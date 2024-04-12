Наём сотрудника равен 2,5 его зарплаты

В процессе найма есть скрытые расходы, которые не всегда очевидны. Инвестиции, затраченные на поиск, отбор и адаптацию новых талантов могут повлиять на финансовое положение компании. Анастасия Петушкова, HR-директор консалтинговой компании «Точно» рассказала, как правильно оценить экономику найма, чтобы компании не разориться на трудоустройстве сотрудников.

Чтобы закрыть вакансию, рекрутеру необходимо пройти несколько этапов: разработать портрет кандидата, распланировать его оценку, найти эффективные каналы поиска и определить бюджет на наём.

Содержание:

Что влияет на стоимость найма

Чтобы понять, как кадровые перестановки влияют на финансовую часть бизнеса, нужно учесть такие аспекты найма:

Распределение бюджета. Заранее спланируйте финансовые ресурсы на наём сотрудников. Оптимизация процесса найма. Оцените эффективность текущего процесса и внесите улучшения для оптимизации затрат. Внешний или внутренний наём. Оцените, стоит ли нанимать нового сотрудника извне или обучить и повысить квалификацию уже работающего специалиста. Оценка ROI. Сравните стоимость найма с последующей производительностью сотрудника или выручкой. Это поможет оценить ROI в подборе персонала. Удержание сотрудников. Рассчитайте, как на наём повлияет изменение условий, системы бонусов и культуры компании.

Как посчитать стоимость найма

Стоимость поиска и найма сотрудника будет варьироваться в зависимости от специализации и уровня вакансии. Зачастую при планировании и оценке затрат учитывают расходы на публикацию, рекламу вакансии, привлечение агентств и холодный поиск. Но есть большая часть скрытых затрат, которые замечают реже.

Что нужно учесть, чтобы подсчитать полную стоимость нового сотрудника:

Прямые расходы:

публикация вакансии;

реклама вакансии;

поиск через кадровые агентства или холодный поиск через доступ к базе.

Выплата сотрудникам:

выплата при увольнении предыдущего сотрудника;

компенсация отпуска предыдущего сотрудника;

заработная плата нового сотрудника на период обучения;

бонус рекрутеру;

бонус наставнику.

Рабочее время:

Специалиста по КДП: увольнение сотрудника, расчет, прием нового сотрудника;

HR-а: поиск, общение с кандидатами, собеседования;

Руководителя: интервью, ввод в должность, сопровождение;

Наставник: занятость на период обучения.

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Оценить расходы можно по формулам:

Все расходы на наём / все нанятые сотрудники за определенный период.

Эти расчеты будут полезны для подведения итогов квартала или года и планирования следующего периода.

Например, за квартал на наём 5 сотрудников потратили 500 тыс. рублей. Стоимость одного сотрудника составила 100 тыс. рублей.

Важно: результат по этой формуле усредненный и не показывает детальную стоимость каждого сотрудника.

Сумма всех затрат при подборе на определенную вакансию.

Эти расчеты будут полезны при открытии новой вакансии.

Например, если брать сотрудника с зарплатой в 100 тыс. рублей, то его общая стоимость может быть примерно такой:

зарплата: 100 тыс.рублей;

налоги и социальные отчисления: примерно 30% от зарплаты, то есть 30 тыс.рублей;

затраты на наём: в зависимости от сложности вакансии и стоимости услуг рекрутера, это может быть порядка 20 тыс. - 50 тыс. рублей;

затраты на обучение и адаптацию. Они могут варьироваться в зависимости от специфики вакансии. Допустим, это будет ещё 50 тыс. рублей;

бенефиты: зависят от политики компании, например, 10 тыс. рублей;

рабочее время специалистов, участвующих в найме, составит порядка 15 тыс.рублей.

Таким образом, общая стоимость сотрудника, исходя из этих примерных расчётов, составит не менее 240 тыс. рублей. Эта сумма может быть выше у топ-специалиста и ниже, если у сотрудника меньше опыта. В среднем, по нашим расчётам, она составляет 2,5 заработных платы сотрудника.

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От чего наём становится дороже и как сократить расходы

На удорожание процесса найма могут повлиять такие факторы:

длительный цикл найма: большое количество собеседований и этапов отбора;

долгий поиск специалиста. В особенности, когда это останавливает часть процессов. Упущенную выгоду в данном случае тоже можно добавить в расходы;

неудачный наём. Взяли кандидата на работу, но расстались через месяц и примерно вдвое увеличили расходы.

Как сократить расходы на поиск и адаптацию сотрудника?

Вот некоторые инструменты, который помогут в этом:

Усиление внутреннего рекрутинга. Повышение, переводы сотрудников внутри компании могут снизить затраты на наём. Внутренние кандидаты уже знакомы с культурой и процессами компании, что упростит их адаптацию и сократит время и расходы на обучение. Кроме того, развитие в компании усилит HR-бренд. Оптимизация процесса адаптации. Здесь важен пребординг, когда кандидат готовится к выходу на работу. Например, можно рассказать будущему сотруднику об истории или ценностях компании заранее. Это сократит время обучения и повысит бренд работодателя. После оформления и ввода в должность встречи для обратной связи помогут сократить время до момента полноценной работы сотрудника. Например, у нас в компании есть вводный курс для маркетологов. Он является миниатюрой первого месяца работы на проекте, который мы уместили в 10 дней. За это время маркетолог узнаёт операционные задачи и отрабатывает их на учебном проекте в сопровождении наставника. После курса сотрудник уверенно чувствует себя в реальной работе. Автоматизация найма и адаптации. Чат-боты и платформы для обучения ускорят процессы, а также помогут отслеживать прогресс сотрудников в процессе адаптации. Мы использовали чат-бот. Он хорошо воспринимался новыми сотрудниками, так как сокращал время на обмен информацией и уменьшал количество ошибок. Но возвращаться к нему, чтобы вспомнить или найти какую-то информацию, было неудобно. Поэтому мы создали корпоративный сайт для этой цели. Бренд работодателя. На бренд работают конкурентоспособные зарплаты и бенефиты, развитая корпоративная культура, возможности профессионального роста, известность основателя и сотрудников компании за ее пределами. Поддержка базы контактов. Нетворкинг с потенциальными кандидатами в долгосрочной перспективе сократит время и затраты на наём. Развить сеть контактов помогут участие в отраслевых событиях, сотрудничество с учебными заведениями и активность в социальных сетях.

Мы видим на своем опыте и опыте коллег, что анализ подбора и адаптации нового сотрудника позволяет принимать более взвешенные решения и повышать эффективность бизнеса. Зная реальную стоимость специалиста, можно снизить риски неудачного подбора, улучшить кадровую политику и культуру компании через бережное управление персоналом.

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