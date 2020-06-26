Образец резюме на английском языке

В этой статье мы расписали ключевые особенности резюме на английском языке с примером и переводом на русский.

Во многих компаниях, которые работают на международном рынке, резюме требуют сразу на английском. Так HR убивают сразу двух зайцев: знакомятся с соискателем и оценивают его уровень английского языка. Поэтому если вы претендуете на вакансию в крупной компании, будьте готовы писать CV на английском.

Грамотное резюме — основа вашего успеха при поиске работы. Ведь именно с его помощью человек производит первое впечатление на рекрутера, который решает, приглашать ли соискателя на личное интервью или нет.

В этой статье вы найдёте:

Общие требования: как составить резюме на английском

Помните, что рекрутер в день обрабатывает десятки и даже сотни резюме. Поэтому писать его нужно так, чтобы HR-специалисту было максимально комфортно его читать.

Из этого следует несколько очень простых правил:

Одно резюме — один лист

Причина простая — практическая. Понравившиеся резюме рекрутер зачастую представляет директору компании или HRD, но перед этим он их распечатывает. И если оно состоит из двух или больше листов, то один из них может запросто потеряться.

Неполное резюме никто читать не будет, поэтому оно мгновенно отправится в шредер. А преимущество получат кандидаты, резюме которых прочитали и оценили. Выбирать будут именно из них.

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Один кандидат — одна должность

Рекрутеры очень скептически относятся к кандидатам, которые с помощью одного резюме подаются сразу на десяток вакансий. Подобное «универсальное» резюме прямо кричит: «Я толком не умею ничего, но возьмите меня хоть куда-нибудь!»

Просто представьте, как со стороны рекрутера будет выглядеть следующая шапка резюме:

John Smith

PR Specialist, System Analyst, Python Developer, C++ Developer, Frontend Developer, System Administrator.

Скорее всего, HR-специалист просто посмеется над подобным «многостаночником» и удалит резюме.

Даже если вы на самом деле планируете рассмотреть несколько должностей, то нужно писать отдельное резюме на каждую из них.

Внешний вид — это важно

Рекрутер обрабатывает огромное количество резюме. И будьте уверены, что ему ужасно надоело читать простыни текста, которые никак не структурированы.

Сделайте так, чтобы именно ваше резюме выгодно отличалось от остальных. В интернете есть множество шаблонов и заготовок под резюме, которые уже грамотно структурированы и оформлены. Воспользуйтесь одной из них или сделайте документ на специализированном сайте.

Образец резюме на английском (с переводом)

Мы рекомендуем придерживаться стандартной общепринятой структуры резюме. Давайте рассмотрим, как создавать конкретные блоки резюме. А чтобы было проще все это воспринимать, будем разбирать на конкретном примере.

Структура резюме на английском

Разберём каждый пункт резюме.





Name and desired position — имя и желаемая должность

Ваше имя и должность, на которую вы претендуете, — именно это должно первым бросаться в глаза. Обязательно выделите их крупным шрифтом.

Здесь не нужно создавать велосипед. Просто проверьте, как правильно звучит нужная вакансия в компании, куда вы хотите попасть.

Важный нюанс! Имя нужно писать без отчества. Американцы и британцы не пишут в резюме свои вторые имена — это считается чванливым жестом. Да и отчество мгновенно утяжеляет резюме, заставляет рекрутера напрягаться, чтобы прочитать. Поэтому лучше без него.

Profile — личная информация

Сразу скажем, «личная информация» не означает, что нужно описывать свое семейное положение, наличие питомцев и хобби.

Это контактные данные, с помощью которых рекрутер сможет связаться с вами, чтобы пригласить на очное собеседование.

Address

Telephone number

Email

Facebook

LinkedIn

Теперь по порядку.

Адрес по-английски записывается совсем не так, как по-русски. Правильный порядок следующий: номер дома, улица, номер квартиры, город, область, индекс, страна.

К примеру: 25 Arbat Street, Apt. 49, Moscow, 105043, Russia

Если не хотите раскрывать свой реальный адрес, можно убрать номер дома и квартиры, оставив только название улицы. Из этого рекрутер все равно сможет понять, будет ли вам удобно добираться до места работы.

Номер телефона стоит указать в международном формате: +123 (00) 123-45-67

Email и ссылка на страницу Facebook обязательны. Это резервные инструменты связи. Плюс, страница в соцсети больше расскажет рекрутеру о вас как о личности. Поэтому позаботьтесь, чтобы там не было компрометирующей информации или фото.

Ссылка на аккаунт LinkedIn не обязательна, но желательна.





Summary — аннотация

Многие соискатели незаслуженно пропускают этот пункт, но именно он отвечает за заочное знакомство с вами как с личностью.

Аннотация — это своеобразная «презентация в лифте». Когда буквально в нескольких фразах вам необходимо произвести приятное впечатление и подготовить почву для дальнейшего, более подробного знакомства.

В примере выше этот пункт выглядит так:

I am passionate CeX / Customer Experience Professional seeking to gain a new and rewarding position where I can implement the latest customer support and workflow processes. As an organised and highly service driven individual, I love to champion brilliant customer support and deliver first class results within dynamic and fast paced working environments. Я увлеченный своим делом профессионал по CeX и Customer Experience, который ищет новую и перспективную должность, на которой я смогу внедрить последние наработки по поддержке клиентов и организации рабочего процесса. Как организованный и исполнительный человек, я бы хотел обеспечивать грамотную поддержку и получать первоклассные результаты в динамичной и быстроразвивающейся компании.

Стремления и желания можете описать в произвольной форме, но старайтесь ограничиться 50 словами. Большие сочинения о том, почему вы хотите получить эту работу, никто читать не будет.

И еще совет — не старайтесь поразить рекрутера своим идеальным английским. Чем сложнее предложение и обороты, которые вы используете, тем легче сделать ошибку. Пишите проще!





Experience — опыт работы

Опыт работы значит больше, чем образование. Поэтому его необходимо указать в самом начале.

Придерживайтесь следующей структуры: название компании — занимаемая должность — описание компетенций и результатов. О каждом месте работы напишите 3-5 предложений. Если у вас есть какие-нибудь выдающиеся результаты — укажите это отдельно.

Не указывайте абсолютно все компании, где вам приходилось работать. Если их много, укажите 3-4 последних, в которых вы работали по той специальности, на которую хотите собеседоваться.

Вверху должна быть должность, которую вы занимали последней — не наоборот. Первым в глаза должна бросаться максимально соответствующая вашим компетенциям строка, а не какая-нибудь «стажировка в неизвестной компании».

Описывайте задачи, которые выполняли в компании, с помощью герундия:

Heading up the B2B corporate hospitality centre… — Возглавляя корпоративный гостиничный центр для B2B-клиентов...

Managing a team of 11… — Управляя командой из 11 сотрудников...

Working at the forefront of the client service team… — Работая на первой линии клиентского отдела....

А результаты — с помощью обычного Past Simple:

I implemented new CeX processes… — Я внедрил новые процессы коммуникации с клиентами...

I conducted staff appraisals… — Я ввел процедуру оценки качества работы персонала...

Очень рекомендуем перед написанием этого пункта повторить правила герундия и сложносочиненных предложений, чтобы не ошибиться в грамматике.





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Education — образование

Если у вас есть высшее образование или сертификаты каких-нибудь курсов, которые могут представлять интерес в профессиональном плане — их можно и даже нужно указать.

Но расписывать не стоит. Вполне достаточно указать полученное звание, место и годы учебы.

Профильное образование — это плюс, но во многих сферах опыт работы играет куда большую роль, чем «корочка». Поэтому блок с образованием идет после блока с опытом.





Skills — навыки

Навыки соискателя можно разделить на две группы: hard skills и soft skills.

Хард-скиллы — это навыки, которые необходимо для непосредственного выполнения рабочих обязанностей. К примеру, для программиста на Python — это знание самого языка Python.

Софт-скиллы — это личностные качества, которые позволяют успешно работать в команде и контактировать с людьми. Это могут быть коммуникабельность, лидерские качества, инициативность, креативность и другие.

Выберите 3-5 навыков из каждой группы и укажите их в резюме. Идеально, если сможете визуально показать уровень владения ими — как в примере. Но если нет — ничего страшного, пишите словами.

Рабочие навыки у каждой профессии разные, зато софтскиллы у всех одни:

Communication — Коммуникация

Self-Motivation — Внутренняя мотивация

Leadership — Лидерские качества

Responsibility — Ответственность

Teamwork — Командный игрок

Problem Solving — Навык решения проблем

Decisiveness — Решительность

Flexibility — Гибкость

Вот вам небольшой список наиболее популярных личностных навыков, выберите среди них те, которые подходят именно вам. Или же найдите те, которые вам соответствуют больше всего.





References — рекомендации

В западных компаниях рекомендации — это важная часть корпоративной культуры. Ведь кто может лучше рассказать о сотруднике, чем люди, с которыми он уже раньше работал?

Этот пункт не обязательный, но желательный. Если есть возможность, необходимо запросить официальную рекомендацию от бывшего работодателя. Чтобы ее можно было проверить.

И еще важный момент — в резюме вставляйте только ссылки на рекомендации. А перед этим загрузите из куда-нибудь в облако. Если рекрутеру они потребуются, он их откроет.

Собственно, именно поэтому блок «References» самый небольшой.





Чем резюме на английском отличается от русскоязычного

Остальные же данные в резюме не обязательны. Более того, даже не нужны. Мы знаем, что на русском в резюме любят писать другие дополнительные факты: научную деятельность, квалификации, которые не относятся к желаемой должности, членство в различных организациях, награды и прочее.

Это популярная ошибка. Потому что Resume пишется коротко и по существу, а подробности больше подходят для CV. Это два разных типа документа и оформляются они очень по-разному.





Заключение

Резюме на английском — это краткая и концентрированная выжимка данных, которые максимально полно характеризуют вас как специалиста. Только то, что рекрутеру необходимо знать — и ничего больше.

Так что лучше написать меньше, но зато HR-специалист сможет быстро понять, что именно вы являетесь перспективным кандидатом и позовет на собеседование. Успехов вам в написании резюме — и поскорее найти работу своей мечты!





Фото на обложке: Photogenica / thinglass