Как оставаться в поле зрения руководителя, работая удаленно

Раньше простая встреча с руководителем у кофемашины могла положительно сказаться на карьерном росте. Однако в условиях дистанционной работы мы лишились таких возможностей. Теперь для того, чтобы работа была замечена, нужно проявлять инициативу. Вот как это делать, если вы еще не вернулись в офис.

Пересмотрите отношение к удаленке

Кевин Айкенберри, соучредитель Remote Leadership Institute и соавтор книги «Коллеги на расстоянии: как поддерживать связь во время работы», считает, что если мы воспринимаем работу, как дистанционную занятость. Таким образом мы фокусируемся на замкнутости и изолированности.

«Но на самом деле мы — дистанционные командные игроки, — говорит он. — Нам необходимо чувствовать, что наша работа будет признана в контексте результатов команды и вносить свой вклад в корпоративную культуру».

Например, у всех есть такой коллега, который на Zoom-встречах говорит только о себе. «Не стоит брать с него пример, — замечает Айкенберри. — Может показаться, что в формате дистанционной работы необходимо привлечь внимание к себе и своим достижениям. Но если вы занимаете слишком много времени на собраниях, другие будут судить о вашем поведении, а не о намерениях. Убедитесь, что подход соответствует командной этике».

Оставайтесь на виду

Также не стоит придерживаться и противоположного подхода. По словам CEO Joblist Кевина Харрингтона, удаленные сотрудники меньше коммуницируют между собой. Таким образом, они могут постепенно уйти на задний план.

«Стратегия видимости — это подход, при котором сотрудники остаются значимыми звеньями в своей команде. Он гарантирует, что их усилия и вклад получат должное признание», — говорит он.

Исследование Joblist среди удаленных работников и менеджеров показало, что всего 36% сотрудников придерживаются стратегии видимости.

«Сотрудники, которые чувствуют себя значимыми на дистанционном рабочем месте, с большей вероятностью будут удовлетворены своей производительностью, уровнем вовлеченности и надежностью работы, — говорит Харрингтон. — Долгосрочная и эффективная стратегия видимости также может иметь решающее значение для карьерного роста, поскольку компании с большей вероятностью будут повышать зарплату и продвигать по службе сотрудников, которые стараются оставаться на виду, работая из дома».

Айкенберри рекомендует сотрудникам удостовериться, что они делают то, что их руководитель ждет от них в этот момент. «Спросите себя о том, как вы можете помочь команде прямо сейчас? — рассуждает он. — Определите цели ваших лидеров и убедитесь, что вы двигаетесь в правильном направлении. Это не излишнее любопытство, а осознание приоритетов и уверенность в том, что вы прилагаете дополнительные усилия в важных областях, а не только в своих собственных».

Согласно опросу Joblist, наиболее эффективные способы, позволяющие сотрудникам оставаться на виду — это предлагать новые идеи, помогать коллегам в работе и быть открытым к новым задачам или возможностям.

41% опрошенных сотрудников следили за тем, чтобы их проекты продолжали развиваться.

37,4% помогали своим коллегам, взяв на себя дополнительную работу.

36,5% старались сосредоточиться на мелких деталях.

«Эти действия особенно эффективны, потому что они являются убедительным сигналом о том, что сотрудники вовлечены, мотивированы и заботятся об успехе своих коллег и компании в целом», — рассуждает Харрингтон.

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