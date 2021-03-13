Эмоциональная неустойчивость и жестокость: как работодатели «читают» кандидатов на собеседовании с помощью ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) способен делать то, что умеет человек, — смотреть, слушать и анализировать личностные характеристики собеседника. Технологии на базе ИИ активно внедряются в разных сферах: в ритейле, маркетинге, образовании и промышленности. По данным Mordor Intelligence , рынок распознавания человеческих эмоций оценивался в $17,19 млрд в 2019 году и вырастет до $45,48 млрд 2025 году.

Методология Big5 — основа понимания человека технологией

Чтобы научить технологию предсказывать поведение человека по микровыражениям лица и эмоциям, аналитики данных используют нейросети: либо берут уже обученные на открытых данных, либо дообучают их самостоятельно на различных датасетах.

В хороших решениях работает, как правило, не одна нейросеть, а их оптимальный ансамбль, который наилучшим образом справляется с задачей. Big Five Personality Traits (Big 5) помогает ИИ выявить личностные характеристики человека, которые во многом способны предсказать поведение:

Сотрудничество . «Дружелюбие — обособленность». В высоком «полюсе» фактора находится доверие, прямолинейность, альтруизм, мягкость, а в низком — склонность к соперничеству, подозрительность и дистанцирование.

. «Дружелюбие — обособленность». В высоком «полюсе» фактора находится доверие, прямолинейность, альтруизм, мягкость, а в низком — склонность к соперничеству, подозрительность и дистанцирование. Открытость к новому . «Изобретательность — осторожный». Показывает, насколько человек восприимчив к новым знаниям, какое место в его жизни занимает саморазвитие, а также насколько он является сторонником традиций и прошлого опыта.

. «Изобретательность — осторожный». Показывает, насколько человек восприимчив к новым знаниям, какое место в его жизни занимает саморазвитие, а также насколько он является сторонником традиций и прошлого опыта. Добросовестность . «Беззаботный — организованный». Суть третьего фактора заключается в волевой регуляции поведения. Контролирующий себя человек, как правило, аккуратен, предусмотрителен и ответственен.

. «Беззаботный — организованный». Суть третьего фактора заключается в волевой регуляции поведения. Контролирующий себя человек, как правило, аккуратен, предусмотрителен и ответственен. Нейротизм . «Чувствительность — стойкость». Определяет уровень чувствительности человека к стрессовым ситуациям и воздействию окружающего мира. Неустойчивая личность предрасположена к тревоге и депрессии, сдержанная, напротив, способна контролировать и направлять в нужное русло себя и свои эмоции.

. «Чувствительность — стойкость». Определяет уровень чувствительности человека к стрессовым ситуациям и воздействию окружающего мира. Неустойчивая личность предрасположена к тревоге и депрессии, сдержанная, напротив, способна контролировать и направлять в нужное русло себя и свои эмоции. Экстраверсия. «Уединенный — открытый». Показывает, насколько человек общителен, обладает ли активной позицией и уверен ли в себе. Либо, напротив, он сдержан, стеснителен и замкнут.

Для определения психотипа по Big Five учитывается как видеоряд, так и звуковая дорожка, ведь аудио добавляет возможности для детекции признаков. Когда обеспечены оба параметра, ИИ сопоставляет их. Для того чтобы ИИ точно считывал мимику и эмоции человека, достаточно обычной встроенной в большинство смартфонов камеры. Необходимо обеспечить видимость лица и верхней части тела собеседника. Оптимальная частота звука при этом — 16 кГц.

Такое решение мы внедрили для промышленной компании ЧТПЗ. Им было важно оценивать склонность соискателей к риску, так как при работе на производстве сотруднику важно соблюдать нормы и правила техники безопасности и других регламентов.

Чтобы понять, как в этом процессе работает машина, давайте проведем аналогию с естественным интеллектом: эксперт, общаясь с человеком, анализирует его поведение, обращает внимание на мимику и эмоции, чтобы понять, искренние ли они. Безусловно, человеческий фактор нельзя исключать — любой может ошибиться, даже опытный психолог или HR.

Преимущество человеческого интеллекта над ИИ — лучшее понимание несоответствия. Например, человек может выражать эмоции, которые от него ожидают, и выглядеть так, будто он 100% подходит под предлагаемую позицию. Однако эксперт благодаря своему чутью может понять, что это не тот человек, за которого он себя выдает. Человеческий фактор важен в процессе найма, так как необходимость «гибких навыков» растет вместе с развитием технологий. Чем больше рутинной работы забирает ИИ, тем сильнее бизнес нуждается в качествах сотрудника, которых нет у робота.

Преимущество ИИ над естественным интеллектом — исключение фактора субъективности. Например, в найме важно соответствие профиля человека критериям компании, а не симпатия конкретного оценщика. В данном случае объективность машины прикладная и более эффективна. Объективность ИИ гарантируется данными, на которых модель обучается — чем их больше, тем объективнее работа нейросети.

Модель оценки по Big5 строится на основе данных большого количества людей, которые прошли тесты/видео. Индивидуальная ИИ-модель строится на базе оценок нескольких экспертов.

Искусственный интеллект — не детектор лжи

По данным Hays, 41% компаний уже к 2019 году автоматизировали процесс найма. ИИ помогает проводить собеседования, оценивать текст резюме, видеоинтервью, опыт кандидата, чтобы подобрать идеального сотрудника в команду и избежать затратного процесса повторного найма.

Хоть машина и умеет оценивать эмоции и поведение человека, но детектором лжи при этом ИИ не станет — не хватает нескольких компонентов. В частности, полиграф наделен датчиком, который определяет электрическую активность кожи. ИИ только умеет определять температуру тела и частоту сердечных сокращений человека по картинке. Однако в мире есть стартапы, которые распознают ложь исключительно по тональности голоса. Правда, возникают вопросы к точности и достоверности таких «детекторов». Но подобный полиграфу ИИ построить можно — просто пока это не решенная проблема.

Роботы переводят понимание людей на новый уровень

Глубокий анализ поведения и психотипа с помощью искусственного интеллекта помогает руководителям и HR-специалистам лучше понимать цели, ценности и потребности сотрудника. Это дает безграничные возможности для изучения потенциала человека и позволяет соискателю показать, на что он способен и чем может быть полезен бизнесу, в чем его талант.

Работодателю же технологии помогают объективно и честно оценивать сотрудника по его уникальным критериям, а не стандартизированному описанию навыков в резюме.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock