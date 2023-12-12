Управление состоянием и формирование команд: как еще применяют нейротехнологии в HR

Директор образовательного направления red_mad_robot Евгения Газизова рассказала, какой потенциал у нейротеха в HR и что нового он может дать руководителям и сотрудникам.

Когда-то потенциал нейротехнологий видели только в медицинской сфере. Сегодня знание о том, как работает наш мозг, нашло применение в самых неожиданных областях: промышленности, гейминге или self-care. Управление персоналом — еще одна перспективная сфера применения нейротехнологий.

От первых открытий до успешных испытаний

Историю нейротехнологий можно отсчитывать с начала XX века, когда ученые изобрели электроэнцефалографию (ЭЭГ), с помощью которой выяснили, что нейроны передают друг другу информацию посредством электрических импульсов. Спустя почти 100 лет нейротехнологии успешно зарекомендовали себя не только в медицине.

Например, американская компания Synchron опробовала нейротехнологии на пациентах с тяжелым параличом. Им установили нейроимпланты, которые передавали нейронные сигналы на компьютер. Люди смогли управлять инвалидной коляской, пользоваться электронной почтой, совершать онлайн-покупки и общаться с персоналом клиники.

Однако в последние годы сфера применения нейротехнологий значительно расширилась. Они стали способны не только помогать преодолевать различные неврологические недуги, но и усиливать ментальные способности человека. Это взяли на вооружение большие корпорации.

В попытках прийти к «идеальной» производительности труда, без переработок, крупнейшие компании активно тестируют пилотные нейротех-проекты. Например, Microsoft провела исследование с использованием нейроинтерфейсов, чтобы отследить уровень усталости своих сотрудников во время видеовстреч. В результате создали режим «Вместе» в Microsoft Teams, который предоставляет общий фон для имитации единого физического пространства и тем самым снижает когнитивную нагрузку.

Как это работает

Нервные клетки мозга постоянно генерируют волны мозговой активности. Нейродатчики считывают эти волны, а нейроинтерфейс расшифровывает сигнал в понятные человеку метрики. Технология позволяет передавать информацию между мозгом и компьютером напрямую. Работает это так:

На голову человека надевают энцефалограф, который считывает напряжение в отдельных участках мозга. Сам энцефалограф выглядит как наушники или повязка для головы. Настраивают работу нейроинтерфейса: например, дают посмотреть смешное видео, просят решить задачу или ответить на вопросы. Человека погружают в различные типовые рабочие ситуации, чтобы определить колебание психоэмоциональных состояний сотрудника во время работы. Данные переводятся в понятные показатели, позволяющие отслеживать и контролировать состояние через простое мобильное приложение.

Хотя нейротехнологии пока не используются массово, их активно развивают компании, готовые к этому с точки зрения HR-процессов. Поэтому уже можно сделать прогнозы, в чем нейротех будет полезен для руководителей и сотрудников.

Как применяют нейротехнологии в HR

Отслеживание и управление состоянием

Нейротехнологии позволяют сотруднику получить более точное представление о своем состоянии в течение рабочего дня: какие эмоции вызывает у него тот или иной вид деятельности. Например, австралийская компания Emotiv в прошлом году представила в качестве корпоративного решения четвертое поколение своей технологии MN8 — Bluetooth-наушников с нейродатчиками для отслеживания и анализа когнитивной нагрузки и эмоций. С помощью двух электродов устройство позволяет отслеживать уровень стресса и внимания сотрудников в режиме реального времени.

Нейротехнологии тесно связаны с машинным обучением. Они способны накапливать информацию о том, какие задачи вызывают у человека наибольшее напряжение, потерю концентрации и внимания. Алгоритм анализирует данные и создает рекомендации: на какое время поставить встречу, к каким задачам лучше подготовиться в первую очередь, а что отложить на вторую половину дня.

Формирование траектории развития

Иногда сотрудник не до конца осознает уровень владения компетенцией и объем когнитивных ресурсов, которые от него требуются для решения задач. Нейротехнологии позволяют работать с траекторией профразвития, объективно оценивать собственные силы и отслеживать прогресс.

Например, все задачи руководителя проекта раскладывают на несколько блоков: работа с командой, планирование, управление бизнес-результатом, коммуникация и работа с клиентом. В процессе выполнения видно, как меняется его состояние относительно каждого из блоков. Это позволяет понять, выполнение каких задач входит в зону комфорта или развития.

Задачи оценивают по уровню концентрации, увлеченности, когнитивной нагрузке, генерации идей и тревожности. Сравнение результатов за разные периоды времени позволяет сделать выводы о том, насколько правильно были подобраны инструменты развития, и скорректировать траекторию.

Я поинтересовалась у Александра Макарова, руководителя «Лаборатории знаний» — компании, которая занимается разработками в области ИТ, нейротехнологий и ИИ — как нейротехнологии влияют на бизнес-процессы.

Александр Макаров, основатель и руководитель «Лаборатории знаний»:





«Если собрать 10 руководителей компаний, например, в сфере финансов, и дать им решить ряд задач, они все выполнят их одинаково хорошо. Но если сравнить нейроданные, то различия сразу станут видны. Кто-то стрессует, когда решает кейсы в группе, а кто-то, наоборот, когда остается один на один задачей; кто-то увлеченно решает вопросы, связанные с управлением активами, а кто-то — с кредитованием. Понимание этих особенностей и есть ключ к повышению эффективности бизнес-процессов».

Формирование команд

Следующим шагом в развитии нейротехнологий в HR станет изучение того, насколько людям комфортно друг с другом работать и как быстро они могут синхронизироваться по целям и задачам, чтобы создавать тандемные связки с учетом своих компетенций и интересов. Сейчас это зона открыта для экспериментов.

Александр Макаров, основатель и руководитель «Лаборатории знаний»: «Нейротехнологии позволят собирать наиболее эффективные команды. А такую эффективность уже можно измерить в экономических показателях: какой объем задач и в какие сроки делает команда, которую мы собрали, используя нейроданные». «Нейротехнологии позволят собирать наиболее эффективные команды. А такую эффективность уже можно измерить в экономических показателях: какой объем задач и в какие сроки делает команда, которую мы собрали, используя нейроданные».

Метод «360 градусов» — способ оценки сотрудников через опрос руководителей и коллег — не всегда дает объективное представление о работнике. Нейротехнологии позволяют повысить эту объективность и увидеть реальный потенциал развития. Они не просто определяют склонность к типу деятельности, а «приземляют» результаты на конкретные рабочие задачи. Риски и барьеры Самый большой риск связан с данными, которые мы получаем о человеке — они становятся еще более интимными. Фактически это информация о работе мозга. Развитие нейротехнологий возможно только на обоюдном согласии — когда сотрудник понимает, зачем ему это нужно, а компания гарантирует конфиденциальность. Другая проблема связана со стереотипами о вреде для здоровья, которые якобы наносят подобные технологии. При этом процедура электроэнцефалографии совершенно безопасна для организма: ее проводят даже новорожденным детям. По стоимости внедрения нейротехнологии сопоставимы с работой ассессмент-центра. Но потребуется время, чтобы убедиться, что эти решения эффективнее, чем психологические тестирования, которые проводятся внутри компании. Прогнозы Можно предположить три основных направления развития нейротехнологий в HR: Массовизация производства нейроинтерфейсов и программ, доступных и удобных для повседневного использования. Персонализация и отдельная работа с каждым сотрудником. Развитие нейротехнологий для формирования эффективных команд с учетом психофизиологии каждого сотрудника. При найме HR-специалисту важно повысить точность и снизить количество ошибок в выборе, избежав усложнения процесса, чтобы удержать целевых кандидатов. Поэтому использование нейроинтерфейса на этой стадии нецелесообразно. Однако существуют технологии, основанные на нейропрофилировании, которые используют в рекрутинге для определения личных когнитивных способностей и навыков соискателей. Важно понимать, что нейротехнологии в HR — это не способ контроля и проверки специалистов на соответствие должности, а возможность для работодателей сохранить ценные кадры. Нейротех сделает работу HR-специалистов точечной, у них будет меньше слепых зон, что позволит яснее понимать, как поддержать сотрудника, сохранить его в компании и интегрировать в команду с учетом индивидуальных особенностей. Фото на обложке: Unsplash