А+ за собеседование: о чем спрашивают в зарубежных компаниях и как отвечать на эти вопросы на английском

Собеседование в международной компании может проходить в несколько этапов, начиная беседой с начальником и заканчивая знакомством с генеральным директором. На таком интервью большое внимание уделяют опыту соискателя: все должно работать на решение задач, которые ставит компания перед человеком на этой позиции.

По этой причине важно хорошенько структурировать свои навыки и достижения. Для этого лучше подойдет не сухое резюме, а CV на английском. Curriculum vitae — это не набор фактов, а больше рассказ о себе с акцентом на релевантном для вакансии опыте.

Естественно, потенциальный работодатель будет задавать вам вопросы. Среди типичных:

Tell us about yourself (Расскажите о себе). Фокусируйтесь на наработанных навыках. Например, богатом опыте успешных переговоров с контрагентами.



My work as a marketing specialist for QS allowed me to manage such challenging projects as… (Работа на QS в качестве маркетолога позволила мне управлять такими сложными проектами, как...)

What are your biggest weaknesses? (Каковы ваши главные слабые стороны?) На этот вопрос лучше всего отвечать честно: не драматизируйте и помните, что любой пробел можно восполнить.



As of now I’m afraid of public presentations though I'm constantly working to improve this particular skill. (Я боюсь публичных презентаций, но я все время стараюсь развивать этот навык).

What are your biggest strengths? (Ваши самые сильные стороны?) Смело хвалите себя и помните о релевантном опыте: говорите о том, что подходит для желанной вакансии.



I can say I'm multitasking, proactive and you can rely on me in any situation. (Я мультизадачен, проактивен, на меня можно положиться в любой ситуации).

Why did you leave your previous job? (Почему вы ушли с прежнего места работы?) Мудрым решением будет сказать о том, что вы чувствуете потребность в новых условиях для развития, а не о том, что работать на прежнем месте стало невыносимо.



When you don’t have any movements in the structure, you feel regress and I really feel the need to develop myself and not to stand on the same page. (Когда нет движения, чувствуешь регресс. Я хочу развиваться, а не стоять на одном месте).

Why do you want this job? (Почему вы хотите эту работу?) Здесь можно сказать про опыт, который вам даст данная позиция.



This position provides me with an opportunity to use all my background and previous experience facing new professional challenges. (Эта позиция даст мне возможность использовать весь мой предыдущий опыт и знания, чтобы решать качественно новые профессиональные задачи).

Why us? (Почему именно наша компания?) Опасный вопрос: общие фразы могут вас предать, так что отвечать нужно максимально детально. Стоит очень внимательно изучить сайт компании, особенно раздел «Ценности» (или «Миссия»): в идеале ваши установки должны совпадать.



For me it is essentially important to work in an international company with a respectful history and strong values, such as... (Для меня невероятно важно работать в международной компании с уважаемой историей и признанными ценностями, такими как…)

Если вам попался вопрос, который вы не поняли, лучше сразу это признать (Sorry, I did not get that), попросить повторить или перефразировать. А если вы не знаете, как ответить, можно сказать, что вы не уверены, и попросить вернуться к нему позже, а пока двинуться дальше: I’m not sure at the moment but let me answer a bit later.

И на время собеседования забудьте про фразы «Я не знаю/не умею/не могу» (I don’t know/I can’t) — они создают неправильное впечатление и могут загубить все собеседование.





Типичные русскоязычные ошибки и самые надежные решения

Главная психологическая ошибка, которую часто допускают соискатели из России — неумение себя объективно похвалить. Почему-то наши соотечественники любят излишнюю скромность, что мешает при приеме на работу. Еще раз внимательно просмотрите свое CV и поймите: у вас хороший опыт, о котором просто нужно рассказать.

Есть и другая проблема: кандидаты из России из-за привитого в школе перфекционизма пытаются все сделать чересчур правильно, и от этого у них возникает страх ошибки, от которого они даже не могут заговорить. Или еще хуже — начинают говорить много умных и сложных фраз — правильных, но не понятных. Это называется боязнь иностранного языка (foreign language anxiety), которую можно преодолеть только одним способом — постоянно практиковать устную речь.

При разговоре на другом языке очень важно расставить приоритеты: не стремитесь выдать идеально правильную грамматику — раз и навсегда сфокусируйтесь на том, чтобы вас точно поняли.





Грамматика и лексика успеха

Самое главное — говорить естественно, именно на вашем уровне языка: специально заученные фразы, которые вы в жизни не используете, легко вычислить.

Избегайте излишне простых и категоричных фраз. Слова very (очень), bad/good (хороший/плохой), never (никогда), everyone (все), always (всегда) создают ощущение бедного лексикона. Лучше всего приучить себя заменять их. Например, вместо very говорить quite или significantly (довольно, достаточно). Еще лучше перефразировать выражение: very loud — deafening (очень громкий — оглушающий).

Используйте простые грамматические конструкции, чтобы в них не запутаться: Present Simple, Present Continuous и Past Simple вполне подойдут. Чтобы рассказать о вашей ценности для компании, подойдут условные предложения (Conditionals):

If I get this position I will have this project completed three times faster than you would anticipate (Если я получу эту позицию, я смогу завершить проект в три раза быстрее, чем вы рассчитывали).

If I managed this project I would focus on partnership program (Если бы я работал над этим проектом, я бы сфокусировался на партнерской программе).





Как подготовиться к интервью

Нет ничего более подготовленного, чем импровизация, и собеседование не исключение — поэтому готовьтесь! Лучше всего заниматься регулярно. Начать стоит с двух занятий в неделю и смотреть, есть ли прогресс. Если уверенности в своих силах не прибавилось, увеличьте время подготовки. Если вы резко устали и захотелось бросить — поздравляем, вы идете в верном направлении: продолжайте бороться с ленью и занимайтесь.

Очень важно разбираться в том, что касается вас: собственном CV, резюме и портфолио, ведь вы ответственны за каждое слово и букву. Используйте это себе на пользу — общайтесь с преподавателем или кем-то еще на темы, которые могут всплыть на собеседовании.

Не менее важно ориентироваться в истории компании и особенно в ее ценностях и стандартах работы: внимательно изучите сайт фирмы — так вы будете знать, какую миссию перед собой ставит потенциальный работодатель, и будете готовы к вопросам на собеседовании.





Полезные ресурсы для подготовки к собеседованию

Glassdoor — сервис, на котором сотрудники компании могут оставить анонимный отзыв о ней, что может пригодиться, если нужно узнать о подводных камнях как самой работы, так и собеседования в ней;

Англоязычные СМИ для регулярной начитки лексики: например, The Economist, New Yorker.





Что поможет закрепить позитивные впечатления у собеседника

Помните, что работодатель ищет не просто профессионала, а человека, чей опыт поможет решить задачи компании. Старайтесь в каждом своем ответе упоминать опыт, который будет подходить позиции. Для этого еще раз изучите текст вакансии.

Будьте проактивны: задавайте конкретные вопросы о компании, о ее курсе и видении развития, политике в отношении сотрудников. Наличие таких вопросов у соискателя — признак его реальной заинтересованности. Например:

What is your corporate policy? (Какая у вас корпоративная культура?)

How do you manage social responsibility out of the company? (Как вы реализуете концепцию социальной ответственности вне компании?)

What are my opportunities for professional growth in your company? (Какие у меня возможности профессионального роста в вашей компании?)

В американских компаниях очень любят сторителлинг, так что стоит научиться рассказывать складную историю о себе и своих профессиональных достоинствах. Здесь же стоит продемонстрировать международный склад ума (international mindset) — готовность и умение работать в условиях глобального мира.

Могут иметь значение и национально-психологические особенности: так, на собеседовании в российской фирме многое читается между строк. Интервью в американской компании, напротив, весьма прямолинейно. При этом не стоит мимикрировать под американскую манеру общения — от соискателя из России стереотипно будут ждать спокойного и сдержанного поведения. Умейте подтвердить каждое достижение — на руках у вас должно быть портфолио, которое точно убедит потенциального работодателя, что вам необходимо сделать оффер.



