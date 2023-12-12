Управление состоянием и формирование команд: как еще применяют нейротехнологии в HR

Когда-то потенциал нейротехнологий видели только в медицинской сфере. Сегодня знание о том, как работает наш мозг, нашло применение в самых неожиданных областях: промышленности, гейминге или self-care. Управление персоналом — еще одна перспективная сфера применения нейротехнологий.
Директор образовательного направления red_mad_robot Евгения Газизова рассказала, какой потенциал у нейротеха в HR и что нового он может дать руководителям и сотрудникам.
От первых открытий до успешных испытаний
Историю нейротехнологий можно отсчитывать с начала XX века, когда ученые изобрели электроэнцефалографию (ЭЭГ), с помощью которой выяснили, что нейроны передают друг другу информацию посредством электрических импульсов. Спустя почти 100 лет нейротехнологии успешно зарекомендовали себя не только в медицине.
Например, американская компания Synchron опробовала нейротехнологии на пациентах с тяжелым параличом. Им установили нейроимпланты, которые передавали нейронные сигналы на компьютер. Люди смогли управлять инвалидной коляской, пользоваться электронной почтой, совершать онлайн-покупки и общаться с персоналом клиники.
Однако в последние годы сфера применения нейротехнологий значительно расширилась. Они стали способны не только помогать преодолевать различные неврологические недуги, но и усиливать ментальные способности человека. Это взяли на вооружение большие корпорации.
В попытках прийти к «идеальной» производительности труда, без переработок, крупнейшие компании активно тестируют пилотные нейротех-проекты. Например, Microsoft провела исследование с использованием нейроинтерфейсов, чтобы отследить уровень усталости своих сотрудников во время видеовстреч. В результате создали режим «Вместе» в Microsoft Teams, который предоставляет общий фон для имитации единого физического пространства и тем самым снижает когнитивную нагрузку.
Как это работает
Нервные клетки мозга постоянно генерируют волны мозговой активности. Нейродатчики считывают эти волны, а нейроинтерфейс расшифровывает сигнал в понятные человеку метрики. Технология позволяет передавать информацию между мозгом и компьютером напрямую. Работает это так:
- На голову человека надевают энцефалограф, который считывает напряжение в отдельных участках мозга. Сам энцефалограф выглядит как наушники или повязка для головы.
- Настраивают работу нейроинтерфейса: например, дают посмотреть смешное видео, просят решить задачу или ответить на вопросы.
- Человека погружают в различные типовые рабочие ситуации, чтобы определить колебание психоэмоциональных состояний сотрудника во время работы.
- Данные переводятся в понятные показатели, позволяющие отслеживать и контролировать состояние через простое мобильное приложение.
Хотя нейротехнологии пока не используются массово, их активно развивают компании, готовые к этому с точки зрения HR-процессов. Поэтому уже можно сделать прогнозы, в чем нейротех будет полезен для руководителей и сотрудников.
Как применяют нейротехнологии в HR
Отслеживание и управление состоянием
Нейротехнологии позволяют сотруднику получить более точное представление о своем состоянии в течение рабочего дня: какие эмоции вызывает у него тот или иной вид деятельности. Например, австралийская компания Emotiv в прошлом году представила в качестве корпоративного решения четвертое поколение своей технологии MN8 — Bluetooth-наушников с нейродатчиками для отслеживания и анализа когнитивной нагрузки и эмоций. С помощью двух электродов устройство позволяет отслеживать уровень стресса и внимания сотрудников в режиме реального времени.
Нейротехнологии тесно связаны с машинным обучением. Они способны накапливать информацию о том, какие задачи вызывают у человека наибольшее напряжение, потерю концентрации и внимания. Алгоритм анализирует данные и создает рекомендации: на какое время поставить встречу, к каким задачам лучше подготовиться в первую очередь, а что отложить на вторую половину дня.
Формирование траектории развития
Иногда сотрудник не до конца осознает уровень владения компетенцией и объем когнитивных ресурсов, которые от него требуются для решения задач. Нейротехнологии позволяют работать с траекторией профразвития, объективно оценивать собственные силы и отслеживать прогресс.
Например, все задачи руководителя проекта раскладывают на несколько блоков: работа с командой, планирование, управление бизнес-результатом, коммуникация и работа с клиентом. В процессе выполнения видно, как меняется его состояние относительно каждого из блоков. Это позволяет понять, выполнение каких задач входит в зону комфорта или развития.
Задачи оценивают по уровню концентрации, увлеченности, когнитивной нагрузке, генерации идей и тревожности. Сравнение результатов за разные периоды времени позволяет сделать выводы о том, насколько правильно были подобраны инструменты развития, и скорректировать траекторию.
Я поинтересовалась у Александра Макарова, руководителя «Лаборатории знаний» — компании, которая занимается разработками в области ИТ, нейротехнологий и ИИ — как нейротехнологии влияют на бизнес-процессы.
Александр Макаров, основатель и руководитель «Лаборатории знаний»:
«Если собрать 10 руководителей компаний, например, в сфере финансов, и дать им решить ряд задач, они все выполнят их одинаково хорошо. Но если сравнить нейроданные, то различия сразу станут видны. Кто-то стрессует, когда решает кейсы в группе, а кто-то, наоборот, когда остается один на один задачей; кто-то увлеченно решает вопросы, связанные с управлением активами, а кто-то — с кредитованием. Понимание этих особенностей и есть ключ к повышению эффективности бизнес-процессов».
Формирование команд
Следующим шагом в развитии нейротехнологий в HR станет изучение того, насколько людям комфортно друг с другом работать и как быстро они могут синхронизироваться по целям и задачам, чтобы создавать тандемные связки с учетом своих компетенций и интересов. Сейчас это зона открыта для экспериментов.
«Нейротехнологии позволят собирать наиболее эффективные команды. А такую эффективность уже можно измерить в экономических показателях: какой объем задач и в какие сроки делает команда, которую мы собрали, используя нейроданные».
Метод «360 градусов» — способ оценки сотрудников через опрос руководителей и коллег — не всегда дает объективное представление о работнике. Нейротехнологии позволяют повысить эту объективность и увидеть реальный потенциал развития. Они не просто определяют склонность к типу деятельности, а «приземляют» результаты на конкретные рабочие задачи.
Риски и барьеры
Самый большой риск связан с данными, которые мы получаем о человеке — они становятся еще более интимными. Фактически это информация о работе мозга. Развитие нейротехнологий возможно только на обоюдном согласии — когда сотрудник понимает, зачем ему это нужно, а компания гарантирует конфиденциальность.
Другая проблема связана со стереотипами о вреде для здоровья, которые якобы наносят подобные технологии. При этом процедура электроэнцефалографии совершенно безопасна для организма: ее проводят даже новорожденным детям.
По стоимости внедрения нейротехнологии сопоставимы с работой ассессмент-центра. Но потребуется время, чтобы убедиться, что эти решения эффективнее, чем психологические тестирования, которые проводятся внутри компании.
Прогнозы
Можно предположить три основных направления развития нейротехнологий в HR:
- Массовизация производства нейроинтерфейсов и программ, доступных и удобных для повседневного использования.
- Персонализация и отдельная работа с каждым сотрудником.
- Развитие нейротехнологий для формирования эффективных команд с учетом психофизиологии каждого сотрудника.
При найме HR-специалисту важно повысить точность и снизить количество ошибок в выборе, избежав усложнения процесса, чтобы удержать целевых кандидатов. Поэтому использование нейроинтерфейса на этой стадии нецелесообразно. Однако существуют технологии, основанные на нейропрофилировании, которые используют в рекрутинге для определения личных когнитивных способностей и навыков соискателей.
Важно понимать, что нейротехнологии в HR — это не способ контроля и проверки специалистов на соответствие должности, а возможность для работодателей сохранить ценные кадры. Нейротех сделает работу HR-специалистов точечной, у них будет меньше слепых зон, что позволит яснее понимать, как поддержать сотрудника, сохранить его в компании и интегрировать в команду с учетом индивидуальных особенностей.
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