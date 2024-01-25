Самые высокооплачиваемые вакансии января в стартапах

В начале 2024 года на hh.ru представлено почти 4 тыс. вакансий для специалистов в стартапах. Из них более 1800 вакансий — в сфере ИТ, свыше 330 вакансий — в финансовом секторе и более 220 — в b2b-услугах. В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва (почти 1600 вакансий), Санкт-Петербург (почти 500 предложений) и Республика Татарстан — почти 100 вакансий. Зарплатная вилка в 365 вакансиях начинается от 235 тыс. руб.

Вакансии:

Ведущий разработчик в стартап

Москва, от 250 000 руб. после вычета налогов

IT-стартап U2Y ищет ведущего разработчика. От кандидата потребуется самостоятельность в работе с требованиями, большой опыт разработки нетривиальной логики, готовность к коротким командировкам в Нижний Новгород.

BizDev / Менеджер по развитию бизнеса

Удаленная работа, от 150 000 до 300 000 руб. до вычета налогов

Voicia ищет менеджера по развитию бизнеса. От кандидата потребуется умение стратегически и операционно планировать свои действия с оценкой потенциальных результатов на основе экономического анализа, умение брать на себя ответственность в принятии решений, навыки ведения переговоров на разных уровнях, опыт масштабирования бизнеса, запуска новых направлений, преимуществом будет опыт в Edtech, HR, авто или кухнях.

Директор по маркетингу / Al+Dating

Москва, от 500 000 руб. до вычета налогов

InvestBrains ищет директора по маркетингу. От кандидата потребуется не менее 5 лет опыта в маркетинге, предпочтительно в стартапе или быстро развивающейся бизнес-среде, обязателен опыт high-risk сегменте — Dating, Adult и т. д., глубокое понимание инструментов Media Buying, Affiliate, SEO, контекстной рекламы, таргетинга, CRM, SMM, партизанского маркетинга, сильные аналитические навыки, выдающиеся коммуникативные навыки, способность работать как в команде, так и самостоятельно для эффективного решения задач, английский язык: уровень B2+.

Product Owner

Екатеринбург, до 600 000 руб. после вычета налогов

Seller Capital ищет Product Owner. От кандидата потребуется опыт создания, запуска и масштабирования SaaS — сервисы аналитики маркетплейсов не менее 3 лет в роли продакта или менеджера проекта, в РФ или за рубежом, опыт стартапа или предпринимательства, pivot`а продуктовых гипотез, глубокая экспертиза в предметной области e-commerce, сервисов аналитики, адаптивность к изменениям, продвинутые навыки коммуникаций и использования обратной связи, свободный английский, готовность к релокации (целевые рынки).

Senior Python Developer

Москва, от 350 000 руб. после вычета налогов

ANABAR ищет Senior Python Developer. От кандидата потребуется знания python, паттернов проектирования на микросервисной архитектуре, SQL, Unix/Linux, Docker, опыт написания тестов (pytest), умение оптимизировать производительность приложения и запросов в базы данных, понимание сути задачи и вносит минимальные необходимые изменения (без “переписать всё”), работа с высоконагруженными проектами, знание как мониторить приложения в продакшене.

Программист, разработчик C++

Москва, от 300 000 руб. после вычета налогов

«Полатор» ищет программиста и разработчика C++. От кандидата потребуется владение языком C++ и стандартной библиотеки (мы используем версию стандарта 17), владение методами объектно-ориентированного проектирования, умение применять на практике основные шаблоны проектирования, знание структур данных и алгоритмов, умение применять их на практике, опыт командной, коллективной разработки программного обеспечения, опыт создания и Unit-тестов к разработанному коду (мы используем GTest), опыт работы с системами управления версиями и пыт разработки параллельных и многопоточных приложений.

Ведущий бизнес-аналитик / Руководитель отдела аналитики (iGaming)

Москва, от 300 000 руб. после вычета налогов

Величар ищет ведущего бизнес-аналитика/руководителя отдела аналитики. От кандидата потребуется опыт в бизнес анализе от 3 лет, наличие глубокой экспертизы и исследовательского опыта в digital, опыт постановки и приемки задач в продукте, понимание принципов и методологий разработки ПО (waterfall, agile), глубокое понимание методик и нотаций по бизнес анализу, сбору требований, документированию, проектированию сложных ИТ-решений в области разработки, опыт разработки и внедрения регламентов и шаблонов по подготовке документации для ИТ решений, опыт создания и руководства отдела аналитики будет плюсом.

Full Stack разработчик

Москва, до 350 000 руб. после вычета налогов

«Метранпаж» ищет Full Stack разработчика. От кандидата потребуется опыт разработки на Angular последних версий, TypeScript и JavaScript от 3 лет, понимание реактивности, опыт работы с Jira, умение самостоятельно написать фронтенд и бэкенд, аналитическое мышление, желание и возможность релоцироваться будет большим плюсом, наличие в портфолио не менее двух успешных кейсов, высокий уровень коммуникации, знание разнообразных библиотек.

Менеджер по развитию бизнеса

Тверь, до 350 000 руб. после вычета налогов

«Юр-Ли» ищет менеджера по развитию бизнеса. Опыт работы в Private Banking будет огромным преимуществом, прокаченный навык переговоров, подтвержденный прохождением соответствующего обучения, обязательно уверенное владение Word, Google Docs и PowerPoint.

Руководитель IT-проектов

Москва, от 280 000 руб. до вычета налогов

«Ансгар» ищет руководителя IT-проектов. От кандидата потребуется высшее образование (экономическое или техническое), опыт руководства ИТ-проектами от 3 лет, а также:

опыт успешной реализации проектов;

опыт работы в Jira, Confluence и/или аналогичных системах;

понимание использования современных фреймворков, интеграционных платформ, инструментов и языков программирования (PHP, Laravel, JavaScript, HTML, CSS и Vue.js);

понимание принципов построения микросервисной архитектуры (выбор вендорских/open source продуктов, выбор технологий, архитектурных паттернов, хранилища, шина данных, способы авторизации и аутентификации, принципы обмена сообщениями и данными между сервисами и т.п.);

понимание принципов devops;

CI/CD;

знание английского языка, достаточного для чтения и анализа технической документации.

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