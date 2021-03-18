Пять способов сделать резюме привлекательнее

В среднем HR тратит на просмотр резюме 3-6 минут. Чем сильнее оно выделяется среди других, тем выше шанс попасть на собеседование. Вот что для этого нужно учесть.

Обращайте внимание на требования работодателя

Ваш опыт работы должен подходить вакансии. Не стоит обманывать потенциального работодателя — подход «притворяйся, пока это не станет правдой» не сработает.

Лучше выбирать вакансии, которые соответствуют вашему опыту работы, чем рассылать массу откликов и получать отказ за отказом. В противном случае вы только потратите время рекрутера и не получите нужную работу.

Добавьте краткое и яркое описание

Чтобы выглядеть убедительнее, спросите себя «Какую характеристику я хочу себе дать?» и укажите ее в верхней части резюме, сразу под именем.

Некоторые делают описание из 4-5 предложений, которое выглядит несвязным потоком идей и не характеризует соискателя. Вместо этого лучше написать что-то вроде:

«Профессионал в HR с опытом управления эффективными командами, занимавший три руководящих позиции в сфере ритейла».

Если вы — руководитель, краткое описание может звучать как «Опытный руководитель с хорошими результатами в управлении и развитии крупной строительной компании».

Это не просто общие слова, но конкретные результаты. Вероятно, первый соискатель хотел бы получить должность в HR-службе ритейлера, а второй претендует на пост топ-менеджера строительной компании. Чем больше описание соответствует вакансии, тем выше шансы, что рекрутер внимательно отнесется к резюме.

Укажите результаты работы на каждой должности

Дополните описание опыта работы, указав результаты сразу после названия должности. Убедитесь, что они соответствуют описанию в верхней части резюме.

Например, профессионал в HR может добавить к описанию последней (и текущей) работы такую строчку: «Возглавлял команду из 6 HR-менеджеров, которая внесла вклад в новые программы, смелые инициативы и финансовые результаты всей компании».

Укажите достижения для каждой из должностей, которые вы занимали. После этого у вас получится серия перекликающихся описаний: одно — главное и подкрепляющие его фразы. Это продемонстрирует последовательность вашего карьерного пути и ваше соответствие позиции, на которую вы претендуете.

Перечислите достижения

Наконец, для каждой из своих должностей укажите список достижений. Например, профессионал в HR может написать следующее:

разработал плана поддержки более 50 сотрудников, работающих из дома и ухаживающих за ребенком,

внедрил программу психического здоровья для всех 380 сотрудников компании,

контролировал осуществление инициатив, которые повысили удержание сотрудников на 25%.

Каждый из пунктов списка лучше начинать с глагола или отглагольного существительного. Используйте конкретные формулировки, описывая результаты внедренных программ.

85% рекрутеров считают, что важно использовать количественные показатели результатов. Так, каждый из примеров выше имеет количественные результаты — либо количество сотрудников, охваченных программой, либо финансовые последствия инициатив.

Проверьте текст

Не забудьте вычитать резюме. Если потенциальный работодатель заметит ошибки или опечатки, это снизит ваши шансы на успех.

Проверьте орфографию, пунктуацию и уделите особое внимание именам собственным. Автоматическая проверка орфографии плохо справляется с названиями компаний или именами.

Постарайтесь поменьше использовать профессиональный жаргон. Вместо «Написал бизнес-кейс, который пропушил продажи по нескольким внешним рынкам» лучше использовать более нейтральную и конкретную формулировку «Подготовил и внедрил план, который повысил продажи на рынке Северной Америки на 20%».

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