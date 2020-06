Образец резюме на английском языке

I am passionate CeX / Customer Experience Professional seeking to gain a new and rewarding position where I can implement the latest customer support and workflow processes. As an organised and highly service driven individual, I love to champion brilliant customer support and deliver first class results within dynamic and fast paced working environments.

Я увлеченный своим делом профессионал по CeX и Customer Experience, который ищет новую и перспективную должность, на которой я смогу внедрить последние наработки по поддержке клиентов и организации рабочего процесса. Как организованный и исполнительный человек, я бы хотел обеспечивать грамотную поддержку и получать первоклассные результаты в динамичной и быстроразвивающейся компании.