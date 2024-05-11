Что нужно знать DevOps-инженеру, чтобы быть востребованным на рынке

Сегодня на рынке востребованы DevOps-инженеры. О том, почему бизнес все больше нуждается в этих специалистах и что нужно знать, чтобы стать успешным в этой профессии, рассказывает директор департамента по работе с персоналом BIA Technologies Юлия Полякова.

Ситуация с DevOps в России

Культура DevOps в России активно развивается, и в последние годы наблюдается значительный прогресс. Этот подход позволяет значительно снизить издержки за счет оптимизации процессов, в том числе расходы на серверы за счет облачных технологий.

Внедрение DevOps в России началась примерно в 2014—2016 гг., когда в стране был взят курс на импортозамещение, а усилилась ближе к 2018: бизнес приступил к автоматизации.

И если в небольших компаниях с задачами по ее внедрению справлялись один—два человека, то в крупных корпорациях требовались серьезные инвестиции и большие команды специалистов. Именно тогда заговорили про гибкие методологии разработки в русле мировых трендов, когда весь долгий процесс делится на серию коротких этапов.

DevOps, по сути, превратился в мастхэв для компаний, желающих повысить эффективность и скорость разработки и развертывания ПО. Однако одним из главных препятствий в распространении этого подхода остается нехватка DevOps-инженеров — она была раньше и продолжает существовать сейчас.

Еще острее этот дефицит кадров стал ощущаться в последние два года. Это заставляет компании искать альтернативные решения для закрытия потребностей в DevOps-инженерах, такие как аутсорсинг или использование облачных сервисов.

Тем не менее в России есть много талантливых DevOps-специалистов, которые могут заполнить эту нишу. Для этого необходимо проводить активную работу по их привлечению и удержанию, а также создавать условия для их профессионального роста и развития.

Сейчас те, кто хотели выйти на другой уровень или освоить новую сферу, получили такой шанс. Если у человека есть опыт работы системным администратором Linux и понимание сетевых технологий, то он может подтянуть свои знания в области автоматизации и стать DevOps-инженером.

Примеров тому немало: в практике встречались случаи, когда человек уходил с завода и шел работать сисадмином с понижением в заработной плате. Затем он осваивал мониторинг и автоматизацию и становился DevOps-инженером. Есть также немало DevOps-специалистов, которые пришли из разработчиков.

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Задачи DevOps-специалистов

DevOps-инженеры часто сталкиваются с задачами, связанными с автоматизацией разработки и развертывания программного обеспечения. Они занимаются созданием и поддержкой инструментов, которые позволяют разработчикам быстро и эффективно выпускать новые версии ПО.

Одна из основных задач DevOps-инженеров — создание непрерывной интеграции и развертывания (CI/CD) трубы, которая автоматизирует сборку, тестирование и развертывание кода.

Кроме того, DevOps-инженеры решают вопросы, связанные с разработкой и поддержкой средств мониторинга и логирования, управлением физической и облачной инфраструктурой, обеспечением безопасности хранения данных, установкой и обновлением операционных систем, а также выявлением узких мест в архитектуре приложения.

В целом эти специалисты помогают обеспечивать эффективное и оперативное развертывание ПО и увеличивают скорость его разработки. Они также способствуют повышению стабильности и безопасности инфраструктуры.

Навыки и знания

Круг навыков, необходимых DevOps-инженеру, достаточно широк, основные из них:

Установка и настройка виртуальных машин: не умея работать с виртуальной машиной, DevOps-инженер не сможет упаковать приложение в контейнер. Поиск информации: зачастую решение уже есть в сети, и грамотному специалисту будет проще и эффективнее найти его и адаптировать под свою ситуацию, чем изобретать с нуля. Работа с чужим кодом: нередко можно услышать фразы вроде «Я лучше напишу сам, чем буду копаться в чужом коде». На самом деле во многих случаях это ненужная трата сил и времени. Поиск решения проблем: часто приходится решать сложные технические задачи, опираясь на знания операционных систем и сетевых протоколов. Специалист должен обладать широким кругозором и начитанностью, чтобы найти лучшее решение. Самообучение: чтобы решать задачи автоматизации, специалисту требуется понимать, как пишется код, как его собирать, как работают новые технологии. Гибкая коммуникация: специалист должен уметь общаться с программистами, заказчиками из бизнес-среды, тестировщиками, сетевыми инженерами. Всегда есть люди в команде, которые могут помочь решить задачу быстрее. Навык коммуникации — ключевой для DevOps, так как именно DevOps-инженеры выступают связующим звеном между людьми на всех перечисленных позициях.

Кроме того, DevOps-специалисту необходимо знать технологии, связанные с разработкой и развертыванием ПО: здесь список широк и зависит от конкретной компании и круга задач. Сюда входит знание ОС Linux, сетей, языков разметки, средств автоматизации, баз данных, систем мониторинга, интеграции, хранения логов и многое другое.

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Перспективы развития специальности

Сейчас в России есть большие возможности для развития DevOps. Серьезное влияние на них оказывают разные факторы, в том числе импортозамещение и уход вендоров.

С одной стороны, они стимулируют развитие отечественных решений и технологий в области DevOps. Компании, которые ранее использовали зарубежные продукты, ищут альтернативные решения. Это может привести к появлению новых стартапов и компаний, которые будут разрабатывать и продвигать отечественные продукты в области DevOps. С другой стороны, уход вендеров может привести к потере доступа к некоторым технологиям и инструментам, которые были широко распространены в России. Это может затруднить работу DevOps-специалистов и замедлить развитие этой области.

DevOps — это не только технологии и инструменты, но и культура, подход к разработке и развертыванию программного обеспечения. Поэтому, даже если будут доступны все необходимые инструменты, без соответствующей культуры и определенного подхода DevOps может не принести ожидаемых результатов.

Несмотря на то, что развитие DevOps в России сталкивается с рядом вызовов, при правильно выбранной стратегии и инвестициях в это направление можно достичь значительных результатов. Поэтому очень важно обучать и развивать специалистов в этой области, а также внедрять DevOps-культуру в компаниях.

Резюмируя, можно сказать, что будущее для DevOps многообещающее — с ростом числа компаний, которые переходят на цифровые технологии и внедряют автоматизацию, спрос на DevOps-специалистов будет только расти.

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