Тренд-гайд: как собрать бренд идеального работодателя в 2024 году

Пандемия, новые технологии и экономическая неопределённость — эти факторы влияют на рабочую среду и состояние сотрудников. Прежние схемы привлечения и удержания персонала не работают. Поэтому сегодня бизнесу необходимо развивать бренд работодателя, ориентируясь на глобальные перемены. Алина Разумова, копирайтер makelove agency, собрала гайд из ключевых трендов, которые сейчас определяют настоящее и будущее работы.

Чтобы выделить тенденции, которые влияют на бренд работодателя, были проанализированы отчёты крупных консалтинговых и исследовательских фирм. Затем тренды распределили по модели EVP от Gartner. EVP — Employee Value Proposition — это ценностное предложение работодателя. Концепция EVP состоит из пяти элементов: организация, команда, работа, возможности и вознаграждение. Ниже примеры того, как улучшить каждую составляющую концепции, чтобы собрать бренд идеального работодателя.

Выстроить внутреннюю организацию

Следовать стратегии гибкой устойчивости

Компаниям нужно быть открытыми к переменам и при этом укреплять внутреннюю стабильность и уверенность людей в «завтра». Чтобы лавировать в быстроменяющихся условиях, бизнес-процессы стоит сделать более адаптивными, а сотрудникам — дать конкретику. Например, создать документы с информацией о ценностях компании, её политике и действиях в случае форс-мажора.

Строить культуру вокруг людей

Человекоцентричность — это база для формирования стратегической миссии компании. А в плане тактики фокус сегодня — на удержании сотрудников. Здесь работодателям поможет сильная корпоративная культура, ориентированная на потребности людей. Например, у сотрудников есть запрос на прозрачность в коммуникации, условиях работы, пуле задач и траектории карьеры. А у руководителей разных уровней — на свободу в принятии решений.

Использовать технологии и data-driven-подход

Компании, которые внедряют в свои процессы новые технологии, считаются перспективными среди соискателей. Удобная база — софт, программы, искусственный интеллект — исключает монотонность и позволяет сосредоточиться на интересных задачах. Аналитика данных работает на прозрачность. Например, информация о финансовых показателях и целях компании помогает оптимизировать процессы и создает у сотрудников чувство доверия.

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Управлять командой с вниманием к сотрудникам

Практиковать эффективную эмпатию

Сегодня руководителям команд нужно быть вовлеченными в работу: поддерживать команду и сопереживать ей. Если проявлять интерес к опыту и потребностям сотрудников, они ответят тем же. Комфортная среда, где топы и команда могут обсудить любые сложности, исключает замалчивание проблем и мотивирует к продуктивным решениям.

Признавать заслуги сотрудников

Большинство сотрудников ощущают, что на работе их недооценивают по сравнению с коллегами. По данным компании O.C. Tanner, 80% работников считают, что им не предоставляют должной автономии, мобильности и карьерных возможностей. Ситуацию помогут исправить равный доступ к технологиям, признание заслуг на общественных мероприятиях, понятная система оценки работы и регулярные встречи по её результатам.

Использовать ИИ как коуча

Хотя искусственный интеллект увеличивает разрыв в навыках, именно эта технология поможет вам с настройкой рабочих процессов и обучением команды. У каждого работника может быть личный ИИ-тренер, который составит план ежедневных задач или обучения, измерит прогресс и даст конструктивную обратную связь. При этом ИИ не заменит наставничество реального человека. В конце концов признание руководителей и их внимание к людям всегда будут мотивировать больше, чем виртуальные помощники. Лучшим в этом деле станет сочетание обучения на базе ИИ и поддержки от менторов.

Подстроить работу под сотрудников

Дать больше автономии

Сотрудники хотят не только пользоваться цифровыми инструментами, но и подстраивать их под себя и даже создавать свои ИТ-решения. Технологии low code или no code, которые помогают создать продукты почти без программирования, — подспорье в этом деле. Они помогают командам автоматизировать повторяющиеся задачи, избавиться от скучной работы, ускорить процессы и не ждать одобрения сверху. Подход «предложить, сделать, быть ответственным» актуален для любого работодателя.

Помочь обрести баланс между работой и отдыхом

Зумеры больше не хотят отдавать работе всё своё время, как предыдущие поколения. Молодые специалисты ценят границы и стремятся соблюдать work-life balance. Поверхностных решений вроде капсул для сна или корпоративного психолога им недостаточно. Вместо этого лучше перестроить работу так, чтобы люди могли спокойно восстанавливаться дома и взять дополнительные дни отпуска. Отдых увеличивает эффективность, удерживает сотрудников и снижает расходы на текучку кадров.

Поменять рабочий график

Согласно исследованиям центра Future of Work, люди, которые работают по восемь часов, продуктивны не более двух третей дня. Компании в разных точках мира двигаются в сторону более коротких и свободных графиков. Например, это может быть гибкое начало дня или семичасовые рабочие будни.

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Дать возможности для развития

Обучать сотрудников хард-скиллам и помогать с переквалификацией

Возможности ИИ растут, это вызывает беспокойство у тех сотрудников, которым необходимо переобучение или освоение новых навыков. Поэтому компаниям нужно стать новыми учителями: настраивать команду на успех и давать инструменты для развития хард-скиллов. 76% сотрудников во всём мире остались бы в компании, которая предлагает непрерывное обучение, согласно исследованию TalentLMS and SHRM за 2022 год. Это не только улучшает навыки команды, но и укрепляет лояльность сотрудников по отношению к работодателю.

Тренировать софт-скиллы

Если технические задачи постепенно переходят к нейросетям, то социальные навыки — до сих пор преимущество людей. Лидерство, эмоциональный интеллект, умение работать в команде, навыки презентации и эффективного общения — именно это становится необходимым при приёме на работу. Например, бухгалтерские фирмы «большой четвёрки» Deloitte, PwC, Ernst & Young и KPMG уже проводят дополнительные курсы по тренировке этих навыков.

Улучшить систему вознаграждений

Персонализировать бенефиты

Универсальные преимущества, которые компании предоставляют своим сотрудникам, могут не работать. Многим просто неинтересны такие льготы, как пицца по пятницам или бесплатные тренинги по личностному росту. А причина в том, что единый пакет бенефитов подходит не всем. У сотрудников разные потребности, хобби и увлечения.

Кастомизировать оплату труда

Зарплату кому-то удобнее получать частями, а кому-то — один раз в месяц. Некоторые сотрудники хотят быстро увеличить размер оклада и вырасти в профессии, других интересуют регулярные бонусы. Работодателю необходимо создать комфортную среду для обсуждения финансов, компенсационных пакетов и системы премий.

Продвигать активный образ жизни

С отсутствием work-life-баланса на работодателя накладывается большая ответственность за здоровье человека. Согласно докладу ВОЗ за 2022 год, в период с 2020 по 2030 у 500 млн человек могут развиться заболевания, связанные с отсутствием физической активности. Например, болезни сердца, ожирение, диабет и другие проблемы. Поэтому компаниям стоит ввести в пакет «вознаграждения» скидки на посещение спортивных секций или участвовать в программах лояльности фитнес-клубов.

Вывод: на что обращать внимание работодателям в 2024 году

В основе всех глобальных трендов лежат два направления: фокус на технологиях и человеке. Важно не только автоматизировать процессы и стремиться идти в ногу со временем, но и замечать желания и потребности сотрудников,. Именно в таких условиях компания может укрепить связь с командой и достигнуть всех поставленных целей.

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