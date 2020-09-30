5 нестандартных приемов повышения продуктивности

Кирилл Мишук, эксперт в области learning science и автор Telegram-канала об устройстве окружающего мира, рассказывает о привычках, которые не так очевидны, но могут помочь повысить продуктивность.

Мы все хотим больше успевать. Есть множество статей на эту тему, но почти везде повторяются одни и те же советы: «Ложитесь в одно и то же время», «Найдите свою страсть», «Общайтесь с успешными людьми». А есть что-то еще?

Я хочу поделиться теми привычками, которые принесли пользу мне. Каждый метод имеет строгое научное обоснование. Уверен, что вы тоже сможете извлечь пользу из этих необычных методов.





Ужасный черновик

Психолог Джой Пол Гилфорд предложил делить креативное мышление на два независимых процесса: конвергентное и дивергентное мышление. Дивергентное мышление — это придумывание нескольких способов решения проблемы. Конвергентное — выбор лучшего варианта из имеющихся.

Мы не можем одновременно придумывать идеи и выбирать лучшие из них, потому что для каждого режима требуется особое настроение. Для дивергентного — веселое, беззаботное и игривое, а для конвергентного — сосредоточенное.

Мозгу сложно быстро переключиться между режимами, поэтому вы можете потерять то игривое настроение, которое помогало придумывать новые идеи. Выход: разделить процессы придумывания и критики.

Разрешите себе написать ужасный черновик. Не критикуйте себя и позвольте мыслям свободно появляться.

Когда я пишу статьи, то первый черновик записываю голосом, а потом перевожу аудио в текст. Так я не задумываюсь о том, как мой текст выглядит со стороны, и концентрируюсь только на создании материала. Когда смысл уже готов, я вручную редактирую текст и придаю ему нужную форму.





Прокрастинируйте

Прокрастинация воспринимается как болезнь, которую надо срочно вылечить Но творческие люди могут извлечь выгоду из прокрастинации. Время пауз можно использовать для дивергентного мышления и придумывания идей. Это помогает избежать ненужных ошибок на старте.

Те люди, которые торопились стать первыми и быстрее запустить свой проект, реже становились успешными, чем их аккуратные последователи. Адам Грант в своей книге «Оригиналы» приводит в пример два типа проектов: «пионеров» и «колонистов». «Пионеры» старались первыми захватить новую область, а «колонисты» — воспользоваться подготовленной почвой.

Оказалось, что «колонисты» становились банкротами в шесть (!) раз реже и завоевывали в три раза больший объем рынка, чем «пионеры». И Facebook, и Google не были первыми на своих рынках. Они сумели доработать революционные идеи и предложить более совершенный продукт.

Когда мне приходит в голову новая идея, я не стремлюсь тут же разработать план ее реализации, а записываю в проект «Сделать в неопределенном будущем» в Todoist. Раз в месяц я проверяю идеи из этого списка и достаю те, что по-прежнему вызывают интерес. Так я проверяю свое желание на прочность.





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Составляйте список достижений

Ведение планировщика стало культом. Мы ставим себе задачи в to-do list, стараемся закрыть их до конца дня и испытываем стресс, если не смогли. Список достижений убеждает в обратном: вы уже сделали достаточно много, поэтому вы молодец.

Список достижений показывает ваш прогресс в достижении значимых целей. Тереза Амабайл и Стивен Крамер выяснили, что чувство прогресса повышает мотивацию к работе сильнее любых других факторов, в том числе материальных вознаграждений и похвалы от коллег.

После выполнения задачи я не удаляю ее, а переношу в «Список достижений». Теперь я вижу, сколько успел сделать за день. Это мотивирует продолжить работу и на следующий день, чтобы не терять темп.





Будьте пессимистом при планировании

При планировании мы часто не задумываемся, что может пойти не так. Габриэла Эттинген выяснила, что излишний оптимизм и позитивные фантазии снижают желание продолжать работу, когда что-то идет не так, как мы хотели. Пессимисты же заранее продумывают худшие сценарии и готовят ответные шаги.

Эттинген в книге Rethinking positive thinking предлагает использовать методику постановки целей WOOP: wish — outcome — obstacles — plan. На первом шаге нужно придумать свою цель. На втором — определить все выгоды от ее реализации. Третий шаг требует рассмотреть все потенциальные риски, а четвертый — придумать способы их преодоления. Узнать больше про методику можно тут.

Эту методику я использовал, когда писал свою первую статью про методы эффективного обучения. Пессимизм при планировании помог понять, почему моя статья может не набрать желаемые 10 тыс. просмотров, и подготовить ответные действия. В итоге я справился с задачей.





Ищите напарника

Наш мозг имеет когнитивные искажения — систематические ошибки, которые мешают принимать правильные решения. Согласно одному из них, эффекту Даннинга-Крюгера, люди не могут объективно оценить результаты своего труда. Новички склонны переоценивать свои знания, а эксперты — недооценивать. Даже такой гений, как Бетховен, не всегда точно предсказывал будущую успешность своих произведений.

Найдите компетентного коллегу и попросите его оценить вашу работу со стороны. Предложите взаимную оценку и помогайте друг другу развиваться профессионально.

Еще один способ — попросить 10-20 людей, которые хорошо вас знают, описать ваши сильные и слабые стороны. Итоговый список может сильно отличаться от того, что вы сами о себе думаете.

С лета прошлого года я делюсь с напарником своими целями на день. Мы подсказываем друг другу, если список оказывается нереалистичным. Это единственная привычка, которую я выполняю с перерывами. Не всегда получается подобрать удобное время.





Как достичь максимума

Я стараюсь регулярно использовать все пять приемов. Как только хотя бы один отваливается, я тут же снижаю свою продуктивность. Если же делаю эти действия регулярно, то остаюсь довольным своим результатом к концу дня. Советую и вам попробовать эти практики.



