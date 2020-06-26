Образец резюме на английском языке
Грамотное резюме — основа вашего успеха при поиске работы. Ведь именно с его помощью человек производит первое впечатление на рекрутера, который решает, приглашать ли соискателя на личное интервью или нет.
Во многих компаниях, которые работают на международном рынке, резюме требуют сразу на английском. Так HR убивают сразу двух зайцев: знакомятся с соискателем и оценивают его уровень английского языка. Поэтому если вы претендуете на вакансию в крупной компании, будьте готовы писать CV на английском.
В этой статье мы расписали ключевые особенности резюме на английском языке с примером и переводом на русский.
В этой статье вы найдёте:
- Общие требования: как составить резюме на английском
- Образец резюме на английском (с переводом)
- Структура резюме:
Заголовок
Личная информация
Аннотация
Опыт работы
Образование
Навыки
Рекомендации
- Отличия резюме на английском языке от русскоязычного
- Заключение
Общие требования: как составить резюме на английском
Помните, что рекрутер в день обрабатывает десятки и даже сотни резюме. Поэтому писать его нужно так, чтобы HR-специалисту было максимально комфортно его читать.
Из этого следует несколько очень простых правил:
- Одно резюме — один лист
Причина простая — практическая. Понравившиеся резюме рекрутер зачастую представляет директору компании или HRD, но перед этим он их распечатывает. И если оно состоит из двух или больше листов, то один из них может запросто потеряться.
Неполное резюме никто читать не будет, поэтому оно мгновенно отправится в шредер. А преимущество получат кандидаты, резюме которых прочитали и оценили. Выбирать будут именно из них.
Unsplash
- Один кандидат — одна должность
Рекрутеры очень скептически относятся к кандидатам, которые с помощью одного резюме подаются сразу на десяток вакансий. Подобное «универсальное» резюме прямо кричит: «Я толком не умею ничего, но возьмите меня хоть куда-нибудь!»
Просто представьте, как со стороны рекрутера будет выглядеть следующая шапка резюме:
John Smith
PR Specialist, System Analyst, Python Developer, C++ Developer, Frontend Developer, System Administrator.
Скорее всего, HR-специалист просто посмеется над подобным «многостаночником» и удалит резюме.
Даже если вы на самом деле планируете рассмотреть несколько должностей, то нужно писать отдельное резюме на каждую из них.
- Внешний вид — это важно
Рекрутер обрабатывает огромное количество резюме. И будьте уверены, что ему ужасно надоело читать простыни текста, которые никак не структурированы.
Сделайте так, чтобы именно ваше резюме выгодно отличалось от остальных. В интернете есть множество шаблонов и заготовок под резюме, которые уже грамотно структурированы и оформлены. Воспользуйтесь одной из них или сделайте документ на специализированном сайте.
Образец резюме на английском (с переводом)
Мы рекомендуем придерживаться стандартной общепринятой структуры резюме. Давайте рассмотрим, как создавать конкретные блоки резюме. А чтобы было проще все это воспринимать, будем разбирать на конкретном примере.
Структура резюме на английском
Разберём каждый пункт резюме.
Name and desired position — имя и желаемая должность
Ваше имя и должность, на которую вы претендуете, — именно это должно первым бросаться в глаза. Обязательно выделите их крупным шрифтом.
Здесь не нужно создавать велосипед. Просто проверьте, как правильно звучит нужная вакансия в компании, куда вы хотите попасть.
Важный нюанс! Имя нужно писать без отчества. Американцы и британцы не пишут в резюме свои вторые имена — это считается чванливым жестом. Да и отчество мгновенно утяжеляет резюме, заставляет рекрутера напрягаться, чтобы прочитать. Поэтому лучше без него.
Profile — личная информация
Сразу скажем, «личная информация» не означает, что нужно описывать свое семейное положение, наличие питомцев и хобби.
Это контактные данные, с помощью которых рекрутер сможет связаться с вами, чтобы пригласить на очное собеседование.
- Address
- Telephone number
Теперь по порядку.
Адрес по-английски записывается совсем не так, как по-русски. Правильный порядок следующий: номер дома, улица, номер квартиры, город, область, индекс, страна.
К примеру: 25 Arbat Street, Apt. 49, Moscow, 105043, Russia
Если не хотите раскрывать свой реальный адрес, можно убрать номер дома и квартиры, оставив только название улицы. Из этого рекрутер все равно сможет понять, будет ли вам удобно добираться до места работы.
Номер телефона стоит указать в международном формате: +123 (00) 123-45-67
Email и ссылка на страницу Facebook обязательны. Это резервные инструменты связи. Плюс, страница в соцсети больше расскажет рекрутеру о вас как о личности. Поэтому позаботьтесь, чтобы там не было компрометирующей информации или фото.
Ссылка на аккаунт LinkedIn не обязательна, но желательна.
Summary — аннотация
Многие соискатели незаслуженно пропускают этот пункт, но именно он отвечает за заочное знакомство с вами как с личностью.
Аннотация — это своеобразная «презентация в лифте». Когда буквально в нескольких фразах вам необходимо произвести приятное впечатление и подготовить почву для дальнейшего, более подробного знакомства.
В примере выше этот пункт выглядит так:
|I am passionate CeX / Customer Experience Professional seeking to gain a new and rewarding position where I can implement the latest customer support and workflow processes. As an organised and highly service driven individual, I love to champion brilliant customer support and deliver first class results within dynamic and fast paced working environments.
|Я увлеченный своим делом профессионал по CeX и Customer Experience, который ищет новую и перспективную должность, на которой я смогу внедрить последние наработки по поддержке клиентов и организации рабочего процесса. Как организованный и исполнительный человек, я бы хотел обеспечивать грамотную поддержку и получать первоклассные результаты в динамичной и быстроразвивающейся компании.
Стремления и желания можете описать в произвольной форме, но старайтесь ограничиться 50 словами. Большие сочинения о том, почему вы хотите получить эту работу, никто читать не будет.
И еще совет — не старайтесь поразить рекрутера своим идеальным английским. Чем сложнее предложение и обороты, которые вы используете, тем легче сделать ошибку. Пишите проще!
Experience — опыт работы
Опыт работы значит больше, чем образование. Поэтому его необходимо указать в самом начале.
Придерживайтесь следующей структуры: название компании — занимаемая должность — описание компетенций и результатов. О каждом месте работы напишите 3-5 предложений. Если у вас есть какие-нибудь выдающиеся результаты — укажите это отдельно.
Не указывайте абсолютно все компании, где вам приходилось работать. Если их много, укажите 3-4 последних, в которых вы работали по той специальности, на которую хотите собеседоваться.
Вверху должна быть должность, которую вы занимали последней — не наоборот. Первым в глаза должна бросаться максимально соответствующая вашим компетенциям строка, а не какая-нибудь «стажировка в неизвестной компании».
Описывайте задачи, которые выполняли в компании, с помощью герундия:
- Heading up the B2B corporate hospitality centre… — Возглавляя корпоративный гостиничный центр для B2B-клиентов...
- Managing a team of 11… — Управляя командой из 11 сотрудников...
- Working at the forefront of the client service team… — Работая на первой линии клиентского отдела....
А результаты — с помощью обычного Past Simple:
- I implemented new CeX processes… — Я внедрил новые процессы коммуникации с клиентами...
- I conducted staff appraisals… — Я ввел процедуру оценки качества работы персонала...
Очень рекомендуем перед написанием этого пункта повторить правила герундия и сложносочиненных предложений, чтобы не ошибиться в грамматике.
Unsplash
Education — образование
Если у вас есть высшее образование или сертификаты каких-нибудь курсов, которые могут представлять интерес в профессиональном плане — их можно и даже нужно указать.
Но расписывать не стоит. Вполне достаточно указать полученное звание, место и годы учебы.
Профильное образование — это плюс, но во многих сферах опыт работы играет куда большую роль, чем «корочка». Поэтому блок с образованием идет после блока с опытом.
Skills — навыки
Навыки соискателя можно разделить на две группы: hard skills и soft skills.
Хард-скиллы — это навыки, которые необходимо для непосредственного выполнения рабочих обязанностей. К примеру, для программиста на Python — это знание самого языка Python.
Софт-скиллы — это личностные качества, которые позволяют успешно работать в команде и контактировать с людьми. Это могут быть коммуникабельность, лидерские качества, инициативность, креативность и другие.
Выберите 3-5 навыков из каждой группы и укажите их в резюме. Идеально, если сможете визуально показать уровень владения ими — как в примере. Но если нет — ничего страшного, пишите словами.
Рабочие навыки у каждой профессии разные, зато софтскиллы у всех одни:
- Communication — Коммуникация
- Self-Motivation — Внутренняя мотивация
- Leadership — Лидерские качества
- Responsibility — Ответственность
- Teamwork — Командный игрок
- Problem Solving — Навык решения проблем
- Decisiveness — Решительность
- Flexibility — Гибкость
Вот вам небольшой список наиболее популярных личностных навыков, выберите среди них те, которые подходят именно вам. Или же найдите те, которые вам соответствуют больше всего.
References — рекомендации
В западных компаниях рекомендации — это важная часть корпоративной культуры. Ведь кто может лучше рассказать о сотруднике, чем люди, с которыми он уже раньше работал?
Этот пункт не обязательный, но желательный. Если есть возможность, необходимо запросить официальную рекомендацию от бывшего работодателя. Чтобы ее можно было проверить.
И еще важный момент — в резюме вставляйте только ссылки на рекомендации. А перед этим загрузите из куда-нибудь в облако. Если рекрутеру они потребуются, он их откроет.
Собственно, именно поэтому блок «References» самый небольшой.
Чем резюме на английском отличается от русскоязычного
Остальные же данные в резюме не обязательны. Более того, даже не нужны. Мы знаем, что на русском в резюме любят писать другие дополнительные факты: научную деятельность, квалификации, которые не относятся к желаемой должности, членство в различных организациях, награды и прочее.
Это популярная ошибка. Потому что Resume пишется коротко и по существу, а подробности больше подходят для CV. Это два разных типа документа и оформляются они очень по-разному.
Заключение
Резюме на английском — это краткая и концентрированная выжимка данных, которые максимально полно характеризуют вас как специалиста. Только то, что рекрутеру необходимо знать — и ничего больше.
Так что лучше написать меньше, но зато HR-специалист сможет быстро понять, что именно вы являетесь перспективным кандидатом и позовет на собеседование. Успехов вам в написании резюме — и поскорее найти работу своей мечты!
Фото на обложке: Photogenica / thinglass
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