важен четкий распорядок дня, перерывы в определенное время и другая комфортная рутина.

 

К какому выводу мы пришли

После пополнения нашего коллектива сотрудниками с РАС мы обнаружили сильное влияние проекта на корпоративную культуру компании. Она стала более партнерской, поддерживающей, принимающей различия.

Инклюзивное трудоустройство — важный социально ответственный поступок бизнеса. Он потребует отдельной подготовки: работы с профессионалами для адаптации должностных инструкций и рабочих задач, офисного пространства и обучения основной команды. 

Этот и другие социальные проекты усиливают внутренний бренд работодателя. При этом для сотрудников с аутизмом открывается возможность получения новой профессии, личного дохода и расширения социальных контактов.

Фото на обложке: Freepik

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