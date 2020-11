Не просто плюсик в резюме: как и зачем учить деловой английский

Деловой английский язык — отдельная ветвь, которая включает в себя изучение базовых коммуникативных единиц и профессиональной лексики. В программу может быть включена лексика для любой сферы деятельности: маркетинга, медицины, дизайна.

Курс делового английского включает в себя:

навыки написания делового и мотивационного письма;

создания резюме, презентаций;

изучение делового этикета;

изучение устойчивых речевых конструкций для ведения переговоров и деловой переписки.

Особенно важно иметь навык делового общения для представителей бизнес-сферы. Английский — официальный язык бизнеса. Поэтому для менеджеров, финансистов и бизнес-аналитиков уверенное владение профессиональным языком — это не просто плюсик в резюме, а необходимый навык для достижения карьерных вершин. Для изучения этого направления существует специальный курс: бизнес-английский.

Бизнес-английский — ответвление курса делового английского языка, где изучают лексику для менеджмента и финансов.

Курс бизнес-английского технически выведен за пределы делового английского, потому что он предполагает углубленное изучение конкретной отрасли. Деловой английский позволяет изучить базовые языковые явления, овладеть навыками, которые позволят общаться на работе на начальном уровне. А бизнес-английский нацелен на то, чтобы сформировать навык коммуникации в профессиональной среде.

Обычно обучение профессиональному аспекту и общему владению деловым языком происходит параллельно: учащийся осваивает грамматические, синтаксические и стилевые нормы сразу в контексте бизнес-лексики. Он учится понимать все механизмы работы отрасли, понимать деловой этикет, вести документацию, овладевает риторикой самопрезентации и презентации продукта.

В некоторых случаях есть необходимость получить узкоспециальные языковые навыки, например, если учащийся планирует работу в специфической отрасли бизнеса. В этом случае важно понимать, что для каждой отдельной сферы существуют свои лексические нужды, а потому при выборе специального курса важно точно определиться с направлением профессионального роста.

Схема обучения тут такая: деловой английский (как общий курс) + бизнес-английский (как курс с лексикой из сфер финансов и управления) + краткий специальный курс (если нужно освоить узконаправленную лексику).

Например, если вы планируете карьеру в области фармакологического бизнеса, вам стоит взять несколько уроков медицинского английского, если вы хотите заниматься вопросами образования — не лишним будет дополнительно изучить психолого-педагогическую терминологию.

Бизнес-английский — универсальный язык специалистов, поэтому сегодня навык владения им представители сферы получают уже в университете. Но для выпускников прошлых лет вопрос о том, как и где изучать, стоит остро. Бизнес-английский можно изучать самостоятельно (если уровень языка соответствует хотя бы уровню Upper Intermediate), а можно изучать в языковых школах.

Для самостоятельного изучения сегодня существует множество бесплатных онлайн-платформ и тренажеров. Вот несколько полезных ресурсов:

Writing-business-letters— особенности составления деловых писем;

Businessenglishresources — лексика, грамматика, идиомы;

Businessenglishsite — упражнения и тесты на проверку знаний.

Но самостоятельное обучение удобно не для всех: кому-то не хватает самоорганизации, кто-то склонен к прокрастинации, а кто-то просто не имеет достаточных первичных навыков. В этом случае более комфортным выбором будут языковые школы.





SkyEng — от 790 рублей за занятие с русским преподавателем и от 1900 рублей — с носителем языка . Занятия индивидуальные.



Занятия индивидуальные. EnglishDom — 790 рублей за занятие с русским преподавателем, 1590 рублей — с носителем языка. Занятия индивидуальные.



YesOnline — от 530 рублей за индивидуальное занятие, от 350 рублей — за занятие на паре.





LanguageLink — от 9504 рублей в месяц.



BKC-ih — от 16680 рублей в месяц.



American club of Education — от 12 тыс. рублей в месяц.

Важно помнить, что какой бы способ изучения вы ни выбрали, результат необходимо задокументировать: большинство современных компаний требуют сертификат для подтверждения уровня.

Навык владения бизнес-английским подтверждают сертификаты соответствия: B1 Business Preliminary (BEC Preliminary), B2 Business Vantage (BEC Vantage), C1 Business Higher (BEC Higher). Они бессрочные и показывают только то, что человек изучал программы. Языковой уровень в настоящий момент они не подтверждают.

Если вам необходимо получить сертификат о текущем уровне владения языком для устройства, например, в зарубежную компанию, то необходимо сдать один из международных экзаменов: International Language Testing System (IELTS), the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) или Cambridge English exam. Наиболее предпочтительным для резюме является последний из них.





